Thương chó cưng tóc dài che mắt, cô chủ trổ tài "múa kéo" tạo ra thành phẩm gây cười cực độ và loạt con vật đáng thương chịu chung số phận

Không khó để nhận ra rằng nhiều năm rèn luyện và trải nghiệm mới giúp con người có được chuyên môn trong lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Susana Soares, đến từ Blumenau, Santa Catarina, Brazil, có thể được tha thứ khi cô nghĩ rằng bản thân có thể thực hiện công việc tỉa lông cho chú chó cưng Mano thuộc giống Yorkshire Terrier, một cách dễ dàng dù đây không phải chuyên môn của cô.

Tưởng là dễ dàng nhưng công việc tỉa lông cho chó đôi khi còn phức tạp và đòi hỏi tay nghề cao hơn là cắt tóc cho con người. Đã rất lâu rồi, Mano không được đi tỉa lông và phần lông trên mặt đã bắt đầu mọc che mất đi tầm nhìn của cậu. Susana muốn cho con vật cưng một tay, giúp nó tút tát lại phần lông.

Người tính không bằng trời tính, bàn tay "tài hoa" của Susana đã cho ra đời "tác phẩm" không thể hài hước hơn. Đó là một chiếc mái ngang siêu ngố tàu. Nếu là kiểu tóc của con người thì hẳn sẽ đáng yêu hơn, còn hiện tại nhìn thấy Mona thì không ai nhịn được cười.

Kiểu tóc mới cực hài hước của Mona.

Nói với The Dodo, Susana cho biết cô đã cười lăn cười bò khi nhìn thấy thành phẩm do mình tạo ra. May mắn là Mano khá hài lòng với kiểu tóc mới này hay chí ít là nó giúp cậu ta nhìn rõ mọi thứ. Về phía Susana, cô đã có được bài học nhớ đời và sẽ sớm đưa Mano đến cửa hàng tỉa lông chuyên nghiệp để xử lý vấn đề tóc tai trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên con người trổ tài "múa kéo" trên với bộ lông của các chú chó cưng. Có rất nhiều trường hợp đã thử và thất bại nhưng vẫn không ngăn được những người chủ muốn thử sức mình. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình:

Chú chó cưng của tôi có vẻ không thích kiểu tóc mới này cho lắm.

Kiểu tóc mùa Covid-19 hơi thất bại một chút.

Tiệm tỉa lông đóng cửa vì dịch, vợ bảo tôi ra tay và đây là kết quả.

Cắt lông cho chú chó cưng xong, tôi cảm thấy có lỗi với nó vô cùng.

Lúc đưa kéo lên tỉa, tôi đâu ngờ ra nông nỗi này.

Trước và sau như 2 chú chó khác nhau.

(Nguồn: The Dodo)