Thùng carton đựng thi thể bé gái 8 tuổi trong 9 lớp nylon và sự thật tàn ác về "ông chú" tốt bụng làm rúng động Singapore

Đầu năm 2003, cô bé Huang Na (người Phúc Kiến, Trung Quốc) được mẹ đưa đến đảo quốc Singapore để có một nền giáo dục tốt hơn. Khi rời khỏi quê hương, cả Huang Na và mẹ cô bé đều mang trong mình chứa chan niềm hy vọng về một tương lai xán lạn, cô bé sẽ học tập thật tốt để trở thành một bác sĩ tài giỏi và quan trọng là có thể mang lại cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế nhưng, có ai ngờ, chuyến du học này đã vĩnh viễn cướp đi của thế giới một bé gái thông minh, hiểu chuyện, biết sống tự lập.

Vì hoàn cảnh gia đình, mẹ của Huang Na phải đi lại thường xuyên giữa Phúc Kiến và Singapore để chăm sóc em gái 11 tháng tuổi cùng mẹ khác cha của cô bé. Trong thời gian mẹ về Trung Quốc, Huang Na luôn tự chăm sóc bản thân mà chưa một lần khiến mẹ phiền lòng.

Huang Na thường nghỉ ngơi trên chiếc giường tạm bợ tại Trung tâm buôn bán Pasir Panjang trong khi mẹ đi làm.

Biến mất bí ẩn

Ngày 27 tháng 9 năm 2004, chỉ 1 ngày trước sinh nhật lần thứ 8 của Huang Na, mẹ của em lại có việc phải trở về quê trong 2 tuần. Huang Na vốn định theo mẹ về thăm nhà nhưng sau đó cô bé ở lại một mình để lo việc học tập. Cô bé được mẹ gửi gắm cho những người sống căn phòng nhỏ ở tầng trên của một công ty rau quả tại khu chợ bán buôn Pasir Panjang.

Chiều ngày 10 tháng 10, Huang Na gọi cho mẹ từ một bốt điện thoại và đòi mẹ mua một cuốn từ điển tiếng Anh online và một đôi dép. 2 mẹ con nói chuyện trong khoảng 6 phút.

Không ngờ, đó là lần cuối cùng cô Huang Shuying nghe thấy giọng nói của con gái. Và đó cũng là ngày cuối cùng người ta nhìn thấy Huang Na còn sống - cô bé đi chân trần, mặc áo khoác denim màu xanh và chiếc quần short bermuda.

Cuộc tìm kiếm huy động toàn quốc

Nhân viên phục vụ của tiệm cà phê CB Lim, một người thân quen với Huang Na, là một trong những người cuối cùng nhìn thấy cô bé còn sống. "Khi con bé đi ngang qua, tôi hỏi nó tại sao không có dép. Con bé chỉ mỉm cười rồi đi thẳng".

2 ngày sau khi Huang Na mất tích, cô Shuying mới trở lại Singapore được. Bà mẹ quẫn trí ấy mang tấm ảnh của con đi bất kỳ đâu có thể với mong muốn tìm được tung tích của cô bé. Đến nỗi mà, khi nằm ngủ mơ thấy con gái than khóc nói rằng mình bị giam trên núi, cô Shuying cũng quyết lùng sục khắp ngọn đồi Bukit Timah và núi Faber.

Cô Shuying cầm ảnh con gái đi tìm kiếm khắp nơi.

Cô Shuying không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có người muốn làm hại con gái mình. "Tôi làm việc ở đây để kiếm tiền cho con gái ăn học. Chúng tôi có một cuộc sống đơn giản. Tôi không gây thù chuốc oán với ai", cô nói.

Cảnh sát khám xét tất cả những địa điểm mà Huang Na yêu thích, bao gồm cả Công viên Bờ Tây và tòa nhà IMM. Thông báo tìm kiếm mất tích của cô bé cũng được dán với mật độ dày tại các bệnh viện và các công ty vận tải để tăng cơ hội tìm thấy cô bé.

Một doanh nhân đã nghỉ hưu 60 tuổi đã treo thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về cô bé. Một người dân Singapore khác cũng góp thêm 5.000 USD vào quỹ thưởng.

Ông Joseph Tan, người sáng lập Thư viện Tội phạm, một nhóm tình nguyện tìm kiếm những người mất tích, và các nhân viên trong công ty tái chế của ông đã tình nguyện đứng phát tờ rơi cho tất cả những người qua đường gần nơi Huang Na biến mất.

Tổng giám đốc của một công ty thiết kế website đã xây dựng riêng một trang web nhằm tập hợp thông tin về vụ án mất tích bí ẩn này.

Ở Malaysia, 30 người lái xe taxi đã đặt thông báo tìm Huang Na trên kính chắn gió phía sau và ghế trước trong xe của họ. Ít nhất 5 chủ quán cà phê ở Johor Jaya, Taman Yew và Skudai đã dán áp phích.

Thậm chí, 30 tài xế taxi ở Malaysia đã đặt áp phích của Huang Na trên kính chắn gió phía sau và ghế trước của xe.

"Ông chú" người Malaysia và những điểm đáng ngờ

Trong những người bị cảnh sát thẩm vấn vì có liên quan đến sự biến mất của bé Huang Na, có một người đàn ông 22 tuổi tên Penang-born Took Leng How, một người gốc Malaysia, nhân viên đóng gói tại trung tâm bán buôn và cũng là một người mà mẹ con bé Huang Na đều quen biết, thậm chí cô bé còn tỏ ra rất quý "người chú" này.

Trong lời khai với cảnh sát, Took nói rằng anh ta đã nhìn một nhóm gồm 4 người đã bắt cóc cô bé. Tuy nhiên, anh ta đã biến mất sau 3 lần được cảnh sát triệu tập nhằm thu thập thông tin.

Bản thân cô Shuying cũng không tin Took, người mà con gái cô gọi bằng cái tên thân mật "shu shu" (chú), lại có có thể dính vào vụ việc này.

Cha ruột của Took, một người đàn ông 52 tuổi, bán đồ ăn nhanh tại quán cà phê nhỏ của gia đình, trả lời với truyền thông Malaysia rằng con trai thứ 2 của ông ta, tức Took, đã gọi điện về cho ông ấy và nói rằng anh ta không bắt cóc đứa trẻ nào hết. "Nó chạy trốn khỏi Singapore chỉ bởi vì nó không thể chịu nổi áp lực từ phía cảnh sát", ông cho biết.



You Li, người vợ gốc Indonesia của Took, khi ấy đang sống với bố chồng, cũng tiết lộ rằng Took đã gọi cho cô để nói rằng anh ta đang ở Johor và khẳng định một người khác đã bắt Huang Na đi. "Chồng tôi, anh ấy nói rằng trong lần cuối cùng nhìn thấy Huang Na, anh ấy đã cho cô bé 2 quả xoài và đưa nó về nhà", You Li nói.

Vợ và con của Took ở Malaysia.

Còn em trai của Took nói rằng Took là một người anh nhút nhát và rằng anh ta sẽ không có đủ can đảm để mượn tiền hay gây gổ với người khác chứ chưa nói đến việc là bắt cóc một đứa trẻ.

9 ngày sau khi bỏ trốn, Took đã ra đầu thú với cảnh sát ở Penang và được đưa trở lại Singapore vào ngày 30 tháng 10.

Cảnh ám ảnh không tưởng tượng nổi

Ngày 31/10, đúng 3 tuần sau ngày Huang Na mất tích, cảnh sát Singapore đã tổ chức một đội điều tra gồm 20 người, thực hiện khám xét thực tế dựa trên những lời kể và thông tin được cung cấp bởi chính Took. Đó là một đoạn đường dốc gần Công viên Telok Blangah Hill Park.

Sau 30 phút nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng, đội điều tra đã phát hiện ra một chiếc thùng carton với kích thước 50x40x30 trong một bụi cây rậm rạp.

Chiếc thùng được tìm thấy rất giống với những chiếc hộp thường được sử dụng để đóng thực phẩm trong trung tâm mua bán Pasir Panjang và được bịt kín bằng băng keo. Cảnh sát phát hiện chiếc hộp là vì mùi hôi phát ra từ bên trong.

Bên trong chiếc thùng carton là thi thể của một bé gái trong trạng thái không mảnh vải che thân và được trói chặt trong tư thế cuộn mình. Các xét nghiệm tử thi đã được thực hiện ngay sau đó và kết luận xác chết được tìm thấy chính là của Huang Na.

Tên Took ngay sau đó đã bị bắt giam với cáo buộc giết người.

Cảnh sát phát hiện dấu hiệu vật lộn trong một kho hàng ở chợ bán buôn - địa điểm được ông chủ của Took thuê để chứa rau và đồ khô. Cảnh sát tin rằng đó là hiện trường vụ án. Ngày 5 tháng 11, Took, tay bị trói, được dẫn tới trung tâm mua bán Pasir Panjang để thực hiện thẩm vấn.

Ngày 8 tháng 11, hơn 1.000 người, trong đó có nhiều người lạ, đã đến dự đám tang của Huang Na. Đoàn người đưa quan tài qua những nơi vui chơi cô bé thường lui tới khi còn sống. Quan tài được bao phủ bởi mèo bông Hello Kitty. Những người đưa tiễn còn mang theo nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt yêu thích của cô bé.

Giết người phải đền mạng

Ngày 11 tháng 7 năm 2005, phiên tòa xét xử bị cáo Took diễn ra công khai.

Theo hồ sơ của cơ quan công tố, các đồng nghiệp của Took nhìn thấy hắn lần cuối vào lúc 1 giờ chiều ngày 10/10 khi hắn đi dạo cùng bé Huang Na gần kho hàng, với một túi xoài trên tay. Một số công nhân đã rất ngạc nhiên khi thấy Took quanh quẩn ở trung tâm mua bán, vì chủ nhật có rất ít việc làm.

Đến khoảng 1h40', Took dụ Huang Na chơi trò trốn tìm với mình trong kho và cho cô bé ăn xoài. Dấu tích của loại trái cây này sau đó được tìm thấy trong dạ dày của cô bé khi khám nghiệm tử thi.

Took lột quần áo, trói tay chân đứa trẻ bằng dây raffia và tấn công tình dục em.

Để đảm bảo rằng cô bé không thể nói cho ai biết về những chuyện hắn đã làm, Took thẳng tay bóp chết Huang Na. Hắn dùng tay bịt miệng và mũi cô bé trong ít nhất 2 phút, cho đến khi cơ thể nạn nhân mềm nhũn.

Thậm chí, muốn chắc chắn đứa trẻ không còn sống, hắn đã đè lên người Huang Na và đá mạnh vào người cô bé trước khi gói xác vào 9 lớp túi nylon. Sau đó, hắn cho gói thi thể vào một cái thùng carton, dùng băng dính dán chặt lại.

Khi đó trời vẫn sáng, quá mạo hiểm nếu đi vứt bỏ chiếc thùng. Vì vậy, Took nghỉ ngơi đến 5h30' chiều tại trung tâm mua bán. Sau đó, hắn mượn một chiếc xe máy của một người bạn cũng làm việc tại trung tâm, về nhà ở Telok Blangah và xem TV.

Đến khoảng 8 giờ tối, hắn quay lại kho để lấy chiếc thùng, buộc vào sau xe máy và chạy lên Công viên đồi Telok Blangah rồi vứt cái thùng vào bụi rậm. Đến 21h, hắn trả lại chiếc xe máy cho người bạn. 1 giờ sau, người trông chừng Huang Na, bà Li Xiu Qin, báo cảnh sát rằng cô bé đã mất tích.

Ngày 26/8, sau phiên điều trần kéo dài 13 ngày, tên Took bị kết tội và phải nhận bản án tử hình. Án được thi hành tại nhà tù Changi vào 3/11/2006, kết thúc cuộc đời một gã yêu râu xanh mất nhân tính.

