Thuê xe Porsche mang đi cầm cố, chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Ngày 03/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (SN 1983, trú tại số 01 Chu Văn An, phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/12/2021, đối tượng Lê Quang Vũ thuê xe ô tô Porsche, biển kiểm soát 75A0115.55 của anh Nguyễn Hoàng Sang (SN 1990, trú tại 19 Yết Kiêu, phường Thuận Hòa) để làm phương tiện đi lại.

Đến ngày 21/12 Vũ đưa xe đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ Sơn Hoàng do anh Võ Văn Sơn Hoàng (SN 1981, trú tại 19 Thái Phiên, phường Tây Lộc) làm chủ với số tiền 4 tỷ đồng rồi đem số tiền này đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Lê Quang Vũ tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, tháng 11/2022 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Anh (45 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, TP. Huế) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Quốc Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Quốc gian dối với Công ty Nhất Hồ và bà Lê Thị Thuyên để thực hiện việc thuê ôtô để làm phương tiện đi lại rồi mang đi cầm cố.

Vào ngày 4/3/2021 và 21/1/2022, Anh thuê của công ty Nhất Hồ và của bà Thuyên 2 ôtô có giá trị hơn 883 triệu đồng và mang đi cầm, chiếm đoạt 500 triệu đồng.