Thức uống từ rau được người Nhật yêu thích mùa hè có tác dụng "trẻ hóa, hồi sinh"

Thức uống người Nhật yêu thích mỗi mùa hè vì có tác dụng "trẻ hóa, hồi sinh"

Trong kho tàng các thức uống giải nhiệt mùa hè, người Nhật đặc biệt dành nhiều tình cảm cho nước shiso. Điều này là do màu hồng siêu đẹp và hương vị tươi mát của nó.

Shiso chính là lá tía tô. Người Nhật gọi lá tía tô là "lá hồi sinh", do đó thức uống của loại lá này cũng được họ hi vọng mang lại nhiều công dụng về sức khỏe. Nước shiso có tác dụng giải nhiệt, giải khát rất tốt vào mùa hè, phụ nữ Nhật uống nước tía tô với mong muốn có thể chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn.

Thực tế, lá tía tô là loại nguyên liệu rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Tía tô cũng có nhiều giá trị trong việc chữa bệnh trong Đông y. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ): Tía tô vị cay, tính ấm, vị thuốc được xếp vào loại kích thích ra mồ hôi, nước sắc và cồn chiết xuất lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, hạ sốt, trừ cảm mạo.



Những công dụng sức khỏe khi uống nước lá tía tô:

- Giúp giảm cân: Nước tía tô còn được sử dụng trong việc giảm cân. Axit rosmarinic chứa trong loại thảo mộc này ngăn chặn quá trình hấp thụ đường và chất béo.



- Tránh tăng lượng đường trong máu: Người Nhật cho rằng nước tía tô rất tốt do chúng có chứa axit rosmarinic và axid chlorogenic. Có tác dụng ngăn chặn sự gia tăng của lượng đường trong máu, giảm sự hấp thụ của đường cũng như chất béo. Đồng thời làm giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng đái tháo đường.

- Chống viêm: Nước lá tía tô giúp cải thiện lưu thông máu và bảo vệ cơ thể khỏi sự sưng tấy. Ngoài ra, axit rosmarinic trong lá tía tô giúp điều trị ngộ độc thực phẩm và thích hợp để kiểm soát bệnh hen suyễn và viêm khớp.

- Làm giảm nguy cơ đột quỵ: Lá tía tô chứa axit béo omega-3 giúp xây dựng tế bào não và bảo vệ cơ thể khỏi đột quỵ và bệnh tim mạch.

- Trẻ hóa làn da: Tía tô có đặc tính chống oxy hóa và hàm lượng Vitamin K, A và C cao. Những đặc tính này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào cơ thể do các gốc tự do gây ra. Chúng cũng thích hợp để giữ cho làn da trong trẻo và tươi trẻ ngay cả khi có tuổi.

- Tốt cho sức khỏe răng miệng: Một nghiên cứu của Đại học Asahi (Nhật Bản) cũng cho thấy rằng lá tía tô có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn bất lợi trong miệng.

Những nhóm người tốt nhất không nên uống nước lá tía tô

- Bà bầu

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng chia sẻ, đến nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh nước lá tía tô giúp phụ nữ dễ sinh hơn, thậm chí điều này có thể gây ra nhiều hệ lụy. Cơ thể phụ nữ mang thai vốn nóng hơn người bình thường, nếu dùng lá tía tô dài ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, táo bón, tiểu tiện đỏ.

- Đang bị cảm nóng

Theo y học cổ truyền, lá tía tô vị cay tính ấm. Do đó những người đang bị cảm nóng cần sử dụng thận trọng kẻo khiến cơ thể thêm bức bối, khó chịu.

- Người bị dị ứng với lá tía tô

Có một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô mà không hề biết. Do đó trước khi sử dụng số lượng lớn bạn nên uống một lượng nhỏ tía tô. Nếu sau 24h không thấy có phản ứng bất thường thì mới nên tiếp tục sử dụng với liều lượng tăng dần.

Lưu ý: Nước tía tô tốt nhưng không nên uống thay nước lọc, mỗi người chỉ nên dùng khoảng 3 đến 4 ly nước lá tía tô mỗi ngày, chia nhỏ từng lần uống. Nước tía tô tốt nhất nên uống nguyên chất không nên pha thêm đường hay mật ong, có thể vắt một vài giọt chanh, quất để tăng mùi thơm cho thức uống này.