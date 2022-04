Thức uống làm từ trà xanh và loại hạt này là "mỹ vị nhân gian", nuôi dưỡng da tươi trẻ từ sâu bên trong, chị em bỏ qua sẽ thật đáng tiếc

Những lợi ích đáng ngạc nhiên của matcha với sức khỏe

Ngăn ngừa tổn thương tế bào

Chất chống oxy hóa trong matcha giúp ổn định các gốc tự do có hại. Các gốc tự do này có thể làm hỏng tế bào và gây ra các bệnh mãn tính. Theo một vài nghiên cứu, lượng catechin - chất chống oxy hóa có trong matcha lớn hơn gấp 137 lần so với các loại trà xanh khác.

Bảo vệ gan

Sử dụng matcha thường xuyên có thể làm giảm đáng kể lượng men gan. Men gan tăng cao là một trong những dấu hiệu cho thấy gan bị tổn thương.

Ngăn ngừa ung thư

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia (NIH), matcha chứa nhiều epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Đây là một loại catechin đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trà xanh được cho là có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu cũng như các chất béo trung tính. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trà xanh có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Khi kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ và lối sống lành mạnh, bổ sung matcha có thể hỗ trợ cho trái tim khỏe mạnh.