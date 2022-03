Thức uống hạ đường huyết cực kỳ phổ biến ở Việt Nam, uống mỗi ngày còn giúp phụ nữ "hồi xuân" và giảm cân rất tốt

Trà hoa đậu biếc - thức uống hạ đường huyết, lành mạnh với người tiểu đường

Là nguyên liệu quen thuộc của các loại cocktail, mỹ phẩm và hỗn hợp trà thảo mộc, hoa đậu biếc là một thành phần nổi tiếng trong giới chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Theo Healthline, hoa đậu biếc rất giàu hợp chất anthocyanin được gọi là ternatins, giúp cây có màu sắc rực rỡ. Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng ternatins có thể làm giảm bớt tình trạng viêm nhiễm và có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, một lợi ích tuyệt vời khác của đậu biếc đó là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các triệu chứng liên quan.

Một nghiên cứu ở 15 người đàn ông cho thấy rằng sử dụng trà hoa đậu biếc mỗi ngày có tác dụng làm tăng mức độ chống oxy hóa, giảm lượng đường trong máu. Hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết insulin giúp kiểm soát lượng đường trong máu, làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu khác thậm chí còn báo cáo rằng các đặc tính chống oxy hóa của hoa đậu biếc có thể bảo vệ cơ thể chống lại tổn thương tế bào và các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.



Cách uống trà đậu biếc tốt nhất là uống ngay khi còn ấm và thưởng thức ngay sau khi pha. Tốt nhất, trà hoa đậu biếc nên uống nguyên chất mà không pha thêm đường hoặc mật ong.

Phụ nữ uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày: Vừa giảm cân, làm đẹp lại phòng bệnh rất tốt

1. Giảm cân hiệu quả

Hoa đậu biếc có chứa catechin, được cho là công cụ đốt cháy mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày được cho là một cách hiệu quả để tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó khiến cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Bên cạnh đó, trà hoa đậu biếc được chứng minh là có chứa catechin EGCG (epigallocatechin gallate), một hợp chất quan trọng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó làm cho calories trong cơ thể được đốt cháy nhanh hơn.

2. Cung cấp các chất chống oxy hóa

Trà đậu biếc rất giàu chất chống oxy hóa anthocyanins. Anthocyanins được chứng minh có thể hỗ trợ hoạt động chống oxy hóa, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả. Chất chống oxy hóa này cũng bảo vệ cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do.

3. Giúp phụ nữ trẻ hóa

Trà hoa đậu biếc rất nổi tiếng với lợi ích chống lão hóa do hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Điều này làm cho làn da trông trẻ và khỏe mạnh hơn từ bên trong. Các flavonoid có trong trà đậu biếc cũng có thể kích thích sản xuất collagen, giúp phát triển và duy trì độ đàn hồi của da.

Đặc tính giảm căng thẳng của trà đậu biếc cũng rất hữu ích trong việc duy trì vẻ đẹp và sức khỏe tổng thể.

Hoa đậu biếc cũng rất tốt cho tóc, vì nó có chứa anthocyanin - một hợp chất được biết là có tác dụng tăng lưu thông máu trên da đầu và do đó duy trì da đầu khỏe mạnh. Nó cũng giúp tăng cường các nang tóc từ bên trong.



4. Giúp cải thiện tâm trạng

Nhà khoa học người Nga, Tiến sĩ Israel Brekhman đã dành hơn 40 năm để kiểm tra những lợi ích mà hoa đậu biếc đem lại cho sức khỏe, cuối cùng vị Tiến sĩ nhận ra rằng uống trà hoa đậu biếc mỗi tối trước giờ đi ngủ có thể điều chỉnh căng thẳng hiệu quả, giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời thúc đẩy giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn.

5. Ngăn ngừa bệnh ung thư

Nghiên cứu cho thấy hoa đậu biếc có khả năng chống oxy hóa cao, do đó có thể giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do, ngăn chặn các tác động có hại của các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, chúng có thể hạn chế được sự phát triển tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị.

Theo lương y Hồng Thuý Hằng (Hội Đông y tỉnh Cà Mau): Trung bình mỗi ngày, một người chỉ nên sử dụng khoảng 15 bông trở lại vì hoa đậu biếc vốn có tính hàn, lạm dụng sẽ gây ra tác dụng phụ nguy hại.

Nhiệt độ lý tưởng để pha trà hoa đậu biếc là từ 75-90 độ C. Vì khi pha trà ở nhiệt độ quá cao sẽ ảnh hưởng đến hương vị của trà. Ngược lại, nếu pha trà với nước quá nguội thì tinh chất trong trà sẽ không tiết ra được hết.

Do hoa đậu biếc tính hàn, có chứa anthocyanin có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu nên đối với trường hợp bị huyết áp thấp, phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt, người sắp phẫu thuật, người đang dùng thuốc đông máu không được sử dụng.

https://afamily.vn/thuc-uong-ha-duong-huyet-cuc-ky-pho-bien-o-viet-nam-uong-moi-ngay-con-giup-phu-nu-hoi-xuan-va-giam-can-rat-tot-20220312152159174.chn