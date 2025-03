Thức trắng đêm xem phim ‘Sex Education’, tôi lập tức răn dạy con gái phải tỉnh táo ‘chọn bạn mà chơi’ và tuyệt đối không được chịu thiệt thòi!

Là một người mẹ đơn thân, tôi luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm khi đối diện với người khác. Hiện tại, tôi kinh doanh online để nuôi con, tuy nhiên, thu nhập hàng tháng bấp bênh. Có những hôm cuối tháng, hai mẹ con phải ăn mì gói cả ba bữa trong ngày. Sự chật vật về tài chính khiến tôi luôn trăn trở về tương lai của con gái, mong con có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi.

Con gái tôi hiện đã học lớp 4. Con là đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Đối với tôi, con là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời. Cha mẹ tôi đã mất, mẹ con tôi lại bị họ hàng xa lánh, kỳ thị. Trước đây, tôi từng có những người bạn thân nhưng sau khi có bầu, xin nghỉ học, tôi sống khép mình. Tôi không còn đủ tự tin để giao tiếp, thân thiết với ai. Những người bạn trước đây của tôi đều có cuộc sống riêng, và tôi cũng không muốn làm phiền họ.

Có lẽ, do hoàn cảnh gia đình như vậy, con gái tôi cũng gặp khó khăn trong việc kết bạn. Mỗi lần đến đón con sau giờ học, tôi luôn thấy con lủi thủi ngồi dưới gốc cây ở sân trường, trong khi các bạn ríu rít chuyện trò, vui đùa.

Thấy con cứ buồn tủi như vậy, tôi không đành lòng. Sau đó, tôi đã chủ động trò chuyện với con, khuyên con nên kiếm bạn. Con gái tôi cũng đồng ý và dần cố gắng mở lòng hơn. Những ngày sau đó, tôi thấy con đã cải thiện. Điều này khiến tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ rằng con gái mình cuối cùng cũng đã tìm thấy niềm vui trong những năm tháng học trò.

Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của con, yêu cầu đến trường gấp. Khi đến nơi, tôi thấy con gái đang ngồi một góc, khuôn mặt buồn bã, khóe miệng bầm tím, tóc tai bù xù. Bên cạnh con là 3 bé gái khác với nét mặt dửng dưng. Nhìn thấy con gái trong tình trạng như vậy, tôi vội vàng ôm con vào lòng, kiểm tra vết thương trên cơ thể, lòng tôi tràn ngập sự đau xót.

Sau khi nghe cô giáo và các học sinh kể lại sự việc, tôi mới biết con gái tôi đã trải qua nhiều điều kinh khủng ở trường. Con bé thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, ba bé gái kia đã xé vở bài tập của con tôi chỉ vì con không cho các bạn chép bài. Con tôi đã đứng lên phản kháng nhưng bị các bạn khống chế.

Sau khi hòa giải, tôi đưa con gái về nhà để kiểm tra vết thương. Trên đường đi, con tâm sự thường bị bạn bè cô lập, trêu chọc vì không có bố. Khi nghe lời khuyên của tôi về việc kết bạn, con đã cố gắng mở lòng hơn. Tuy nhiên, vì tính cách nhút nhát, con vẫn gặp khó khăn. Cuối cùng, con chấp nhận nhún nhường, chiều theo mọi yêu cầu vô lý của ba bé gái kia chỉ để có được tình bạn.

Biết chuyện, tôi vô cùng đau lòng và cảm thấy ân hận. Tôi đã không lường trước được việc con phải đánh đổi chỉ để có thể kết bạn với những người không thực sự yêu thương và coi trọng con.

Xem phim "Sex Education", tôi nhận được một bài học để đời trong việc giáo dục con

Về nhà, tôi sát khuẩn và băng bó lại vết thương cho con, đồng thời dỗ con đi ngủ. Tuy nhiên, đêm đó, tôi thức trắng, trằn trọc không ngủ được. Trong lúc chán nản, tôi ra phòng khách, bật TV lên và tình cờ xem "Sex Education".

Một trong những cảnh phim khiến tôi suy ngẫm nhiều nhất là nhân vật Aimee Gibbs nói: "I'm Dumping You. For Her". (Tôi bỏ các cậu. Vì cô ấy). Trong suốt phần lớn bộ phim, nhân vật Aimee ở nhóm Untouchables nhưng dần nhận ra họ chỉ lợi dụng cô và không thực sự tôn trọng cô.

Khi Ruby - thành viên Untouchables gọi cô bé Maeve Wiley - bạn của Aimee là "đồ điếm", Aimee đã bảo vệ bạn và quyết định rời khỏi nhóm. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra, không phải tình bạn nào cũng đáng để giữ. Một người bạn tốt sẽ biết tôn trọng mình, không để mình đánh đổi lòng tự trọng để có được.

Sau khi xem phim, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với con gái. Tôi giải thích cho con hiểu rằng, tình bạn thực sự không phải là sự nhún nhường, chịu đựng hay đánh đổi. Tôi dạy con rằng: "Nếu ai đó bắt con phải thay đổi, chịu thiệt thòi để được làm bạn với họ, đó không phải là tình bạn thực sự".

Từ đó, tôi luôn nhắc nhở con, trong cuộc sống, không phải ai cũng đáng để kết bạn. Học cách chọn bạn tốt, giữ vững lập trường và tôn trọng bản thân là những điều quan trọng hơn cả.

Nhờ bộ phim "Sex Education", tôi có thêm bài học quý giá trong hành trình nuôi dạy con, giúp con hiểu được giá trị của tình bạn và lòng tự trọng. Tôi mong rằng con sẽ yêu thương bản thân và tìm được những người bạn thực sự đáng quý.