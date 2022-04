Thực phẩm "rẻ bèo" cực tốt cho tử cung: Phụ nữ ăn nhiều còn có tác dụng giảm cân, làm trắng da và ổn định đường huyết tốt

Thực phẩm "rẻ bèo" cực tốt cho tử cung

Tử cung (dạ con), đây là cơ quan sinh sản của phụ nữ, đồng thời là nơi nuôi dưỡng thai nhi cho đến khi em bé sẵn sàng ra đời.

Tử cung là một cơ quan nhạy cảm và rất dễ nhiễm bệnh nếu không được chăm sóc tốt, đó là nguyên nhân mà bệnh viêm cổ tử cung, ung thư cổ tử cung luôn là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi 30 trở lên. Để tránh các nguy cơ nhiễm bệnh ở tử cung, phụ nữ nên nuôi dưỡng cơ quan này mỗi ngày qua việc vệ sinh và sắp xếp chế độ ăn uống hợp lý.

Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo không chỉ dùng là một nguyên liệu trong nhiều món ăn mà còn rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Khi đi vào cơ thể, mộc nhĩ làm việc như một "chất tẩy rửa", nó sẽ hấp thụ một phần lớn "chất độc", giúp loại bỏ "rác" trong cơ thể, giúp mắt sáng và bảo vệ sức khỏe tử cung của phụ nữ.

Ngoài ra, mộc nhĩ cũng rất có lợi cho sức khỏe của phụ nữ. Trong Đông y, mộc nhĩ vị ngọt tính bình, đi vào các kinh tỳ vị, đại tràng, can, thận. Phụ nữ chăm chỉ ăn mộc nhĩ sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời sau đây.

Những lợi ích khi phụ nữ tăng cường ăn mộc nhĩ

1. Làm đẹp da

Mộc nhĩ là thực phẩm giàu vitamin E, dưỡng chất này góp phần thúc đẩy làn da căng bóng, hồng hào.

Hơn nữa, mộc nhĩ còn rất giàu sắt. Ai cũng nghĩ thịt nạc, gan động vật và rau chân vịt giàu sắt nhất, nhưng thực tế là mộc nhĩ có chứa hàm lượng sắt cao nhất trong tất cả các loại thực phẩm, gấp 20 lần so với rau mồng tơi, gấp 7 lần so với gan lợn (theo Nhân dân Nhật báo Trung Hoa). Do đó, mộc nhĩ chính là nguồn thực phẩm cao cấp để bổ máu, chống thiếu máu do thiếu sắt.

2. Giảm cân, làm sạch ruột

Mộc nhĩ rất giàu cellulose và một loại collagen thực vật, hai chất này có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, chống táo bón, giúp loại bỏ và đào thải kịp thời các chất độc hại trong ruột và cơ thể. Từ đó, nó thúc đẩy giảm cân.

3. Phòng chống các bệnh tim mạch, mạch máu não

Mộc nhĩ có chứa vitamin K, giàu canxi, magie và các khoáng chất khác, có tác dụng làm giảm cục máu đông, ngăn ngừa sự xuất hiện của huyết khối và phòng chống bệnh tim mạch, mạch máu não.

4. Ổn định đường huyết

Mộc nhĩ là thực phẩm giúp đào thải các chất độc tích tụ trong cơ thể, nó còn có thể kích thích tiết insulin, có tác dụng ổn định lượng đường trong máu rất hiệu quả.

5. Bổ não

Mộc nhĩ được cho là có tác dụng duy trì chức năng não khỏe mạnh. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng mộc nhĩ và các loại nấm khác ức chế hoạt động của beta secretase, một loại enzym giải phóng protein amyloid beta. Những protein này độc hại đối với não và có liên quan đến các bệnh thoái hóa, chẳng hạn như bệnh Alzheimer.

6. Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Mộc nhĩ có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các hợp chất thực vật có lợi này giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể bạn, có liên quan đến chứng viêm và một loạt bệnh.

Hơn nữa, mộc nhĩ thường chứa chất chống oxy hóa polyphenol mạnh mẽ. Chế độ ăn nhiều polyphenol có liên quan đến giảm nguy cơ ung thư và các bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim.

Lưu ý khi ăn mộc nhĩ

Người khỏe mạnh có thể ăn 10-15g mộc nhĩ mỗi ngày.

Người dễ dị ứng không nên ăn mộc nhĩ vì nó cũng là nấm, nên có thể gây dị ứng với người không phù hợp, người có cơ địa dễ dị ứng nên thận trọng khi ăn.

Bà bầu không nên ăn mộc nhĩ. Mộc nhĩ tuy có tác dụng bồi bổ tỳ nhưng lại có tác dụng hoạt huyết tiêu ứ vì vậy không có lợi cho quá trình sinh trưởng của thai nhi.

