Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline đã “thuyết phục” các mẹ Việt thông thái như thế nào?

"Đau đầu" tìm phương pháp tăng cường sức đề kháng tối ưu

Là phụ nữ trong gia đình, thông thường các mẹ sẽ luôn quan tâm với sức khỏe của từng thành viên bằng việc vào bếp nấu những bữa ăn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Bởi dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ cơ thể trở nên khỏe mạnh thông qua các nhóm vitamin, khoáng chất, đạm, béo từ các thực phẩm tươi mới. Tuy nhiên, phụ thuộc vào độ tuổi mà khả năng hấp thụ dinh dưỡng và chuyển hóa chất trong cơ thể mỗi người không giống nhau, dinh dưỡng thông qua thực phẩm sẽ có tác động chậm dần theo năm tháng.

Do đó, những người phụ nữ với mong muốn chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả nhà sẽ luôn trong trạng thái tìm kiếm các phương pháp giúp nâng cao hệ miễn dịch một cách tối ưu, đặc biệt hơn trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Tại Việt Nam, nhiều bà mẹ hiện đại cũng chung nỗi trăn trở như giảng viên Hồng Nhung (Quận Tân Phú, TP.HCM) rằng, "Qua sách báo và thông tin trên các phương tiện truyền thông, mình hiểu theo thời gian, khả năng tự sinh ra kháng thể của con người sẽ giảm đi khiến cơ thể khó chiến thắng các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh dinh dưỡng từ thực phẩm, nếu có phương pháp giúp cung cấp kháng thể trực tiếp thì sẽ nâng cao được hệ miễn dịch hiệu quả hơn".

Hình nhân vật Hồng Nhung chia sẻ

"Người lớn tuổi là đối tượng dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh khi không sạch sẽ, nhiệt độ ổn định, thời tiết chuyển mùa nên khả năng bị bệnh cũng cao. Thậm chí, vấn đề về xương khớp tuổi già cũng là điều khó tránh nên mình chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm giải pháp hay thuốc men để cải thiện tình trạng đau nhức chân cho ba", chị Xuân Nguyễn (Quận 12, TP.HCM) chia sẻ.

Thực tế đây cũng chính là lý do các nhà nghiên cứu, chuyên gia tìm kiếm giải pháp làm thế nào có thể nâng cao hệ miễn dịch một cách trực tiếp, rút ngắn thời gian mà vẫn đảm bảo tăng cường sức đề kháng kịp thời thông qua nguồn dinh dưỡng chất lượng cao.

"Giải tỏa" nỗi lo với nguồn dinh dưỡng miễn dịch từ New Zealand

Theo nhiều nghiên cứu, cơ thể con người có thể bổ sung kháng thể trực tiếp nhằm xây dựng hệ miễn dịch vững chắc bằng cách sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non, cụ thể là sữa non từ bò. Được biết, IgG (Immunoglobulin G) là kháng thể chính được tìm thấy trong tuần hoàn máu và dịch ngoại bào, chiếm khoảng 75% tất cả các kháng thể trong huyết thanh. Kháng thể IgG có trong sữa non và các dịch mô tại đường hô hấp, tiêu hóa. Bằng khả năng bắt dính với các mầm bệnh như vi khuẩn, virus hay nấm mà IgG có thể kiểm soát nhiễm trùng trong cơ thể.

"Việc chủ động bổ sung kháng thể trực tiếp cho cơ thể thông qua sử dụng sữa non hiện là giải pháp tối ưu và là xu thế mới để chủ động tăng dự trữ ngân hàng kháng thể tự nhiên cho cơ thể", giảng viên Hồng Nhung qua tìm hiểu đã có câu trả lời đúng với mong muốn lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho cả nhà một cách khoa học.

Hình nhân vật Xuân Nguyễn cùng gia đình dùng ALL

Song song, nhiều mẹ Việt khác cũng có được niềm vui như chị Nhung, chị Xuân Nguyễn và chị Kim Huỳnh (Quận 10, TP.HCM) cho biết, "Chúng tôi thực sự may mắn khi được giới thiệu và biết tới Alpha Lipid Lifeline- thực phẩm bổ sung có chứa sữa non từ bò, cung cấp nguồn dinh dưỡng miễn dịch vào mỗi sáng giúp tăng cường sức đề kháng; đồng thời lượng canxi và probiotics dồi dào còn giúp tăng cường sức khỏe. Sau 3 tháng sử dụng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và các bài luyện tập thể thao, sức khỏe của cả nhà đã cải thiện rõ rệt, cảm thấy sức đề kháng được nâng cao".

Hình nhân vật Kim Huỳnh cùng con gái dùng ALL

Là sản phẩm tiên phong trong ngành dinh dưỡng miễn dịch, hiện Alpha Lipid Lifeline được xem là giải pháp tối ưu trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao hệ miễn dịch bằng thực phẩm bổ sung cho cả gia đình. Do đó, Alpha Lipid Lifeline đã và đang là sản phẩm "thuyết phục" được hầu hết những bà mẹ thông thái bởi:

• Sản phẩm được nhập khẩu 100% từ New Zealand - Quốc gia có ngành công nghiệp chế biến sữa lâu đời, nổi tiếng toàn Thế giới

• Chất lượng sản phẩm được đảm bảo từ việc chăn nuôi đến quy trình chế biến, đóng gói ứng dụng công nghệ độc quyền từ New Image theo tiêu chuẩn Quốc tế.

• Ứng dụng công nghệ Alpha Lipid là công nghệ sử dụng chất nhũ hóa phospholipid - một lớp chất béo không thể thiếu trong thành tế bào có nhiệm vụ bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non giúp giữ lại được nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên. Các yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc biệt chỉ có trong sữa non và các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, giữ được sự ổn định đặc tính sinh học và hệ dinh dưỡng cân bằng như ban đầu làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể.

• Phù hợp với người trưởng thành, người lớn tuổi và trẻ em trên 3 tuổi

• Giúp gắn kết gia đình nhờ thao tác chuẩn bị dễ dàng, cả nhà có thể quây quần bên nhau vào mỗi sáng cùng uống Alpha Lipid Lifeline trước khi bắt đầu ngày mới học tập và làm việc.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 04, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Website: http://newimageasia.vn/

Hotline: 1900 63 69 73