Thực hư về thông tin độc quyền tiết lộ "nữ diễn viên hở bạo nhất Kbiz" Oh In Hye đã qua đời ngay khi được đưa tới bệnh viện

Tờ New Daily mới đây đã đăng tải thông tin độc quyền phỏng vấn người bạn tên A đã tìm thấy Oh In Hye nằm bất tỉnh trong nhà riêng vào sáng 14/9.

Cụ thể, người bạn tên A đã tiết lộ với tờ New Daily rằng, Oh In Hye được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng tim ngừng đập và không còn hơi thở. Người này đã lập tức gọi cấp cứu và đưa Oh In Hye tới bệnh viện, nhưng ngay khi tới nơi thì nữ diễn viên đã được chẩn đoán qua đời sau khi tim ngừng đập vào chiều 14/9.

Tin tức được đăng tải trên tờ New Daily.

Một người quen khác tên B của Oh In Hye cũng tiết lộ rằng: “Từ ngày hôm trước, In Hye đã không nhận điện thoại và trở về nhà với một tâm trạng kỳ lạ. Tôi nghe nói rằng In Hye đã chết cách đây vài tiếng. Hiện tại gia đình và bạn bè của In Hye đang chuẩn bị cho tang lễ”.

Hiện tại, thông tin về việc thực chất Oh In Hye đã qua đời đang gây xôn xao dư luận. Đại diện cơ quan chủ quản cũng chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên “mỹ nhân Hàn mặc phản cảm tại LHP” Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập vào khoảng 5 giờ sáng 14/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, may mắn cô được phát hiện và gọi xe cấp cứu đưa đi cũng như báo cảnh sát. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã tiến hành sơ cứu và đưa Oh In Hye tới bệnh viện. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, vụ việc có dấu hiệu tự tử.

Nguồn: New Daily