Thực hư thông tin "truy tìm người phụ nữ 35 tuổi dâm ô nam sinh ở Thủ Đức"

Trao đổi với PV Báo Giao thông mới đây, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên mạng xã hội đăng tải vụ việc một nam sinh 14 tuổi bị phụ nữ 35 tuổi dâm ô nhiều lần tại nhà riêng ở khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh.

Hiện công an phường đang phối hợp cùng với an ninh mạng để xác minh, truy xét chủ tài khoản đăng tải thông tin này

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, công an phường Hiệp Bình Chánh đã cho cán bộ, chiến sĩ xác minh. Đến thời điểm hiện tại, phường chưa ghi nhận sự việc trên.

Liên quan về thông tin này, trao đổi với báo Công an TPHCM, đại diện Công an P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cũng cho biết, đơn vị này đã trao đổi với lực lượng an ninh mạng để xác minh, truy xét chủ tài khoản trên để làm rõ.

Trước đó, nhiều ngày qua, tài khoản Facebook Quách Thị Thêu đăng tải thông tin về người phụ nữ 35 tuổi ở phường Hiệp Bình Chánh bị tố dâm ô nam sinh 14 tuổi nhiều giờ tại nhà riêng đến mức phải đi cấp cứu gây xôn xao dư luận.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản này đăng câu chuyện có nội dung: Ngày 1/5, H. rủ nam sinh tên Đ. (14 tuổi) đến nhà riêng. Sau đó, H. có hành vi giam giữ và nhiều lần dâm ô nam sinh này trong phòng ngủ khiến nạn nhân chảy máu vùng kín, kiệt sức.

Sau vụ việc, H. chở nam sinh đến bệnh viện rồi bỏ đi. Khi gia đình báo công an, H. khoá cửa nhà bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng đang xác minh tính xác thực của nội dung trên.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi trên báo chí, luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM), cho rằng chủ trang Facebook đăng tải thông tin trên có dấu hiệu của hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cụ thể là người bị nhắc đến trong bài viết.

Cũng theo luật sư Cường, đối với những cá nhân tạo ra thông tin sai sự thật và lan truyền thông tin đó lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự của người khác thì có dấu hiệu của tội vu khống theo Bộ luật hình sự hiện hành.

Mức phạt cho hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống... là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.