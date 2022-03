Thực hư đoạn clip nghi Lê Tùng Vân cầm xà beng gào thét, đập phá vì không tìm thấy Diễm My

Như đã đưa tin, tối qua, trên mạng xã hội TikTok truyền tay nhau đoạn clip với tiêu đề: "Thầy ông nội tức giận khi không tìm thấy Diễm My" lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng.

Trong đoạn clip, một người đàn ông mặc áo nâu được cho là ông Lê Tùng Vân tỏ ra tức giận, liên tục gào thét, cầm xà beng khua khoắng trước mặt nhiều người vì lý do... không tìm thấy Diễm My.

Ngay sau khi đăng tải, nhiều người tỏ ra khá tò mò về đoạn clip này, bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng cho rằng, ông Lê Tùng Vân đang được tại ngoại do sức khỏe yếu, liệu có thể "hung hăng" như vậy được hay không?

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đoạn clip nói trên đã bị cắt ghép từ một clip gốc xuất hiện trên mạng vào tháng 12/2021.

Thực tế, clip người đàn ông mặc áo nâu cầm xà beng dọa người khác xuất hiện từ năm ngoái

Người trong clip là một thành viên thuộc nhóm giả sư, do mâu thuẫn tranh chấp đất với chủ hộ, người đàn ông mặc áo nâu đã tỏ ra hung dữ, cầm xà beng đe dọa chủ đất. Như vậy, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip nói trên không phải là ông Lê Tùng Vân.

Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng tỉnh Long An từng thông tin, hiện tại, vẫn chưa tìm thấy nữ sinh Diễm My. Những người trong "Tịnh thất Bồng lai" cũng khẳng định không biết Diễm My ở đâu.

Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng lai" cũng là bị can bị khởi tố đề điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" nhưng được tại ngoại. Còn lại 3 học trò gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) vẫn đang bị tạm giam.

Cả 4 người đều bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.





