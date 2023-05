Thực hư chuyện nước chanh có chất ‘diệt’ được tế bào ung thư

Chanh là thứ quả vô cùng phổ biến tại nước ta. Vào mùa hè, chanh lại càng được ưa chuộng để làm nước giải khát hoặc thêm vào các món gỏi, salad. Chanh và nước chanh có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Nhiều người còn tin rằng loại quả này còn giúp ngăn ngừa được ung thư. Vậy thực hư chuyện này ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung dưới đây.

Các công dụng của nước chanh

Cung cấp vitamin C

Một quả chanh có thể cung cấp khoảng 50mg vitamin C, chiếm khoảng 1 nửa hàm lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào không bị hư hại. Loại vitamin này cũng giúp cơ thể sản sinh ra collagen cho làn da khỏe mạnh, đồng thời giúp việc hấp thu sắt hiệu quả hơn. Vitamin C còn tăng cường hệ miễn dịch. Không chỉ chanh, các loại trái cây họ cam quýt đều là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C.

Vỏ chanh cũng chứa hàm lượng chất xơ cao.

Phòng chống thiếu máu

Chanh giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Việc hấp thu đủ sắt giúp phòng tránh thiếu máu.

Ngăn ngừa hình thành sỏi thận

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng acid citric có trong quả chanh có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Acid này tạo ra vị chua của quả chanh.

Ngăn ngừa nhiễm khuẩn

Nước chanh có các thành hợp chất thực vật chống lại vi khuẩn và nấm. Một nghiên cứu cho thấy các hợp chất này ức chế sự phát triển vi khuẩn salmonella, staphylococcus và nấm candida. Ngoài ra, chúng còn có hiệu quả chống lại một loại vi khuẩn kháng kháng sinh gây viêm phổi và nhiễm trùng máu.

Nước chanh có tiêu diệt được tế bào ung thư như lời đồn?

Những đặc tính chống ung thư của nước chanh chưa được thử nghiệm ở người (Ảnh minh họa)

Có nhiều thông tin cho rằng quả chanh và nước chanh có thể giúp tiêu diệt ung thư. Thậm chí, còn có thông tin nước chanh "có thể chống lại tất cả các loại ung thư, mạnh hơn hóa trị 10.000 lần". Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện để so sánh hiệu quả của chanh với hóa trị.

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng chanh và các loại trái cây họ cam quýt khác có các chất tự nhiên có thể có đặc tính chống ung thư, cụ thể là pectin và limonoids. Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe của Đại học Khoa học Y tế Arkansas (Mỹ) - UAMS Health - tiềm năng này đã bị phóng đại. Thêm nữa, những đặc tính này chưa được thử nghiệm ở người.

Michelle Morgan, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng của UAMS Health, cho biết: "Nếu bạn được chẩn đoán mắc bất kỳ loại ung thư nào, điều bạn cần tiếp tục thực hiện đó là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh". Đồng thời, vị chuyên gia khuyên rằng mọi người nên thực hiện theo các khuyến nghị từ bác sĩ điều trị bệnh cho mình.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư trong tương lai, theo các chuyên gia y tế, ngoài việc duy trì chế độ ăn gồm các thực phẩm lành mạnh, mọi người cũng cần có lối sống khoa học hơn.

Nguồn: UAMS Health, National Center for Health Research