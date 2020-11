Thực hư chuyện bạn trai CEO Singapore lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa bão "tẩy chay" từ anti-fan

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về một bài viết bênh vực Hương Giang được đăng tải trên fanpage với tên Matt Liu - Người Ấy Là Ai Mùa 3. Nhiều người cho rằng, tác giả của bài viết chính là Matt Liu - bạn trai CEO Singapore của Hương Giang. Bài viết dài với nội dung lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa lùm xùm với một group anti-fan.

Cụ thể, mở đầu bài đăng cũng nêu rõ lần đầu viết tâm thư là do quá bức xúc. "Thân chào mấy em hôm nay tôi viết tâm thư này xin gửi đến mấy em hay đi sân si và nói xấu người khác...?", bài viết chia sẻ.

Trong bài viết cũng nêu ra rất nhiều luận điểm bênh vực Hương Giang. Đầu tiên, bài viết khẳng định Hương Giang là một hình tượng người chuyển giới được xem như là hoàn hảo nhất showbiz, thông minh xinh đẹp và giám sống với chính ước mơ của mình. "Mọi người hiểu sao không, nếu cô ấy từ bỏ hết thì rồi mọi người có sống thoáng hơn và chấp nhận hết những con người còn đang ngoài xã hội giống như Hương Giang không. Nên cô ấy quyết định phải không buông bỏ và cố tiếp tục lầy lội để phấn đấu hoạt động tích cực để tiến bộ hơn để có tiếng nói riêng và chung cho cộng đồng của mình. Nhưng ông trời cũng nhủ lòng thương cô ấy và cho cô ấy trở thành Hoa Hậu chuyển giới quốc tế đầu tiên tại Việt Nam", bài viết nói.

Tâm thư bênh vực Hương Giang được cho là của Matt Liu.

Tiếp đó, bài viết cũng khẳng định, Hương Giang hoạt động showbiz rõ ràng cũng không sân si hay đụng chạm tới ai nên mong mọi người đừng nên soi mói và bêu xấu cô ấy: "Con người ai cũng có sức chịu đựng do họ biết và cố chịu đựng thôi. Dù ai có nói to nhỏ như thế nào. Tóm lại Hương Giang hoạt động showbiz rõ ràng và không mất lòng ai, còn ai dám nói xấu và bôi nhọ cô ấy nữa thì tôi xin đính chính là chờ lên cấp trên giải quyết đi nhé, không nói nhiều lòng vòng mất vui .Thanks!".

Tuy nhiên, khi kiểm tra thông tin này trên trang cá nhân của Matt Liu thì hoàn toàn không hề thấy nội dung tương tự. Điều này có thể thấy, bài đăng trên fanpage kia chỉ là giả mạo.