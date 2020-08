Thực hư bức ảnh siêu âm chụp thai nhi trong tư thế biết "tập gym" từ khi còn nằm trong bụng mẹ

Mới đây, trên một group trên mạng xã hội xôn xao với bức ảnh siêu âm thai nhi trong tư thế đang chống đẩy trông rất ngộ nghĩnh. Thông thường các bức ảnh siêu âm thai dù em bé nằm trong các tư thế khác nhau nhưng luôn ở dáng cuộn tròn trong bụng mẹ, thế nên khi nhìn thấy bức ảnh siêu âm chụp lại tư thế tập gym của em bé này, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Chủ nhân của bức ảnh còn đăng tải hình ảnh con trai khi ra khỏi bụng mẹ cũng có sở thích tập gym như khi còn là bào thai với lời chú thích hài hước "Mẹ dặn muốn có thân hình đẹp là phải chịu khó tập gym và rồi con nghe lời từ khi còn trong bụng mẹ tới giờ luôn đó ạ".

Chăm chỉ "tập gym" từ khi còn trong bụng mẹ.

Thực tế, rất nhiều bức ảnh siêu âm khác nhau được các mẹ bầu chia sẻ nhưng gần như chưa ai bắt gặp bức ảnh siêu âm thai nhi nào có dáng nằm tương tự. Dù em bé có xoay đầu lên trên, xuống dưới hay nằm ngang, nằm nghiêng, ở tam cá nguyệt đầu hay những tháng cuối thai kì thì tư thế nằm của thai nhi vẫn là cuộn tròn trong bụng mẹ. Thai nhi có thể có nhiều hành động khiến bố mẹ ngỡ ngàng khi xem ảnh siêu âm như đá chân, mở mắt, mút tay, nhào lộn... song tư thế nằm thì luôn là dáng cuộn tròn để vừa khít với không gian chật chội trong bụng mẹ.

Liên hệ với chị Vũ Thị Xuân - mẹ của bé trai và cũng là chủ nhân của những bức ảnh đã đăng tải, chị Xuân cho biết bức ảnh siêu âm thai kia chỉ là bức ảnh... ghép chị đăng cho vui thôi. Bé trai trong ảnh là con trai chị với tên tiếng Hàn là Park Huyn Min, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Hàn Quốc.

"Chăm chỉ tập gym" để có cơ bụng đầy ngấn như Huyn Min nhé các cô, các chú!

Điều khiến ai cũng ấn tượng nữa là dù "chăm chỉ tập gym từ trong bụng mẹ" nhưng bé Huyn Min vẫn duy trì cơ bụng "ngấn mỡ", tay chân đầy ngấn, bụ bẫm đến mức cư dân mạng xem ảnh đã phải thốt lên "Xia vía tập gym được body như em", "Trời ơi cưng muốn xỉu, chắc mẹ bế rụng tay luôn", "Chăm tập gym nên tay chân mới như con sâu thế kia"....

Huyn Min hiện mới được 13 tháng tuổi nhưng đã nặng 18kg và cao 90cm. Chị Xuân cho biết Huyn Min may mắn được thừa hưởng gen trội từ ba nên bé có ngoại hình cao lớn hơn hẳn các bạn cùng tuổi. Ba bé là người Hàn Quốc, sở hữu chiều cao 1m84, nặng 86kg. Ngoài thừa hưởng gen di truyền của bố thì Huyn Min cũng là em bé có nếp ngủ rất ngoan ngoãn, điều độ, đó cũng chính là một phần bí quyết giúp bé phát triển chiều cao và cân nặng rất tốt.

Cậu bé bụ bẫm hiện được 13 tháng tuổi và nặng 18kg.

"Huyn Min luôn đi ngủ từ 9h tối hôm trước đến 9h sáng hôm sau luôn, con ngủ xuyên đêm không dậy ăn và ngủ rất say sưa. Ngay từ khi sinh ra con đã ngủ rất ngoan và nề nếp nên mình nuôi con khá nhàn. Mình thường cho bé bú nằm, xuất viện về nhà là mình cho bé nằm bên mẹ bú no rồi ngủ. Ban ngày, cứ chơi 2h con lại ngủ một giấc, đều đặn như vậy luôn cho tới 6 tháng thì bé ngủ ngày ít hơn. Có lẽ nhờ bú nằm bên mẹ nên con không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng, cứ ngủ say sưa ra giấc thế rồi dậy ăn, chơi, rồi lại ngủ.

Mỗi khi con ra ngoài chơi cùng bố mẹ thì con cũng không bú mà mình lựa giờ cho con bú no ở nhà rồi mới đi chơi. Khi nào đi chơi về con mới lại nằm bú mẹ", chị Xuân chia sẻ về cậu con trai đáng yêu.

Rất mê xe scooter nhưng nhìn thấy mấy con tôm là khóc thét.

Cậu bé thừa hưởng nhiều nét giống bố.

Hiện tại, Huyn Min vẫn được bú mẹ, không dùng một giọt sữa công thức. Đến tuổi ăn dặm, chị Xuân giới thiệu đồ ăn cho con nhưng con không thích nên chị tiếp tục cho bé bú mẹ hoàn toàn cho đến 10 tháng tuổi. Từ đó đến nay, bé có làm quen với thức ăn nhưng không ăn nhiều, chủ yếu vẫn bú mẹ là chính.

Dù không hợp tác với việc ăn dặm nhưng trộm vía bé vẫn tăng cân đều đặn và phát triển tốt. Cân nặng bằng các em bé 3 - 4 tuổi song Huyn Min vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Bé biết đi từ lúc tròn 1 tuổi, giờ đã biết đi xe scooter và tỏ ra rất đam mê môn thể thao vận động này.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh đáng yêu của cậu bé lai Hàn - Việt này nhé: