Thực đơn cơm tối 3 món nhẹ bụng nấu nhanh nhiều rau xanh, ăn bao nhiêu cũng không mập

Nguyên liệu:

300g cá basa phi lê

1 gói nấm kim châm

2 quả cà chua

15ml tương cà

30ml dầu hào

1 mẩu gừng

Một ít hành, rau mùi

Một ít rau các loại (ngô ngọt, cà rốt, đậu Hà Lan…)

Một ít muối, hạt tiêu, đường, dầu ăn.

Nếu so sánh cá với các loại thực phẩm khác như thịt bò, thịt lợn thì cá là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin nhưng lại ít calo. Giá thành cá basa làm sẵn cũng rẻ hơn rất nhiều so với các loại thịt khác. Vì thế, nếu bạn có ý định giảm cân thì có thể cân nhắc đưa cá vào thực đơn hàng ngày. Bạn có thể mua cá basa, cá tra đông lạnh được làm sẵn có bán trong các siêu thị quen thuộc như Big C, Vinmart, Co-op mart…