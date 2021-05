Thức dậy sau cơn say, cô gái hốt hoảng với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, khi nhớ lại mọi chuyện liền thấy xấu hổ tột độ

Mới đây, một cô gái trẻ có tên là Mia Flynn, 28 tuổi, đến từ Rhyl, xứ Wales, có một trải nghiệm nhớ đời sau một đêm say xỉn thì thức giấc phát hiện một đôi mắt xa lạ nhìn mình chằm chằm. Trong cơn hoảng loạn, Mia tưởng rằng sinh vật trước mắt mình là một "con sói" hung tợn, đang chờ cô thức giấc để xơi tái. May mắn là sau khi định thần lại, Mia đã nhận ra đó chỉ là một chú chó mà thôi. Dù sao thì đây cũng là trải nghiệm vừa đáng sợ vừa buồn cười của Mia, bài học để cô nàng không nhậu quá chén sau này.

Mọi chuyện xảy ra vào ngày 16/5, Mia đến nhà bạn để làm một vài món đồ handmade và vẽ vời. Cuối cùng, cả hai quyết định thư giãn bằng 3 chai rượu. Kết thúc buổi nhậu nhẹt, Mia đi bộ về nhà và phát hiện một con chó đang đi theo mình. Vì quá say nên Mia chẳng suy nghĩ được gì nhiều, thậm chí khi về nhà vào lúc 2h30 sáng, cô nàng còn hồ hởi nói với mẹ rằng mình có một "người bạn mới" và chỉ vào con vật bên cạnh.

Nhìn thấy bộ dạng của con gái, mẹ Mia có chút bực bội. Sau đó, Mia lên giường ngủ cùng "người bạn mới" để rồi thức dậy với đầu óc trống rỗng và phát hiện một con chó thuộc giống husky trông hệt như sói đang trừng mắt nhìn cô. Khỏi phải nói cảnh tượng này khiến Mia hốt hoảng cỡ nào, cô còn nghĩ ra viễn cảnh con vật sẽ lao đến và ăn thịt mình.

Trong bóng tối, Mia đã lầm tưởng chú chó husky trước mặt là một con sói hung tợn.

Ban đầu, Mia chẳng có chút kí ức gì về con vật nhưng may mắn là trong cơn say, cô vẫn có thể dùng Snapchat để ghi lại cuộc gặp gỡ với chú chó trên đường rồi cùng nó đi về nhà. Bản thân Mia cũng bất ngờ với hành động của mình vì cô chưa bao giờ mang bất kỳ con vật nào về nhà trong cơn say.

Sau đó, Mia đăng câu chuyện của mình lên Facebook để tìm kiếm chủ nhân của con chó. Hẳn là người nhà của nó đang lo sốt vó không biết thú cưng của mình đã đi đâu. Câu chuyện của Mia nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Mia đã có trải nghiệm đặc biệt với chú chó của người khác.

Một người dùng Snapchat xem clip của Mia và tình cờ cũng quen biết với chủ nhân của con chó nên đã giúp liên hệ với người này đến nhận lại thú cưng. Thời điểm 2 bên được đoàn tụ, người chủ đã không cầm được nước mắt, cô cứ tưởng chó cưng của mình đã mất tích. Đồng thời, người này cũng bày tỏ sự thích thú với trải nghiệm đặc biệt của Mia vừa qua.

(Nguồn: Mirror)