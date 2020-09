Thức ăn trong tủ lạnh dễ ôi thiu, bốc mùi chỉ vì... mất điện, nhưng "cái khó ắt sẽ ló cái khôn"

Chắc chắn sẽ không ai đành lòng nhìn thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng dần rồi vứt bỏ 1 cách lãng phí. Hay việc phải "ăn cố" toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh cũng là điều không khả thi với nhiều gia đình Việt vốn có thói quen tích trữ. Vì vậy, cách tốt nhất là chị em nên "note" sẵn các mẹo để duy trì nhiệt độ tủ lạnh và bảo quản thực phẩm khi nhà mất điện.



Cách 1: Hiệu quả và đơn giản nhất, hãy đóng chặt cửa tủ lạnh càng lâu càng tốt

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, khi mất điện, 1 chiếc tủ lạnh được đóng kín có thể giữ lạnh tối đa 4 giờ. Riêng ngăn đông lạnh có thể duy trì nhiệt độ trong 24 giờ (nếu chỉ sử dụng 1 nửa dung tích) và 48 giờ (nếu chất kín đồ ăn).

Trong vài giờ đầu bị mất điện, bạn nên bỏ những thực phẩm cần chế biến trong ngày và đồ uống ra ngoài. Như vậy, bạn sẽ hạn chế được tối đa số lần phải mở tủ lạnh sau đó.

Cách 2: Đặt nhiệt kế trong tủ lạnh để nhận biết khi nào tủ lạnh "ấm lên"

Thông thường, ngăn mát tủ lạnh nên có mức nhiệt từ 1,7 – 5 độ C, ngăn đá là từ -18 đến 0 độ C. Trong trường hợp tủ lạnh nhà bạn có thêm ngăn thực phẩm tươi thì nhiệt độ phù hợp để bảo quản thực phẩm trong ngăn này là từ 0 – 4 độ C.

Chiếc nhiệt kế sẽ giúp bạn nhận biết khi nào tủ lạnh đã "ấm lên" (nằm ngoài các khung nhiệt kể trên) và có thể khiến thực phẩm bị hỏng. Nhờ đó, bạn sẽ có biện pháp xử lý phù hợp như chế biến luôn thực phẩm hoặc đặt thực phẩm vào thùng giữ nhiệt.

Nhiệt kế để tủ lạnh có giá bán trung bình từ 55 – 131 nghìn đồng/chiếc, một số loại cao cấp hơn có giá khoảng 534 nghìn đồng/chiếc. Bạn có thể tham khảo nhiệt kế của các hãngMITTEL, Fancydream… có bán rộng rãi trên các shop online hoặc tìm mua nhiệt kế tại các cửa hàng thiết bị y tế.

Cách 3: Mua thêm túi đá đặt vào tủ lạnh



Khi nhà mất điện, bạn có thể mua thêm các túi đá và đặt vào ngăn đá tủ lạnh. Những túi đá này sẽ giúp duy trì nhiệt độ trong tủ lạnh lâu hơn. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng được vào ban ngày, vì các cửa hàng bán đá khô sẽ không mở cửa vào… ban đêm.

Ngoài ra, sử dụng đá khô cũng là 1 cách hợp lý giúp bạn bảo quản thực phẩm tươi. Bạn nên đặt đá khô trong thùng giữ nhiệt rồi để thực phẩm vào cùng. Lưu ý nhỏ là bạn không nên đặt đá khô vào trong tủ lạnh.

Đá khô hiện có giá bán từ 55 – 65 nghìn đồng/kg.

Cách 4: Chuyển thực phẩm từ ngăn mát lên ngăn đá



Đây có lẽ là cách đơn giản và phổ biến nhất mà các bà nội trợ đều áp dụng. Một số sản phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ thường như sữa, thịt nên chuyển từ ngăn mát sang ngăn đá để giữ được độ tươi lâu hơn.

Cách 5: Sử dụng thùng giữ nhiệt

Bạn có thể tích trữ sẵn 1-2 thùng giữ nhiệt trong nhà để bảo quản thực phẩm trong trường hợp nhà mất điện. Để tăng hiệu quả duy trì nhiệt độ, bạn đừng quên để thêm đá khô vào thùng.