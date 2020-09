Thứ tự sinh tiết lộ nhiều điều về phong cách nuôi dạy con của bạn trong tương lai

1. Con đầu

Tính cách:

- Những người là con đầu trong nhà thường là những người có tố chất lãnh đạo và có xu hướng tuân thủ các quy tắc và đạt thành tích cao. Nhờ có những đặc điểm này, họ thường rất thành công trong sự nghiệp và đời tư.

- Họ rất có thể trở thành người cầu toàn, luôn nỗ lực để làm hài lòng người khác.

- Họ cũng có tính trách nhiệm cao, vì thường họ đóng vai trò người trưởng thành và gánh vác việc nhà cho các em.

- Họ tự tin và có xu hướng thống trị bất kỳ không gian nào họ chiếm giữ.

- Vì sợ mắc sai lầm, những đứa trẻ là con cả thường không linh hoạt - không thích thay đổi mọi thứ và trở nên do dự khi cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Nếu bạn là con đầu, bạn rất có thể sẽ có những kỳ vọng cao đối với con mình.

Phong cách nuôi dạy con:

Nếu bạn là con đầu, bạn rất có thể sẽ có những kỳ vọng cao đối với con mình. Tính cách thích sự chuẩn mực và xu hướng giữ mọi thứ ngăn nắp sẽ phản ánh trong phong cách nuôi dạy con cái của bạn.



- Khi trở thành cha mẹ, bạn có thể sẽ nhớ lại những đứa em của mình và hành vi của các em. Ví dụ, nếu em của bạn hiếm khi cảm thấy được lắng nghe, bạn có thể cân nhắc khi nuôi dạy con mình và hỏi ý kiến của con thường xuyên hơn.

- Đôi khi bạn cũng có thể có xu hướng nhìn nhận con mình giống như mình lúc còn nhỏ và trở nên quá khắt khe. Tuy nhiên, nếu bạn có từ 2 con trở lên, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn.

2. Con giữa

Tính cách:

- Con giữa thường đóng vai trò là người hòa giải trong gia đình vì khi em của họ ra đời, họ phải học cách thương lượng và thỏa hiệp để "hòa hợp" với tất cả mọi người.

- Nhờ khả năng đàm phán tốt hơn, những đứa trẻ là con giữa có nhiều mối quan hệ xã hội hơn và phát triển mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ bạn bè.

- Họ rất linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh theo từng tình huống.

- Những người con giữa có thể là những người luôn muốn làm hài lòng mọi người vì họ luôn thiếu sự quan tâm của cha mẹ và đây là cách bù đắp của họ. Đó là lý do tại sao họ có xu hướng gắn bó với bạn bè hơn là với gia đình.

Phong cách nuôi dạy con:

- Nếu bạn là con giữa, bạn có thể sẽ bù đắp sự thiếu quan tâm của cha mẹ bằng chính gia đình của mình.

- Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ phán xét vội vàng nào về con mình. Thay vào đó, bạn sẽ có nhiều khả năng lắng nghe con và nhìn nhìn được cả hai mặt của bất kỳ cuộc tranh cãi nào.

- Khả năng cao là bạn thường sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì bạn cho là tốt nhất và công bằng cho cả gia đình.

- Vì bạn biết cảm giác không được quan tâm nhiều như các anh chị em của mình nên bạn sẽ cố gắng hơn để đảm bảo rằng tất cả các con của mình đều cảm thấy được lắng nghe và quan tâm như nhau.

3. Con út

Tính cách:



- Các em út trong gia đình có xu hướng được tự do nhiều hơn so với anh chị của mình và do đó, họ thường độc lập và tự tin hơn.

- Họ thường có tính cách tự do, vui vẻ và hướng ngoại.

- Những người con út cũng thích phiêu lưu và cởi mở hơn với những trải nghiệm độc đáo và chấp nhận rủi ro hơn so với anh chị của họ.

- Họ là những người có nét thu hút tự nhiên và họ thường có thể trở thành trung tâm của sự chú ý vì điều này.

- Là em út trong gia đình, họ có ít trách nhiệm hơn và đôi khi có thể cư xử một cách vô tư.

- Con út cũng học cách tận dụng vị thế nhỏ nhất nhà để thao túng người khác.

Phong cách nuôi dạy con:

- Nếu bạn là con út trong gia đình, bạn có thể cũng sẽ khuyến khích con mình phiêu lưu.

- Rất có thể bạn không bị ràng buộc vào những lý thuyết thông thường và tin tưởng vào trực giác của chính mình khi chọn những gì phù hợp với gia đình của bạn.

- Có thể bạn sẽ gặp một số vấn đề với việc thiết lập các quy tắc trong gia đình vì không có bất kỳ quy tắc nào khi bạn còn nhỏ. Nhưng bạn nên nhớ rằng các quy tắc là cần thiết để nuôi dạy trẻ.

- Đôi khi, bạn có thể quá mềm mỏng và dễ dãi với con cái, nhưng đừng quên rằng đó không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận tốt nhất.

4. Con một

Nếu là con một, bạn có thể sẽ gặp một số vấn đề khi tạo nên gia đình của riêng mình.

Tính cách:

- Những người con một có xu hướng giống với con đầu – họ tự tin, thành công, ăn nói khéo léo, dễ thuộc chủ nghĩa hoàn hảo và là những nhà lãnh đạo bẩm sinh.

- Tuy nhiên, họ có thể trở nên quá tự cao và tự cho mình là trung tâm vì họ chưa bao giờ phải cạnh tranh với ai khác để được chú ý hoặc phải chia sẻ đồ chơi.

- Họ cũng rất tham vọng, dám nghĩ dám làm và tràn đầy năng lượng.

- Con một thường lớn lên trong môi trường bao quanh bởi người lớn và kết quả là họ thường nói nhiều hơn và trưởng thành hơn.

- Họ quen với việc là trung tâm của sự chú ý.

Phong cách nuôi dạy con:

- Nếu là con một, bạn có thể sẽ gặp một số vấn đề khi tạo nên gia đình của riêng mình. Vì bạn chưa bao giờ phải đóng vai trò "cha mẹ" cho một đứa em nhỏ và chưa học cách chia sẻ tất cả những thứ mình sở hữu, bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và không biết phải làm gì.

- Nhưng nếu bạn chọn một người là con út trong gia đình làm bạn đời của mình, rất có thể hai người sẽ thành một cặp đôi ăn ý.