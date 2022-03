Thứ Tư ngày 16/03/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Thiên Bình tự tin và quyết tâm

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Ngày này, họa từ miệng mà ra. Bạn có thể thốt ra những lời phỉ báng, châm biếm, toàn những lời khó nghe chỉ khiến người khác bực bội, mang thù, rồi tự chuốc họa vào thân. Vậy nên Bạch Dương cần phải biết những gì nên nói, những gì cần tránh để tránh tối đa mọi mâu thuẫn thì mới có thể bảo toàn được cuộc sống "nói không với drama" hiện tại. Chuyện tình cảm cũng vậy, để mọi chuyện không đi quá xa tới mức không kiểm soát nổi, bạn nên để ý hơn tới thái độ và lời nói của mình, đừng nghĩ gì nói nấy, nhất là trong lúc nóng giận. Khoảng thời gian từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 50 chiều đều rất tốt để bạn thực hiện những việc quan trọng.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Một ngày làm việc rất thoải mái và yên bình đang đến với Kim Ngưu. Bạn không còn ngập đầu trong một danh sách dày kín các công việc cần làm vì bạn đã biết kiểm soát tham vọng "ôm" tất cả công việc cùng một lúc về mình. Tất cả các kế hoạch bạn đang triển khai cuối cùng cũng có khả năng thành công mà không phải tốn quá nhiều sức lực nữa. Tuy nhiên, thần may mắn lại không đứng về phía bạn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn sẽ gặp khá nhiều sóng gió do cả hai đều không hiểu ý nhau nên khó tìm được tiếng nói chung. 6 giờ đến 6 giờ 45 tối là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Những khó khăn trong công việc hay trong cuộc sống có thể khiến Song Tử mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Lúc này, thay vì tỏ ra chán nản, hãy tự động viên bản thân, vì ngay cả tỷ phú thế giới cũng từng thất bại rất nhiều lần trước khi chạm tới thành công. Hãy tự cho mình thêm một cơ hội nữa nhé. Trong chuyện tình cảm, sự quan tâm của bạn đối với "một người đặc biệt" đang ngày càng tăng lên theo thời gian. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều, vì vậy hãy lập kế hoạch phù hợp để có kết quả tối ưu.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Sự tập trung sẽ không có trong từ điển của Cự Giải vào ngày này. Dù có cố gắng bao nhiêu thì bạn vẫn không thể tập trung được. Nhưng rất may mắn là vào cuối ngày, hầu hết các công việc của bạn đều sẽ được hoàn thành với sự nỗ lực tối thiểu từ phía bạn. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, ngày này báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc hành trình lãng mạn khi một tình bạn dần chuyển thành tình yêu. 3 giờ 30 đến 5 giờ chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Những tham vọng, mơ ước mà Sư Tử ấp ủ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn đủ quyết tâm và kiên trì để theo đuổi. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho những ai đang tìm kiếm công việc hoặc muốn đổi chỗ làm. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Sư Tử lại không được khá khẩm như trong công việc, có lẽ cái tôi quá lớn đang chính là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của bạn đi vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát. Hãy nhớ thực hiện bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều để có kết quả tốt nhất nhé.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Ngày mới sẽ mang đến cho Xử Nữ cái nhìn lạc quan và yêu đời hơn. Thái độ sống tích cực này sẽ mang lại cho bạn sự thanh thản và không bị chi phối bởi những sự đố kỵ, ganh ghét của cuộc sống đầy bon chen. Bạn chắc chắn nên tận dụng tối đa năng lượng tích cực này để hoàn thành một số nhiệm vụ đã trì hoãn từ lâu. Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, hãy tin tưởng vào trực giác của bản thân vì bạn chắc chắn sẽ nhận biết được điều gì không ổn đang diễn ra trong mối quan hệ của mình. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối hôm nay.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Thiên Bình đang cảm thấy tự tin và quyết tâm hơn bao giờ hết. Bạn biết cách "tận hưởng" những thách thức mới để khẳng định năng lực của mình. Nguồn năng lượng sáng tạo cũng đang tuôn trào mạnh mẽ trong bạn và đây sẽ là thời điểm tốt nhất để bạn biến những ý tưởng của mình thành hành động. Trong chuyện tình cảm, sự lạc quan, biết yêu bản thân và sống hiểu chuyện của bạn sẽ thu hút rất nhiều "vệ tinh" vây quanh mình. Cuối cùng, hãy lên lịch cho bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành trước 3 giờ 30 chiều để thu hút nhiều may mắn và rung cảm tích cực.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Khả năng làm việc hiệu quả của Bọ Cạp sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên. Đây cũng là thời điểm quan trọng để bạn lập kế hoạch và thực hiện những dự định tương lai của mình. Trong chuyện tình cảm, dù bạn không phải là người giỏi ăn nói nhưng thông qua những hành động ân cần, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đối phương sẽ luôn cảm nhận được hết tình cảm của bạn. 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối nhé dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Nhân Mã sẽ rất khó để giữ được sự tập trung của mình vào ngày này. Nhưng hãy cố gắng đừng để tâm trí của bạn "lạc trôi" quá xa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc. Hãy nhớ, nếu bạn đặt hết tâm trí vào một việc gì đó, bạn nhất định sẽ thành công. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, nếu bạn cứ mãi cố chấp, thì những mâu thuẫn và xung đột sẽ có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của bạn. Thời gian tốt nhất trong ngày để bạn hoàn thành bất cứ điều gì khó khăn là từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Ma Kết trở nên khó tính và cầu toàn hơn bao giờ hết. Bạn đặt ra những mục tiêu quá xa vời và buộc chính mình phải đạt được nó. Chính sự cầu toàn này lại đang yếu tố cản trở bước tiến của bạn. Vậy nên đừng sống quá cầu toàn vì người thiệt thòi chính là bạn, cuối cùng bạn sẽ đánh mất mình trong biết bao điều tốt đẹp mà bạn đã tạo ra. Chuyện tình cảm cũng vậy, bạn phải bớt khó tính thì con đường tình duyên mới khấm khá hơn được. Bất cứ điều gì quan trọng cũng cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 30 tối để có kết quả tối ưu.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Sự vui buồn của Bảo Bình lên xuống như đồ thị hình sin sẽ khiến những người xung quanh khó mà chạy theo kịp. Dường như bạn đang muốn chứng minh với nhân loại rằng: bạn bàng quan với thế giới và cũng chẳng cần ai quan tâm đến mình. Đây chính là lí do khiến bạn ngày càng trở nên cô độc dù đang được bao quanh bởi nhiều người. Chuyện tình cảm cũng vậy, không ai có thể nắm bắt và nhún nhường tính khí thất thường của bạn mãi được đâu. 8 giờ đến 9 giờ tối được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Với tâm thế lạc quan và vui vẻ, Song Ngư dần rèn luyện những thói quen tích cực để cuộc sống ngày càng trở nên tốt hơn. Chuyện tình cảm cũng vậy, dù là khi yêu hay đã kết hôn, Song Ngư vẫn luôn giữ được sự lãng mạn trong tình yêu của mình. Bạn biết cách làm mới chính mình cũng như mối quan hệ, không để đối phương cảm thấy nhàm chán. Bạn nên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 15 trưa để có kết quả tốt hơn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/thu-tu-ngay-16-03-2022-cua-12-cung-hoang-dao-thien-binh-tu-tin-va-quyet-tam-20220315194500265.chn