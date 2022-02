Thứ Tư ngày 09/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Bảo Bình phấn đấu thành người giỏi nhất

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Những ý tưởng mới "xuất thần" có thể nảy ra trong đầu Bạch Dương bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu và trong bất cứ thời điểm nào. Vậy nên hãy luôn luôn mang theo sổ tay và viết ra bất cứ những gì chợt lóe lên trong đầu bạn để lưu lại những ý tưởng ấy nếu không muốn chúng sẽ trôi vào quên lãng. Dù có thể đó chỉ đơn giản là một ý tưởng mà bạn thấy "hay hay", nhưng biết đâu một ngày nào đó những ý tưởng ấy sẽ có ích cho bạn thì sao. Về chuyện tình cảm, có lẽ bạn sẽ cần sử dụng sức mạnh của trực giác để tìm người tri kỷ đấy. Bất cứ lúc nào từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều hôm nay sẽ chứng tỏ bạn là người may mắn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Kiểm soát bản thân chính là chìa khóa quan trọng để Kim Ngưu giữ bình yên cho chính mình, không chỉ tại nơi làm việc mà còn cho cả trong cuộc sống về sau. Bởi chỉ cần lỡ miệng hay nói mà chưa suy nghĩ, bạn sẽ bị chính lời nói của mình đâm sau lưng đấy. Về chuyện tình cảm, việc duy nhất bạn có thể làm vào ngày này là kiên nhẫn chờ đợi và không để cảm xúc, nỗi sợ ảnh hưởng đến bản thân mình. Bạn nên lên kế hoạch hoặc tiến hành bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối .

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Dựa trên khối lượng công việc đã thực hiện, đây sẽ là khoảng thời gian để Song Tử ngồi xuống và tận hưởng thành quả mà bạn đã nỗ lực gặt hái. Tuy nhiên về chuyện tình cảm, thay vì dốc hết toàn lực để đổi lấy tình cảm của người khác, bạn hãy dành thời gian để nâng niu cả bản thân mình nữa. Chỉ khi biết yêu chính mình, xung quanh bạn sẽ tỏa ra vầng sáng khiến người khác yêu thích mà bạn chẳng cần đánh đổi gì cả. Thời điểm lý tưởng để bắt đầu một dự án mới là từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch ngày của bạn cho phù hợp.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Sẽ có rất nhiều công việc, trách nhiệm mà Cự Giải cần phải giải quyết vào ngày này. Vì vậy, bạn hãy tập trung sức lực, thời gian của mình đúng vào những việc thực sự quan trọng mà không bị vướng bận hay lơ là sang những việc khác. Về chuyện tình cảm, nếu muốn hạnh phúc thì bạn phải biết giữ giá và chủ động đúng lúc. Khi nào đối phương muốn nghe những lời tâm sự từ bạn, muốn nghe ý kiến của bạn thì hãy chủ động nói ra nhé. Bạn nên tránh thực hiện bất cứ điều gì quan trọng sau 2 giờ chiều.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Vũ trụ bắt đầu gửi đến Sư Tử những gì bạn cần để hoàn thành mục tiêu của mình. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn đang tiến bộ lên từng ngày. Kể cả khi đó chỉ là những tiến bộ nhỏ, sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày khiến bạn cảm thấy như thể mình đang nhích từng bước đến gần với mục tiêu hơn. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối, vì vậy việc lập kế hoạch bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này sẽ mang lại kết quả tối đa cho bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Trong bản thân Xử Nữ lúc này, dường như không có gì quý hơn độc lập tự do. Bạn nhận thức được rằng hầu hết các quyết định quan trọng trong cuộc đời sẽ do chính bản thân bạn đưa ra và chính bạn là người gánh chịu hậu quả của những quyết định đó. Do đó, bạn tin tưởng vào bản năng tự nhiên của bạn và tập trung vào khả năng ra quyết định của chính mình. Tuy nhiên, bạn sẽ nên cẩn thận với bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện trong hôm nay nhé. Hãy tiếp tục nghiên cứu các lựa chọn của bạn một cách khôn ngoan và xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau trước khi bạn tiến hành rót tiền vào. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Trước khi bắt tay vào bất kỳ công việc gì, Thiên Bình đều có sẵn những dự định trong đầu. Điều này sẽ giúp bạn dần dần phát hiện ra cách thức để hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên về chuyện tình cảm, bạn sẽ cần phải lý trí hơn trong mối quan hệ có phần mập mờ hiện tại. Bạn nhất định phải rõ ràng, thích là thích, không thích là không thích. Bởi sau cùng thì mập mờ, do dự đều sẽ không đi đến đâu cả. Các hành tinh sẽ ưu ái bạn nhất trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp cần dùng sức mạnh tập thể để đẩy lùi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng hạn. Hãy biết tự lượng sức mình, khả năng của mình đến đâu mà chọn cách làm việc theo nhóm khi mọi người cùng thực hiện một nhiệm vụ và mục tiêu chung. Bởi dù bạn có giỏi đến đâu cũng khó có thể bao quát hết được công việc với khối lượng lớn. Về chuyện tình cảm, nếu bạn là người luôn chỉ trích và khó chịu về mọi thứ thì đây sẽ không phải là điều bạn nên làm vào ngày này đâu. Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều sẽ rất hiệu quả cho bất cứ điều gì quan trọng mà bạn lên kế hoạch.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Một số tình huống phát sinh vào ngày này sẽ thử thách sự kiên nhẫn của Nhân Mã. Những lúc thế này, bạn rất dễ đưa ra những quyết định quan trọng một cách vội vàng. Đúng thì không cần bàn cãi nhưng chỉ cần một quyết định sai lầm cũng sẽ dẫn tới những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng về sau. Mặt khác, chuyện tình yêu của bạn sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn nếu bạn cứ mãi im lặng và tin vào trực giác phiến diện của mình. Các chuyển động của hành tinh sẽ có lợi nhất cho bạn trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 11 giờ 45 sáng.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Ma Kết sẵn sàng chấp nhận rủi ro và cho phép bản thân được thử làm một điều gì đó mới mẻ. Ngay cả khi bạn không thành công, ít nhất bạn cũng đã bắt đầu và biết được một điều gì đó thật sự hứng thú với mình. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn và tiếp tục hướng về phía trước. Về chuyện tình cảm, việc giữ một thái độ tích cực sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của mình trong tương lai. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Bảo Bình phấn đấu để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực mà bản thân đang theo đuổi. Để thành công, dường như lúc nào bạn cũng hoạt động gấp 10 lần người khác và chẳng ngại đối đầu với những thử thách mới. Bởi bạn biết chính xác những gì mình muốn và luôn có kế hoạch cụ thể để nhằm đạt được điều đó. Về chuyện tình cảm, học cách chấp nhận sẽ là một bước tiến lớn để bạn trưởng thành hơn trong chuyện tình của mình. Năng lực trí tuệ của bạn sẽ đạt cực đại trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Song Ngư sẽ thành công trong bất cứ điều gì bạn bắt đầu. Bạn không bao giờ biết được cơ hội mới có thể đến từ hướng nào, vì vậy hãy luôn ở trạng thái làm việc tốt nhất để đón nhận chúng. Tuy nhiên về chuyện tình cảm, nếu cứ mãi giữ những quan điểm cổ hủ, lạc hậu thì bạn có ngày mất người yêu như chơi đấy. Thời đại tiên tiến rồi, hãy biết chủ động tùy theo hoàn cảnh, trường hợp nhé. Bất cứ việc gì quan trọng đều cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng để có kết quả tốt nhất.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

