Thứ Tư ngày 05/01/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Sư Tử đang ở trạng thái tốt

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Sự tập trung sẽ không có trong từ điển của Bạch Dương vào ngày này. Nói cách khác, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn vẫn không thể hoàn toàn tập trung để "toàn tâm toàn ý" cho các nhiệm vụ đang còn dở dang của mình. Về chuyện tình cảm, đã đến lúc bạn cần ngừng mơ mộng về người yêu tương lai "hoàn hảo" của mình. 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu có thể tìm thấy phương hướng phù hợp để tập trung làm việc chăm chỉ hơn. Chỉ cần có lý do là bạn có thể cống hiến hết mình cho công việc mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại không được khá khẩm như trong công việc, có lẽ cái tôi quá lớn đang chính là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của bạn đi vào ngõ cụt chẳng còn đường lui. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Song Tử cố gắng hết sức mình để tiếng nói của bạn được mọi lắng nghe. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra quá khích khi bảo vệ quan điểm của mình, bạn nên khéo léo thể hiện rõ ràng quan điểm của bạn. Về chuyện tình cảm, dường như bạn đang quá bận rộn với công việc nên không còn nhiều thời gian dành cho nửa kia của mình. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối hôm nay.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Cự Giải ngày càng biết cách "tận hưởng" những thách thức mới để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Bạn cũng sẽ cảm thấy thích thú trước sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp khi họ đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp của bạn. Về chuyện tình cảm, dường như bạn đi đến đâu là thu hút "vệ tinh" đến đó. Hãy lên lịch cho bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành trước 3 giờ chiều để thu hút nhiều may mắn và rung cảm tích cực.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Sư Tử đang ở trạng thái tốt nhất để làm việc hiệu quả vào ngày này. Bất cứ điều gì bạn đảm nhận dường như đều mang lại kết quả xuất sắc. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên. Về chuyện tình cảm, những hành động tưởng chừng như đơn giản lại giúp tình yêu của bạn ngày càng mặn nồng hơn rất nhiều. 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối nhé dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Ngày này, Xử Nữ để tâm trí của bạn "lạc trôi" quá xa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc. Điều này sẽ khiến bạn trông giống như một nhân viên lười nhác và làm việc kém hiệu quả. Vậy nên, hãy luôn tập trung vào công việc và thể hiện rằng bạn đang cố gắng hết sức nhé. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, nếu bạn cứ mãi cố chấp, thì những mâu thuẫn và xung đột sẽ có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của bạn. Thời gian tốt nhất trong ngày để bạn hoàn thành bất cứ điều gì khó khăn là từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Thiên Bình sẽ cảm thấy thất vọng đôi chút khi những nỗ lực của bạn không đem lại kết quả như mong đợi. Nếu bạn tự cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức, thì hãy chấp nhận buông tay và lạc quan rằng vẫn còn những điều khác tốt hơn đang chờ đợi mình ở phía trước. Về chuyện tình cảm, bạn phải bớt khó tính thì con đường tình duyên mới khấm khá hơn được. Bất cứ điều gì quan trọng cũng cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối để có kết quả tối ưu.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Sự vui buồn của Bọ Cạp lên xuống như đồ thị hình sin vào ngày này sẽ khiến những người xung quanh khó mà chạy theo kịp. Đây chính là lí do khiến bạn ngày càng trở nên cô độc dù đang được bao quanh bởi nhiều người. Chuyện tình cảm cũng vậy, không ai có thể nắm bắt và nhún nhường tính khí thất thường của bạn mãi được đâu, đừng im lặng rồi lại trách họ không hiểu bạn. 8 giờ đến 9 giờ tối được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Nhân Mã tập cho mình thói quen kiểm soát các công việc một cách tổng quát nhất để ứng phó với những thay đổi hoặc các trường hợp khẩn cấp ngay cả vào phút cuối. Về chuyện tình cảm, dù là khi yêu hay đã kết hôn, bạn vẫn luôn giữ được sự lãng mạn trong tình yêu của mình. Bạn biết cách làm mới chính mình cũng như mối quan hệ, không để đối phương cảm thấy nhàm chán. Bạn nên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 15 trưa để có kết quả tốt hơn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Động lực làm việc mạnh mẽ là chiếc chìa khóa hữu hiệu để Ma Kết đạt được hiệu quả cao trong công việc của mình. Nó thúc đẩy bạn cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình để đạt mục tiêu đã đề ra. Đây cũng là một ngày lý tưởng để bạn củng cố các mối quan hệ của mình và điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn truyền đạt cảm xúc của mình đến người khác. Bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành đều cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối để có kết quả tốt nhất.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Bảo Bình không còn ngập đầu trong một danh sách dày kín các công việc cần làm vì bạn đã biết kiểm soát tham vọng "ôm" tất cả công việc cùng một lúc về mình. Tuy nhiên, thần may mắn lại không đứng về phía bạn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn sẽ gặp khá nhiều sóng gió do cả hai đều không hiểu ý nhau nên khó tìm được tiếng nói chung. 4 giờ chiều đến 6 giờ 45 tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Một dự án quan trọng mà Song Ngư đang thực hiện có khả năng gặp phải trở ngại. Việc cảm thấy thất vọng khi những nỗ lực của bạn không mang lại kết quả như mong đợi là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, hãy nhớ đến lý do khiến bạn bắt đầu, chúng sẽ nhanh chóng giúp bạn lấy lại động lực để tiếp tục cố gắng hơn. Về chuyện tình cảm, sự quan tâm của bạn đối với "một người đặc biệt" đang ngày càng tăng lên theo thời gian. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều, vì vậy hãy lập kế hoạch phù hợp để có kết quả tối ưu.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

