Thứ Tư ngày 02/03/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Bạch Dương cần giữ sự tự tin

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Bạch Dương cần giữ cho mình sự tự tin để chấp nhận những thách thức mới trong công việc và có những hành động kịp thời để khẳng định năng lực của bản thân với cấp trên. Đồng thời, đừng ngại va chạm mà hãy mạnh dạn nắm lấy những gì bạn cảm thấy là tốt nhất cho bản thân mình. Về phương diện tình cảm, khác với mọi ngày, bạn lại thiếu đi sự tinh tế để có thể nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của đối phương. 3 giờ đến 4 giờ chiều là thời điểm thích hợp để bạn lên lịch cho bất cứ việc gì quan trọng hoặc tốt lành.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Với một tinh thần chuyên nghiệp, nhạy bén và khả năng xử lý các tình huống áp lực, Kim Ngưu gần như có đủ các kỹ năng cần thiết để đạt được kết quả mà cấp trên yêu cầu. Bạn có thể mong đợi rằng theo thời gian, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển theo hướng mà bạn rất hài lòng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cẩn thận với các khoản chi tiêu của mình. Hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ không được bao bọc mãi mãi, vì thế bạn nên dần học cách tự lo cho cuộc sống của mình. 6 giờ đến 8 giờ tối được dự đoán là thời gian may mắn trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Song Tử có khả năng bị "dồn ép" đến tình huống phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc rằng mình có đủ năng lực hoặc đủ sáng suốt để đưa ra được quyết định tốt nhất thì nên tham khảo ý kiến từ những người có chuyên môn sâu hơn. Còn về chuyện tình cảm, bạn nên dừng ngay trò chơi "mèo vờn chuột", lãng tránh vấn đề nếu không muốn mối quan hệ của mình ngày càng rạn nứt. Về khía cạnh tài chính, các khoản chi tiêu của bạn cũng đang ở mức báo động đỏ vào ngày ngày. Nếu có việc gì đó rất quan trọng cần phải thực hiện trong ngày hôm nay, hãy thử lên lịch cho việc đó trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trưa để có thể hoàn thành nó mà không gặp trở ngại gì nhé.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Những cơ hội mới sẽ khơi dậy sự tò mò và hy vọng trong bạn. Do đó, bạn cần phải tỉnh táo để chớp lấy thời cơ thích hợp và tận hưởng những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, một số tình huống không mong muốn có thể khiến bạn cảm thấy khá chán nản và hầu như không còn năng lượng để tập trung vào công việc. Bạn sẽ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để vượt qua cảm giác tiêu cực này và tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Mặt khác, ngày này sẽ giúp bạn có được suy nghĩ thoáng hơn về chuyện tình cảm của mình. Khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Bạn rất tỉnh táo để đưa ra được một số quyết định đúng đắn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, bạn cũng cần hạn chế khắt khe với bản thân khi mục tiêu động lực sống không theo đúng kỳ vọng đã đặt ra. Nhưng tin vui là những nỗ lực không ngừng của bạn trước đó sẽ có thể mở ra cho bạn cánh cửa tài chính thịnh vượng vào ngày này. Về phương diện tình cảm, những bạn độc thân sẽ cần phải thay đổi một số quan niệm cứng nhắc của mình để hướng tới một tình yêu lâu bền hơn. Khoảng thời gian từ 1 giờ 15 đến 3 giờ chiều là thời điểm tốt để bạn thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Năng lượng tinh thần của Xử Nữ sẽ đạt đến đỉnh điểm trong ngày hôm nay. Bạn dường như có được "thẻ xanh" quyền lực cho phép bạn thành công trong mọi lĩnh vực. Bạn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn, bạn hướng tới thành công nhưng vẫn sẵn sàng đối mặt với thất bại để vươn lên một cách mạnh mẽ. Về phương diện tình cảm, những bạn độc thân sẽ càng cảm thấy vô vọng nếu cứ mãi tiếp tục tìm kiếm sự hoàn hảo. 6 giờ đến 8 giờ sáng được dự đoán là thời gian may mắn của bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Cảm giác bất an và khó chịu đang đeo bám tâm trí bạn vào ngày này. Những đòi hỏi quá lớn trong cuộc sống có thể khiến bạn kiệt quệ về mặt tinh thần. Bạn bối rối về một số vấn đề quan trọng, bối rối về những gì bạn nên làm hoặc bạn nên tham khảo lời khuyên từ ai để có cái nhìn toàn diện hơn. Mặt khác, vận đào hoa lại đang khiến những bạn độc thân khá đau đầu vào ngày này. Hãy lên lịch cho bất kỳ việc gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ 15 chiều để thu được kết quả tốt nhất.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Mức năng lượng cao sẽ giúp bạn cảm thấy rất vui vẻ và sảng khoái vào ngày hôm nay. Dường như không có gì có thể cản chân bạn. Thái độ tích cực này được phản ánh rất rõ trong bất cứ việc gì bạn đảm nhận. Tuy nhiên, những bạn đã có đôi có cặp sẽ cần hết sức cẩn thận với sự kiểm soát và nghi ngờ của bản thân mình. 4 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là giờ làm việc hiệu quả nhất trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bạn sẽ tập trung cao độ để thoát ra khỏi "cái hố" mà bạn đã tự đào cho mình. Đã đến lúc bạn phải đối diện với sự thật phũ phàng của cuộc sống và thay đổi bản thân. Bạn đủ mạnh mẽ để biến sự bất mãn thành hành động, từ đó dành thời gian quý báu của mình để vươn lên một tầm cao mới – điều mà bạn từng nghĩ mình không thể. Về phương diện tình cảm, những bạn độc thân sẽ cần suy nghĩ thoáng hơn để có thể thoải mái và tích cực tìm hiểu những đối tượng hẹn hò mới. 3 giờ 45 đến 4 giờ 45 chiều sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày đối với bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bạn duy trì sự tập trung và quyết tâm của mình hơn bao giờ hết. Tài năng và khả năng tiềm ẩn của bạn đang khiến bạn nổi bật trong bất kỳ dự án hoặc nhiệm vụ nào được giao phó cho bạn gần đây. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đang đi quá nhanh và lên kế hoạch quá xa, có lẽ đối phương sẽ rất khó để có thể theo kịp được bạn. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày đối với bạn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Bảo Bình sẽ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để "sống sót" qua ngày này và tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Chỉ cần thay đổi góc nhìn của mình, bạn sẽ thấy rằng đôi khi nghịch cảnh chính là cơ hội giúp bạn đạt được những điều tốt đẹp hơn. Về phương diện tình cảm, một số quan niệm cứng ngắt về tình yêu sẽ cần được bạn loại bỏ càng sớm càng tốt để giữ cho mối quan hệ hiện tại mãi tốt đẹp. Khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 trưa sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với bình thường, nhưng khối lượng công việc lại đang dần "ăn mòn" năng lượng tích cực trong bạn. Thêm một vấn đề nữa là bạn đang có xu hướng làm chai sạn cảm xúc của mình và đây là lý do tại sao bạn dễ bị trầm cảm hơn bất kỳ cung hoàng đạo nào khác. Lời khuyên là việc trút bầu tâm sự sẽ giúp bạn thư giãn, bình tĩnh và thậm chí là hạnh phúc hơn rất nhiều. Khoảng thời gian từ 5 giờ 15 chiều đến 6 giờ 15 tối sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/thu-tu-ngay-02-03-2022-cua-12-cung-hoang-dao-bach-duong-can-giu-su-tu-tin-20220301173249986.chn