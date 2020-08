Xin ông cho biết tính kịp thời và hiệu quả của việc phòng xét nghiệm của Bệnh viện 199 (Bộ Công an) có thể hỗ trợ cho TP Đà Nẵng?

Trong giai đoạn hiện nay bên cạnh sử dụng các công cụ truy vết, tìm ra các bệnh nhân người tiếp cận gần để cách ly thì xét nghiệm là công cụ chủ đạo để phát hiện ra ca dương tính trong cộng đồng, Có 2 loại xét nghiệm: xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm huyết thanh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Đối với Đà Nẵng cả 2 loại xét nghiệm đều cần thiết do bệnh dịch lây khá lâu trong cộng đồng nên việc tìm người mang virus là rất cần thiết; bên cạnh đó xét nghiệm còn truy ra những bệnh nhân mới, bệnh nhân tiềm tàng.

Mặc dù UBND và SYT Đà Nẵng đã nâng công xuất xét nghiệm lên đạt mức 8000-10000 mẫu/ngày nhưng vẫn có thể tăng hơn nữa, do đó việc Viện Pasteur TPHCM đem máy móc xét nghiệm ra hỗ trợ Bệnh viện 199 Đà Nẵng là rất cần thiết trong công cuộc phòng chống COVID-19 tại Đà Nẵng.

Qua đợt kiểm tra ông đánh giá thế nào về hệ thống xét nghiệm tại đây?

Mặc dù trong thời gian ngắn, nhưng Bộ Y tế đánh giá rất cao sự chuẩn bị từ Bệnh viện 199 bên cạnh đó là sự chủ động và tích cực của Viện Pasteur TPHCM. Trước đó Bệnh viện 199 đã chủ động tập huấn lực lượng xét nghiệm để có đủ tâm thế nhận và vận hành hệ thống xét nghiệm từ Viện Pasteur TPHCM một cách trơn tru.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đang chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19

Ông đánh giá như thế nào về công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại TP Đà Nẵng của Bệnh viện 199?

Bộ Y tế đánh giá rất cao việc chủ động trong công tác phòng chống dịch tại bệnh viện và hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP Đà Nẵng; tiếp nhận các bệnh nhân từ 3 bệnh viện bị phong tỏa; xây dựng hệ thống xét nghiệm phục vụ công tác chống dịch tại bệnh viện và phục vụ nhu cầu của TP Đà Nẵng.

Thưa ông, 3 bệnh viện đã hoàn tất việc làm sạch, tại sao cần phải có sự chi viện đông như thế đối với Đà Nẵng?

Đối với giai đoạn 2 của đợt dịch COVID-19, sự khởi phát từ Bệnh viện và rất nhiều bệnh nhân, người nhà nhiễm bệnh và cả những nhân viên y tế tiếp xúc cũng bị nhiễm,rất nhiều bệnh nhân nặng do bệnh nhiều lý nền.

Bên cạnh đó và việc truy vết trong cộng đồng cũng đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều chuyên gia do vậy bên cạnh sử dụng nhân lực tại Đà Nẵng thì cũng rất cần sự chi viện từ Trung ương, các bệnh viện đến để tham gia hỗ trợ điều trị và xây dựng những cơ sở tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bộ Y tế đã cử những chuyên gia hàng đầu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ công tác truy vết tại cộng đồng như xây dựng kế hoạch, phân khu cách ly và truy vết những trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Việc truy vết F0 tại Đà Nẵng được thực hiện như thế nào?

Đó không phải là mục tiêu chủ yếu của Bộ Y tế tại thời điểm này, hiện giờ mục tiêu là sử dụng xét nghiệm kháng thể để phát hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, phát hiện những trường hợp dương tính kháng thể (trường hợp nhiễm COVID-19 lâu rồi) và truy vết những người tiếp xúc với những trường hợp đó để tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần.

Trong giai đoạn sau khi làm sạch bệnh viện thì có giải pháp nào tối ưu cho các bệnh viện đó?

Sau khi làm sạch bệnh viện thì phải đảm bảo nơi đó là an toàn cho người bệnh đến khám chữa bệnh và điều trị; bệnh viện sẽ phải được đánh giá về bộ tiêu chí an toàn bệnh viện trong dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. Sau đó đề nghị cần có quy trình phân luồng bệnh nhân kiểm soát chặt chẽ các bệnh nhân có triệu chứng hô hấp để không lây lan dịch trong bệnh viện

Các cán bộ y tế từ nhiều tỉnh thành tình nguyện đến Đà Nẵng tham gia công tác phòng chống dịch

Bộ Y tế có đưa ra thời gian cụ thể để 3 bệnh viện sẽ mở lại không?

Thời gian mở cửa của Bệnh viện C là 7/8/2020; hai bệnh viện còn lại thuộc thẩm quyền của Thành phố Đà Nẵng nên sẽ do UBND TP Đà Nẵng quyết định.

Sau 14 ngày thì việc giải tỏa và cách ly tại Đà Nẵng sẽ như thế nào?

Việc cách ly theo đúng quy định của Chỉ thị 16 là 14 ngày và Bộ Y tế hi vọng UBND TP Đà Nẵng và các lực lượng chức năng trong thành phố sẽ nỗ lực làm giảm số ca mắc mới. Như vậy sau 14 ngày chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh và Thành phố sẽ có những chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 19 của Chính phủ.