Thứ trưởng Bộ Công an: Nạn nhân bị thương, tử vong trong vụ cháy chung cư mini rất lớn

Ngày 13-9, tại phiên họp thứ 26, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại phiên họp của UBTVQH ngày 13-9. Ảnh: Phạm Thắng

Cho ý kiến tại phiên họp về công tác phòng cháy, chữa cháy, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đề cập đến vụ cháy chung cư mini có 150 người sinh sống ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đêm 12-9.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, tuy chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể, nhưng bước đầu xác định vụ cháy gây ra hậu quả nặng nề. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thiệt hại cụ thể đang được thống kê, nhận định ban đầu số người bị thương, tử vong rất lớn. "Lãnh đạo Bộ Công an đã họp khẩn với Công an TP Hà Nội, các sở ngành liên quan để chỉ đạo giải quyết vụ việc" - Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cho hay.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết trong năm qua, các lực lượng của Bộ Công an đã quyết liệt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết đình chỉ công trình, dự án vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 2.031 vụ cháy (tăng 38,16%), 8 vụ nổ (giảm 60%), nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ còn rất lớn.



Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong vụ hoả hoạn ở chung cư mini đêm 12-9 rạng sáng ngày 13-9. Ảnh: Hữu Hưng

Trước đó Báo Người Lao Động đã đưa tin, vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ xảy ra lúc hơn 23 giờ ngày 12-9. Căn nhà xảy ra vụ hoả hoạn có diện tích hơn 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Lực lượng chức năng đã cứu được 70 người, đưa 54 người đi cấp cứu ở các bệnh viện: Bạch mai, Đống Đa, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi công điện yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy; điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.