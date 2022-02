Thứ Sáu ngày 04/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Cuộc sống của Nhân Mã dễ chịu và nhẹ nhàng hơn

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Bạch Dương tự cổ vũ mình trở thành một người kiên trì hơn nữa trong tương lai. Bởi bạn biết chỉ có nỗ lực mới có thể giúp bạn đi đến thành công nhanh nhất. Vậy nên ở năm 2022, bạn đặt ra cho mình một mục tiêu là phải thay đổi bản thân. Mặt khác, bạn có thể nhận được những lời mời giao lưu, ăn uống hoặc thưởng thức một bữa tiệc đầu xuân năm mới vui vẻ bên bạn bè và đồng nghiệp của mình. 5 giờ chiều đến 8 giờ tối sẽ là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện bất cứ hoạt động gì mà bạn cảm thấy là quan trọng.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu thoát khỏi cái bóng "Just be yourself" (hãy cứ là chính mình) và trở thành phiên bản "Be your best self" (hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình). Nói cách khác, bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chứ không phải cứ mãi là chính mình. Bạn làm những gì bạn thích và hoàn toàn tận lực với nó. Nếu bạn tiếp tục di chuyển theo một lộ trình xác định và không dừng lại khi bạn chưa tới được điểm đến, thì nhất định, bạn của ngày hôm nay, chắc chắn sẽ tốt hơn ngày hôm qua. 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng được dự đoán là thời điểm tốt lành nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Trong suy nghĩ của Song Tử phiên bản năm 2022, thì người vượt qua được bản thân luôn là người vinh quang nhất, vì chiến thắng bản thân luôn là chiến thắng hiển hách nhất. Vậy nên bạn sẽ tìm cách để đối xử với bản thân tốt hơn một chút trong năm mới. Những suy nghĩ tích cực này cũng sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy bạn chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình, thoát khỏi cái bóng của bản thân, cái bóng của sự thất bại ở năm cũ. Khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Sang năm mới, Cự Giải mong mình có thể trưởng thành hơn trong tất thảy mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm. Để đạt được điều này, bạn phải biết sống cho chính mình, chứ đừng sống vì suy nghĩ của người khác. Bởi cách mà người khác nhìn nhận bạn ra sao không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận bản thân mình ra sao. Vì hơn ai hết bạn là người hiểu rõ bạn nhất, biết cái gì là tốt nhất cho bản thân bạn, và làm thế nào để tốt nhất với cuộc sống của chính bạn. Và sau cùng hãy nhớ rằng, bạn thay đổi để mất một cái gì đó tốt nhưng bạn sẽ nhận lại được cái gì đó tốt hơn. Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng sẽ đặc biệt may mắn cho bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Ngày mới sẽ mang đến "liều thuốc" tích cực để Sư Tử đón chào một năm mới với đầy hoài bão và hy vọng. Thay vì bận lòng với những thứ khiến bạn buồn bực, thất vọng, tổn thương hay vốn làm bạn ám ảnh từ ngày này qua ngày khác, bạn luôn nghĩ về tương lai và dựa vào đó để xác định liệu bạn có lựa chọn đúng cho cuộc đời mình hay chưa. Chính điều này sẽ giúp bạn "reset" lại cuộc đời và nâng cấp bản thân mình sang một "level" cao hơn. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều sẽ đặc biệt may mắn cho bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Ngày mới có thể đầy rẫy những khúc quanh, những tình tiết và sự thật mà không ai lường trước được. Do đó bạn cần biết rằng những gì mắt bạn thấy chưa chắc đã đúng sự thật. Mặt khác, đây sẽ là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay hoạch định mục tiêu năm 2022 của mình, nhất là mục tiêu tài chính. Bởi nếu bạn không biết mục tiêu tài chính của mình là gì, bạn không thể bắt đầu làm việc để hoàn thành chúng. 5 giờ chiều đến 9 giờ tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Dường như Thiên Bình làm gì cũng may mắn, thành công, mọi chuyện hết sức thuận lợi. Nhưng không phải vì bạn được cuộc đời ưu ái đâu, mà là vì bạn có được tinh thần vững vàng, nguyên tắc rõ ràng trong mọi việc cũng như thái độ tích cực khi đối diện với những biến cố xảy ra. Tuy nhiên điều này sẽ không được áp dụng với khía cạnh tài chính của bạn. Hãy cẩn thận trong vấn đề tiền bạc bởi đầu năm mà mất tiền thì lại càng mất vui đấy. Đặc biệt là những trò chơi may rủi cũng không nên quá sa đà đâu. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán là từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Thời điểm đầu năm sẽ đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Bọ Cạp. Mọi thứ trở nên thuận buồm xuôi gió đến nỗi chính bản thân bạn đôi khi cũng phải giật mình, không hiểu vì sao mình lại may mắn đến như vậy. Về chuyện tình cảm, các bạn còn độc thân có thể tìm được cơ hội để thoát cảnh FA thông qua các buổi tụ họp, bữa tiệc đầu xuân năm mới vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Bạn sẽ gặp được một đối tưởng lý tưởng và mối quan hệ của hai người "nóng" lên nhanh chóng. Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa được dự đoán là thời điểm may mắn trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Nhân Mã biết rằng bạn đã cố gắng hết sức, từ việc có thể thích ứng với những thay đổi đến biết tri ân cuộc sống tự đáy lòng mình. Đồng thời bạn cũng bớt lo sợ phải mất đi những gì mình đang có. Chỉ cần như vậy thôi đã là quá "đủ" để cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Không cần phải "đao to búa lớn" thay đổi thế giới bên ngoài, mà chỉ cần thay đổi tư duy thôi là Ma Kết đã có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình rồi. Hãy nhớ rằng vũ trụ không hoàn hảo và bạn cũng vậy. Sau cùng, chỉ có bạn mới là người đưa ra suy nghĩ tích cực hay tiêu cực cho bản thân mình. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán là từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Bảo Bình biết rằng đã đến lúc bạn phải "tống cổ" tất cả sự lo lắng, phiền muộn của năm cũ để dọn đường cho một năm mới thành công mỹ mãn, vạn sự tốt lành. Bạn nói "có" với những trải nghiệm mới và không sợ làm điều ngẫu hứng. Đó có thể là ngẫu hứng bước ra khỏi "cái bóng" cũ kĩ của chính bản thân bạn. Nhưng cho dù là gì thì nó cũng sẽ giúp bạn thay đổi và lấy lại tia sáng của chính mình. 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Dường như năm mới đã giúp Bọ Cạp nhận ra rằng đã đến lúc bạn phải từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực cũng như những mối quan hệ độc hại. Bởi những thứ này chỉ khiến bạn mệt mỏi, mất hết năng lượng, mất niềm tin vào bản thân và đôi khi còn đánh mất chính mình. Thay vì tốn thời gian và sức lực cho những thứ vô nghĩa, bạn sẽ dành thời gian của mình cho những điều tích cực và những mối quan hệ lành mạnh, cũng như những người có tinh thần lạc quan và tích cực trong cuộc sống, những người sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ bạn. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, có thêm sự tự tin, khiến bạn trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn ở năm mới. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ nằm trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/thu-sau-ngay-04-02-2022-cua-12-cung-hoang-dao-cuoc-song-cua-nhan-ma-de-chiu-va-nhe-nhang-hon-20220203194647294.chn