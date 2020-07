Thu Quỳnh từng muốn nhảy lầu tự sát vì ly hôn Chí Nhân

Tham gia chương trình truyền hình Mẹ tuyệt vời nhất, nữ diễn viên Thu Quỳnh đã mang đến cho khán giả những cảm xúc bất ngờ, xúc động khi kể về hành trình làm mẹ gian nan của mình. Thu Quỳnh thậm chí còn cho biết, có thời điểm cô tuyệt vọng đến mức muốn kết liễu cuộc sống.



Lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình cùng mẹ Thu Quỳnh, bé Be tỏ ra bỡ ngỡ, lo lắng. Tuy ngại ngùng nhưng khi được hỏi cậu bé vẫn hồn nhiên tiết lộ với sứ giả hạnh phúc là NSND Hồng Vân rằng ở nhà thi thoảng bị phạt, thậm chí đang nợ mẹ 10 roi.

Thu Quỳnh và con trai.

Để có 1 bé Be khỏe mạnh, thông minh của hiện tại Thu Quỳnh đã trải qua không ít khó khăn. Vừa sinh ra được 2 tiếng Be đã phải chuyển viện vì bị ngạt, xa mẹ 5 ngày và chỉ có bà ngoại ở bên. Quá lo lắng, 1 ngày sau sinh mổ nữ diễn viên đã cố gắng tập đi lại để có thể chuyển từ viện 108 sang Xanh Pôn với con.

Thu Quỳnh chia sẻ đây là cú sốc lớn nhất đối với cô từ lúc sinh ra cho đến năm 27 tuổi: "Bỗng 1 ngày mình linh cảm rằng tại sao cuộc đời mình lại êm đềm thế, không thể có 1 con người được ông trời ưu đãi đến vậy được. Bỗng nhiên mình cảm thấy hình như sẽ có cái gì đó biến đổi trong cuộc sống của mình và nó sắp tới rồi. Con nghe mọi người nói mổ sinh 1 em bé thì nhanh lắm, không có gì đáng lo cả, đến lúc vào trong phòng mổ bác sĩ cũng rất vui tươi. Nhưng không hiểu sao có lẽ do hồi hộp quá nên con bị loạn nhịp tim ngay lúc mổ, và thế là các máy móc kêu loạn hết cả lên. Đến khi nghe tiếng bạn ấy khóc thì con thấy ôi yên tâm lắm rồi".

Thu Quỳnh rất xúc động khi trò chuyện với NSND Hồng Vân.

Hiện tại, vợ chồng Thu Quỳnh đã ly hôn được 4 năm, kể từ khi bé Be 9 tháng tuổi. Nữ diễn viên phải mất 2 năm để bắt đầu một mối quan hệ mới, cô thật thà chia sẻ với Hồng Vân rằng: "Thậm chí con thay đổi hẳn bạn bè, mở rộng mối quan hệ. Ngày xưa mình chỉ có bạn bè trong giới nghệ sĩ thôi không biết những người trong giới khác thế nào, thì mình cũng thử để xem họ có gì khác, có gì khiến mình rung động không. Nhưng cuối cùng con cũng bỏ cuộc vì quan trọng không phải thay đổi đối tượng mà quan trọng là thay đổi chính bản thân mình cơ". Thu Quỳnh cũng tiết lộ thời gian gần đây cô đã mở lòng, trở nên dịu dàng, bánh bèo hơn thay vì gồng mình mạnh mẽ vì: "Quỳnh không có ý định sống 1 mình cả đời đâu".

Để có được sự yên bình trong tâm hồn, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống như hiện tại, Thu Quỳnh đã phải nỗ lực rất nhiều. Nếu NSND Hồng Vân bày tỏ sự phẫn nộ với những khó khăn khách mời đã phải trải qua thì cô chỉ mỉm cười đáp: "Con nghĩ đó là số phận". Theo nữ diễn viên chuyện gì đến sẽ phải đến, mỗi sóng gió xảy ra đều là định mệnh giúp cô trưởng thành hơn. Tuy nhiên sự thất bại trong cuộc sống sống chỉ giúp cô trở nên vững vàng chứ không phải lý do khiến cô có sự nghiệp hiện tại.

Nữ diễn viên liên tục bật khóc khi nhớ về quá khứ.

Khi NSND Hồng Vân hỏi lý do khiến Thu Quỳnh luôn im lặng khi người cũ gây sóng gió, cô thật thà nói: "Trước đây con không phải người như thế. Khi mà có Be rồi, khi đứng giữa sự chênh vênh giữa sống và chết, rồi nhìn sự chiến đấu của thằng bé, rồi thời gian khủng hoảng trước khi ly hôn. Con cũng từng rơi vào trạng thái không muốn sống nữa, tất cả chết là hết. Con đã từng đứng ở trên nóc nhà rồi, đi trên những cái nóc nhà không có lan can hết đêm này sang đêm khác khi Be ngủ. 3 tuần liền con bị rơi vào tình trạng như thế".

Thu Quỳnh kể cô từng muốn nhảy lầu tự sát để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.

"Cái thời gian đấy mình không dám chấp nhận hay công nhận mình bị trầm cảm sau sinh bởi khi xảy ra chuyện ly hôn mình phải tranh giành quyền nuôi Be, lúc đó mình phải giữ cho bản thân sự tỉnh táo, bình tĩnh. Đấy là nguyên tắc của con và tự nhiên nó thành thói quen phải mạnh mẽ, che chở, bao bọc tất cả các mối quan hệ của mình cho đến cách đây 1 năm rưỡi thì mới hết gồng".