"Thủ phủ" hàng xách tay: Mua gì có đó, giá rẻ chỉ bằng 1/2 hàng nhập khẩu chính ngạch

Phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội) từ lâu đã được nhiều người tiêu dùng, nhất các các chị em phụ nữ thích thích sử dụng hàng ngoại coi là thiên đường mua sắm. Ở đây có bạt ngàn các sản phẩm hàng xách tay từ mỹ phẩm, sữa tắm, bánh kẹo, đồ dùng gia đình, rượu bia, thuốc lá,...

Các cửa hàng trên phố Nguyễn Sơn có cách bài trí và quy mô nhỏ, bên trong bày bán như một siêu thị mini với đủ những sản phẩm xách tay được nhân viên quảng cáo là hàng Nga, hàng Nhật, hàng Thái, hàng Hàn,... chính hiệu.

Sự phong phú và đa dạng của các mặt hàng được bày bán bên trong các cửa hàng ở Nguyễn Sơn có thể đáp ứng được nhu cầu cần mua thứ gì sẽ có thứ đó của nhiều người tiêu dùng Việt.

Do được tiếng là hàng xách tay nên khảo sát giá thành các mặt hàng nhìn chung đều không rẻ so với hàng phổ thông nhưng lại mềm hơn nhiều nếu so với hàng nhập khẩu chính ngạch.

Sản phẩm bán nhiều nhất ở đây là mỹ phẩm, dầu gội đầu và sữa tắm.

Các loại son xách tay của các thương hiệu nước ngoài được chị em yêu thích như 3CE, Tom Ford, Gucci, YSL, Dior,...

Hay các loại sữa tắm, dầu gội đầu của Thái, Hàn, Nhật được bày bán tràn cả ra khỏi kệ hàng.

Chủ một cửa xách tay tại đây cho biết, cửa hàng nhập các sản phẩm dầu gội đầu, sữa tắm, son là chủ yếu. Các sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài như Hàn, Nhật, Pháp và được xách tay chính hãng.

Chị H.M (Long Biên, Hà Nội) đang tìm sản phẩm kem chống nắng Vichy 50ml. Được nhân viên cửa hàng nhanh chóng báo giá 230.000 đồng và sẽ còn được giảm nếu mua số lượng nhiều thì chị tỏ ra khá vừa ý. "Mình có tham khảo trước, cùng là mặt hàng kem chống nắng Vichy dung tích 50ml tại các store Vichy chính hãng đang được bán với giá là 485.000 đồng. Nhưng mua ở đây rẻ được hẳn một nửa".

Không chỉ có kem chống nắng, các mặt hàng mỹ phẩm ở đây cũng được bán rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Như cùng là hàng sữa rửa mặt Innisfree, giá trên website chính hãng gần 200.000 đồng nhưng ở đây lại đang bán giá là 110.000 đồng nếu mua lẻ, mua số lượng nhiều sẽ rẻ hơn.

Tìm hiểu thêm, một lọ tẩy trang kem của Thefaceshop khi mua tại cửa hàng có giá dao động từ 110.000 – 120.000 đồng thì ở đây lại chỉ có giá 80.000 đồng đối với bán lẻ và rẻ hơn 10.000 – 20.000 đồng nếu mua buôn. Hay các dòng son của thương hiệu lớn như như son Bourjois có xuất xứ từ Pháp, son Lorean có xuất xứ từ Đức,… giá cả đều dao động từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng.

Tuy nhiên, khi hỏi về các sản phẩm thực phẩm chức năng, chủ cửa hàng tại đây cho biết nếu khách hàng nhu cầu về sản phẩm cụ thể nào cứ gửi ảnh qua, cửa hàng sẽ tìm và báo giá lại. Mức giá đảm bảo là cạnh tranh nhất. Còn tại cửa hàng không có sẵn.

Các sản phẩm trang điểm đều có giá rẻ hơn hẳn so với giá hàng nhập khẩu chính hãng.

Thắc mắc về mức giá rẻ của các sản phẩm tại đây, chủ cửa hàng cho biết, tất cả các mặt hàng đều là hàng xách tay nên giá bán rẻ hơn nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, khi được đề nghị xuất hóa đơn đỏ giúp khách hàng, các cửa hàng tại đây đều từ chối yêu cầu này.



Tại một cửa hàng bán đồ xách tay của Thái, một cặp dầu gội đầu Tigi đỏ có giá bán chỉ 420.000 đồng. Bên ngoài không có tem nhãn mác, phần chai cũng không được bọc kín nên có thể tùy ý mở để kiểm tra bên trong.

Khi thấy khách hàng có sự băn khoăn về chất lượng và giá thành của sản phẩm khi trên thị trường giá bán của cặp dầu gội này không dưới 900.000 đồng, chủ cửa hàng tại đây nhanh nhẹn cho biết: "Do hàng xách tay không phải hàng nhập khẩu nên không có tem nhãn. Khách muốn mua giá rẻ, thì ai đòi hỏi có tem. Hàng mà vừa có hóa đơn, vừa có tem thì là hàng nhập khẩu giá cao lắm. Bên mình đây là chuyên hàng xách tay nên giá ưu đãi mà hàng lại đảm bảo. Cũng tùy đợt mà hàng do tiếp viên hoặc do người nhà bên nước ngoài gửi về thôi".

Đa dạng từ các sản phẩm sữa tắm, dầu gội đầu xách tay cho trẻ con.

Tới các mặt hàng gia dụng trong nhà được đóng thành từng thùng nhỏ cho khách lựa chọn.

Tới cả quần áo và đồ lót.

Các loại dầu rửa bát của Thái cũng được chủ cửa hàng giới thiệu là sản phẩm hot được nhiều người tiêu dùng chuộng mua.

Chưa một con phố nào mà hàng xách tay lại được bày bán nhiều như phố Nguyễn Sơn. Theo ghi nhận cả dãy phố có tới hơn chục cửa hàng lớn nhỏ với hình thức kinh doanh các mặt hàng xách tay khác nhau.

Cửa hàng nào cũng khẳng định sản phẩm tại cửa hàng đa dạng, có tất cả sản phẩm của các nước và chỉ cần 1 tấm ảnh là có hàng liền. Tuy nhiên điều đáng nói đó là hàng quảng cáo hàng xách tay chính hãng nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với mặt hàng cùng loại đang được bán trên thị trường.