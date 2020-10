Mùa sale đã đến rồi, các chị các em sắm sửa biết bao thứ thì chúng tôi cũng cật lực thử sức với không ít món đồ là lạ mà giá thì “rẻ như cho”. Điển hình như chiếc lò nướng mini chính hãng Sunhouse này, giá gốc hiện đang là 349.000đ, săn sale giảm còn 299.000đ thôi, quá “ngon” cho một lựa chọn, không mua còn thấy phí chứ chả đùa.

Chân dung chiếc lò nướng mini giá sale 299k của Sunhouse. Đây là hàng chính hãng, có bảo hành 1 năm chứ không phải hàng trôi nổi.



Đợi vài ngày thì hàng cũng về, và cảm giác đầu tiên khi bóc ra là… chiếc lò bé xíu xiu, nhẹ tênh và trông không khác đồ chơi trẻ con là bao. Dung tích lò ghi là 10L nhưng tính ra thể tích nướng đồ thực tế còn chưa bằng một chiếc nồi chiên không dầu loại 5L.

Cách sử dụng chiếc lò thì siêu đơn giản, chỉ có 2 núm xoay, một cho thời gian và một cho nhiệt độ. Bên trong có một khay, một vỉ nướng và hai đèn halogen làm nóng ở trên và dưới, không có quạt thổi như nồi chiên không dầu.

Kích thước và trọng lượng lò siêu nhỏ gọn, bé hơn hẳn cả các loại lò vi sóng hiện nay.



Bên trong có một khay nước và một vỉ nướng. Phần đáy cũng có thể mở ra để lau dọn cho dễ.



Núm xoay nhiệt độ chỉnh được từ 100 đến 240 độ.



Núm thời gian thì từ 1 phút tới 60 phút lận. Thường thì muốn nấu chín các món thịt sẽ cần ngần đó thời gian.

Thử nướng pizza xem nào!

Trông yếu ớt, “hàng Mã” vậy thôi chứ thực ra chiếc lò hoạt động hoàn toàn bình thường. Nhiệt độ có thể lên tới mức 240 độ C, cao hơn khá nhiều so với nồi chiên không dầu (thường chỉ đạt 200 độ C) và cài đặt thời gian tối đa 60 phút. Ngoài ra, núm xoay thời gian có thể vặn ngược lại được, chỉnh thoải mái hơn không lo bị “lố” thời gian.

Chúng tôi mua loại đế đã nướng sẵn với giá 15.000đ/cái vì đã thử tự nhào mà bất thành. Topping gồm thịt xông khói, bí ngòi, ớt chuông xanh, ngô ngọt, dầu ô liu, sốt cà chua, lá oregano khô, phô mai mozzarella và "vị khách" đặc biệt là nem chua thuần Việt. Không biết kết hợp hai phong cách ẩm thực Âu - Việt vậy thì ra sao đây?



Thêm topping rồi thì mạnh dạn thả vào lò thôi. Chúng tôi cài đặt lò nướng ở 180 độ trong 10 phút và 240 độ trong 5 phút cuối.



Đặc điểm quan trọng của lò nướng dùng đèn halogen là đèn này sẽ sáng nhấp nháy nhịp nhàng, khoảng 15 giây bật rồi lại ngừng để tránh cháy. Nhìn yếu đuối vậy chứ nhiệt độ bên trong đủ cao để nướng chín/cháy đồ ăn đấy.



15 phút chờ đợi và kết quả đã ra lò đúng nghĩa đen...



Topping gần như không cháy chút nào, thậm chí trông còn hơi sống sượng.



Nhưng ăn thử thì đã chín hoàn toàn nhé! Thơm ngon y như ngoài hàng, và phần nem chua hóa ra kết hợp không tệ chút nào. Tận 2 món chua (sốt cà) kết hợp với nhau mà không hề lấn át vị của các topping khác. Chị em nào mê nem chua mà có sẵn lò nướng thì nên thử ngay và luôn.



Đáng tiếc là vì cài đặt nhiệt độ quá cao và nướng quá lâu nên 1 nửa lớp đáy của đế đã cháy mất. Nếu đúng công thức, một chiếc Pizza nhỏ chỉ nên nướng ở 180 - 200 độ trong 10 - 12 phút thôi là đủ chín thơm lắm rồi.

Sau vài lần sử dụng, chúng tôi nhận thấy chiếc lò nướng mini Sunhouse này hoàn toàn ổn trong tầm giá, nhưng cuối cùng cũng chỉ ở mức "dùng được" mà thôi. Chị em có thể dùng để nướng thịt heo, bò, gà hay rau củ cắt nhỏ nhưng sẽ phải chờ đợi rất rất lâu, trung bình tận 20 - 30 phút mỗi mặt thì mới đủ chín. Những món đồ khô như bánh quy, hạt ngũ cốc... thì nướng dễ và nhanh hơn nhưng mỗi lần chỉ được một chút xíu, cảm giác không bõ công lắm. Đã thế vỉ và khay đi kèm chống dính rất kém, lỡ nướng thịt trực tiếp mà không lót giấy nến/giấy bạc là đảm bảo cọ rửa mỏi tay mới sạch.