Thứ nước nhiều nhà thường đổ đi sau mỗi lần thổi cơm hóa ra lại là "thần dược" trẻ mãi không già của phụ nữ Nhật

Phụ nữ Nhật Bản thường có làn da trắng sứ, không tì vết. Và mặc dù Nhật Bản là quốc gia phát triển nhưng phụ nữ Nhật vẫn sử dụng các phương pháp dưỡng da cổ xưa để trông trẻ hơn so với tuổi của họ. Điều đặc biệt là họ thường sử dụng nước vo gạo sau mỗi lần nấu cơm để rửa mặt chứ không đổ đi.

Nếu bạn biết đến những công dụng sau của nước vo gạo dành cho sức khỏe lẫn làn da thì chắc chắn cũng sẽ không muốn vứt bỏ thứ nước quý giá này nữa.

1. Giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa da sớm

Sử dụng nước vo gạo như một loại nước rửa mặt có thể giúp bạn ngăn ngừa nếp nhăn hình thành sớm. Nước vo gạo có thể tăng cường quá trình sản xuất collagen trong da và giúp da căng mọng, trẻ trung lâu hơn. Bên cạnh đó, nước vo gạo cũng rất giàu chất chống oxy hóa, từ đó khiến nó trở thành vũ khí tự nhiên để chống lại các nếp nhăn sớm.

Khuôn mặt của người không dùng nước vo gạo (ảnh trên) và người dùng nước vo gạo (ảnh dưới)

2. Giúp chống nắng khi đi ra ngoài

Nước vo gạo có tác dụng làm mát tự nhiên và khi rửa trên da có thể giúp làm dịu vết cháy nắng, giảm kích ứng khi đi nắng. Các yếu tố được tìm thấy trong gạo đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dễ gây tổn thương da và sử dụng nước vo gạo là một cách dễ dàng, hợp lý để bảo vệ da mặt của bạn.



3. Giúp cải thiện làn da bị tổn thương

Ngành công nghiệp làm đẹp cung cấp rất nhiều sản phẩm hiệu quả nhưng giá thành lại khá đắt đỏ để bạn có được làn da đẹp hơn. Nước vo gạo là một thành phần chăm sóc da tự nhiên và rẻ tiền mà hầu hết mọi người đều đã có sẵn hàng ngày. Thế nên, tội gì mà không tận dụng bạn nhỉ?

Ngoài khả năng làm giảm nếp nhăn, nước vo gạo có thể cải thiện tổn thương da và thậm chí còn được dùng để điều trị làn da bị viêm da dị ứng.



4. Giảm bớt tình trạng tăng sắc tố da

Mặc dù chứng tăng sắc tố da thường vô hại, nhưng tình trạng da phổ biến này có thể gây khó chịu và khiến bạn cảm thấy xấu hổ với người đối diện. Nếu không được điều trị, các đốm đen trên da có thể dẫn đến tình trạng màu da không đồng đều, khiến khuôn mặt bạn trông loang lổ.

Trong khi đó, nước vo gạo đã được chứng minh là có khả năng tăng cường sản xuất melanin và có thể làm giảm chứng tăng sắc tố da một cách hiệu quả.



Làn da trước và sau khi dùng nước vo gạo

5. Giúp kiểm soát làn da nhờn hiệu quả

Các loại dầu tự nhiên rất cần thiết cho sức khỏe làn da của bạn vì chúng khóa ẩm và hoạt động như một hàng rào bảo vệ nhằm chống lại các tác động bên ngoài. Nhưng việc sở hữu một khuôn mặt bóng nhờn đôi lúc khiến bạn cảm thấy mất tự tin. Trên thực tế, nhiều sản phẩm chăm sóc da dành cho da dầu có chứa cồn có thể làm rối loạn hoạt động của tuyến bã nhờn và gây sản sinh quá mức bã nhờn trên da. Do đó, việc sử dụng nước vo gạo là một cách cân bằng da nhờn an toàn lại tiết kiệm hơn so với những loại toner trên thị trường. Bởi nó giúp loại bỏ dầu thừa và không làm da bạn bị khô.

6. Giúp cải thiện làn da từ trong ra ngoài

Trong khi rửa mặt bằng nước vo gạo có thể mang đến nhiều lợi ích cho làn da của bạn thì uống nước vo gạo lại giúp bạn biến đổi làn da từ bên trong. Nước vo gạo rất tốt cho hệ tiêu hóa, nó có chứa prebiotics và được biết đến là thực phẩm giúp giải độc tự nhiên, ngăn ngừa chứng khó tiêu. Vì sức khỏe đường ruột là yếu tố cần thiết để có làn da đẹp nên nước vo gạo đun ấm thực sự là một liều thuốc kỳ diệu giúp làn da của bạn luôn tươi sáng.



Nguồn: Brightside