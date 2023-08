Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, ăn tiêu "dè sẻn", vài chục năm mới có thể mua nhà

Đánh giá chung về thị trường nhà ở tại TP Hồ Chí Minh, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills cho biết nửa đầu năm 2023 chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc do nguồn cung hạn chế xen lẫn tâm lý lo ngại của người mua trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.



Dữ liệu của Savills cho thấy ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới giảm 86% theo năm xuống 1.980 căn; trong đó, nguồn cung quý II chỉ chiếm 19%.

Thị trường không có nguồn cung mới hạng A, trong khi hạng C chiếm 77% thị phần. Nguồn cung sơ cấp 6.700 căn giảm 59% theo năm; trong đó, hạng C chiếm 45%, hạng B chiếm 35% và hạng A chiếm 20% thị phần. Giá bán trung bình 125 triệu đồng/m2 thông thủy tăng 44% theo năm do tồn kho hạng A và B giá cao.

Tình hình hoạt động phân khúc căn hộ TP Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2023

Bà Giang Huỳnh, Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TP Hồ Chí Minh nhận xét giá căn hộ hiện nay chênh lệch đến khoảng 30 lần so với mức thu nhập trung bình của người dân Thành phố.

"Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở TP Hồ Chí Minh chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá căn hộ trung bình ở một dự án mới hiện nay là 5,5-6 tỷ đồng. Mức chênh lệch lên đến hơn 30 lần", chuyên gia của Savills nhận định.

Bà Giang Huỳnh phân tích với mức thu nhập đó, người dân nếu có khả năng tiết kiệm 40-50%/tháng thì vài chục năm mới có thể mua được nhà trong trường hợp không sử dụng tín dụng hoặc không có nguồn trợ giúp nào từ người thân.

"Sẽ rất khó để một hộ gia đình dựa trên thu nhập thuần tuý, thu nhập trung bình để mua được nhà tại TP Hồ Chí Minh vào thời điểm này. Như vậy, để mua được nhà phải có thu nhập khá là cao, cũng như là có sự hỗ trợ các đòn bẩy tài chính mới có thể mua được một căn hộ trung bình", bà Giang nói.

Cũng theo nghiên cứu của Savills, lượng bán căn hộ trong nửa đầu năm đạt 1.170 căn, giảm 90% theo năm, trong quý II có hơn 300 giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ 6 tháng đầu năm đạt 17%, giảm 56 điểm phần trăm theo năm. Theo đó, hạng C thu hút nhiều người mua hơn và chiếm 62% lượng bán. Dòng sản phẩm căn hộ dưới 5 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu của nhiều người mua.

Các dự án có pháp lý rõ ràng, có giấy phép xây dựng, đã xác nhận bàn giao chiếm 81% doanh số. Chủ đầu tư áp dụng các chương trình thanh toán lên đến bốn năm cho người mua, cũng như áp dụng chương trình tặng phiếu mua nội thất, tài khoản tiết kiệm, quà tặng, chương trình cho thuê và các gói tài chính để thúc đẩy tâm lý người mua.