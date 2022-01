Thứ Năm ngày 27/01/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Thiên Bình tạm gác lại bộn bề lo toan

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Thời điểm cuối năm thường cũng là giai đoạn căng thẳng nhất đối với Bạch Dương. Vì áp lực phải thành công, bạn thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi và "choáng ngợp" trước khối lượng công việc. Dường như bạn không còn nhớ lần cuối được thư giãn, giải tỏa căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống là khi nào nữa. Do đó, bạn sẽ cần phải giải toả áp lực và trút hết tâm sự của mình với người mà bạn tin tưởng. Điều này có thể giúp bạn theo nhiều cách hơn bạn tưởng tượng đấy. Thời điểm tốt cho những nỗ lực của bạn là từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, bất kỳ quyết định nào bạn thực hiện trong thời gian này sẽ mang lại kết quả tích cực và có lợi cho bạn về lâu dài.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu luôn khuyến khích sự đổi mới và tiếp nhận những lời khuyên mang tính xây dựng từ người khác để có thể hoàn thiện bản thân hơn. Về chuyện tình cảm, bạn nên tự tin "thả thính" nhiều hơn để rút ngắn khoảng cách với đối tượng mà bạn đang "thầm thương trộm nhớ". Mong rằng bạn sẽ sớm thành công trong việc chinh phục trái tim người ấy nhé. Hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Song Tử được biết đến là một người khá mạnh mẽ, vì thế dường như không một thử thách nào có thể đe dọa được bạn. Bạn chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi là mọi thứ sẽ đều được giải quyết theo hướng có lợi cho bạn. Về chuyện tình cảm, nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện tại, thì có lẽ trong tương lai, bạn sẽ mãi bị dằn vặt bởi những điều bạn nhẽ ra không nên làm trong quá khứ đấy. Khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối được coi là điềm lành cho bạn vì vậy hãy lên kế hoạch mọi việc sao cho phù hợp.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Sự e dè, không muốn thay đổi bản thân đang chính là những điều làm con đường đi tới thành công của Cự Giải trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Hãy nhớ, chẳng ai không có cái để mà sợ, không sợ thứ này thì sợ thứ khác. Do đó, bạn không được để nỗi sợ hãi ngăn cản bước chân của mình. Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, con người bạn mới trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn được. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch một ngày của bạn cho phù hợp.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Sư Tử sẽ cần lập danh sách thứ tự ưu tiên các việc cần làm. Điều này giúp bạn kiểm soát được công việc của mình theo từng mốc thời gian để dễ quản lý và điều chỉnh hơn. Đừng để đến lúc bắt tay vào việc, lỡ quên chuyện này rồi kéo theo chuyện khác cũng không làm, đến lúc đó mọi thứ sẽ rối như tơ vò khiến bạn đau đầu không biết cách để giải quyết sao cho trọn vẹn. Đồng thời, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh và đừng vội vàng trong các quyết định cũng như hành động của bạn nữa nhé. Bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào cũng nên được bạn thực hiện trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng để có kết quả tốt nhất.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Xử Nữ đang rất cố gắng để sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, điều này lại có thể khiến bạn cảm thấy bị quá tải đôi chút. Tốt nhất là bạn nên từ tốn điều chỉnh mọi thứ và xử lý từng việc một. Bởi sau cùng thì việc cố gắng giải quyết nhiều việc cùng một lúc sẽ chỉ càng khiến bạn nản lòng và dễ mắc sai lầm hơn mà thôi. Bạn nên lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều để thu được kết quả tốt nhất.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Khi cuộc sống tương đối đủ đầy, Thiên Bình có thể tạm thời gác lại những bộn bề lo toan thường nhật. Bạn tự do khám phá và tận hưởng cuộc sống một cách khá trọn vẹn. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất hun đúc nên lòng tự tôn và sự bản lĩnh, thúc đẩy bạn nỗ lực chinh phục đam mê, hăng hái tiến về phía trước và dũng cảm đương đầu với mọi thách thức. 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều sẽ là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn, vì vậy hãy lên kế hoạch mọi việc cho phù hợp nhé.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Khi tự tin vào chính mình, Bọ Cạp sẽ không còn hơi sức để ý đến những đánh giá của người khác và không bị những nhận xét tiêu cực làm lung lay ý chí. Bởi bạn biết rằng, nếu bạn thiếu tự tin, bạn rất dễ để người khác điều khiển chính suy nghĩ, ước mơ của bản thân mình. Về chuyện tình cảm, bạn sẽ cần phải nỗ lực khá nhiều để cải thiện khoảng cách trong mối quan hệ của mình. Khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều có thể là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày đối với bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Nhân Mã khá nhiệt tình và năng động vào giai đoạn "chạy nước rút" cuối năm. Bạn hào hứng với tất cả dự án mà bạn đang có trong tay. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn biến suy nghĩ của mình thành hành động. Tuy nhiên, để chuyển từ trạng thái "đóng băng" sang sẵn sàng bứt tốc giai đoạn cuối năm cũ - đầu năm mới, bạn sẽ cần có sự chăm sóc toàn diện cả sức khỏe thể chất, trí não lẫn tinh thần đấy. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch các nhiệm vụ của bạn cho phù hợp.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Nếu chẳng may có bất kỳ thị phi hay cuộc tranh cãi phù phiếm nào nổ ra, Ma Kết cần cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Vì rất có thể bạn sẽ nói ra điều gì đó mà bạn sẽ hối tiếc sau này. Về chuyện tình cảm. bạn sẽ cần phải biết rõ bạn muốn gì trong mối quan hệ của mình và thẳng thắn chia sẻ điều đó với người bạn yêu. Vì rất đơn giản, mối quan hệ không phải là trò chơi đoán chữ và sự gắn bó không thể có được nếu không có sự trung thực.Nếu bạn có một nhiệm vụ quan trọng nào đó đang chờ xử lý, hãy thử lên lịch trong khoảng thời gian từ 11:00 sáng đến 12:30 chiều để đạt được kết quả mong muốn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Có 1001 lý do khiến Bảo Bình rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi ở thời điểm cuối năm. Đó có thể là "hiện tượng" deadline ngập đầu, áp lực công việc, học tập dang dở… hay cả vô vàn khoản chi tiêu cuối năm cộng với tình hình dịch bệnh căng thẳng càng làm tăng gấp đôi áp lực. Lúc này tinh thần, trí não bạn sẽ rất cần được chăm sóc để sẵn sàng bứt tốc "về đích" và giải nhiệt đón xuân. Hãy lên lịch cho những công việc quan trọng của bạn trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa để có kết quả tích cực nhất.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Khả năng sáng tạo và những ý tưởng đột phá sẽ là một sự cứu trợ tuyệt vời cho những kế hoạch dang dở của Song Ngư. Đồng thời, khả năng xử lý công việc rất gọn gàng và linh hoạt cũng giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên của mình. Về chuyện tình cảm, những thất vọng có thể xuất hiện nếu bạn cứ mãi lo sợ và giấu kín những tâm tư của mình. Bạn nên chọn khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/thu-nam-ngay-27-01-2022-cua-12-cung-hoang-dao-thien-binh-tam-gac-lai-bon-be-lo-toan-20220126155209775.chn