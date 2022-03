Thứ Năm ngày 24/03/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Kim Ngưu cần khéo léo hơn trong giao tiếp

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bạch Dương đang loay hoay không biết làm thế nào để trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Thật ra độ tuổi không phải là thước đo đánh giá độ trưởng thành, quan trọng là cách bạn ứng xử với các mối quan hệ xung quanh mà thôi. Còn về chuyện tình cảm, bạn lại thiếu đi sự tinh tế để có thể nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của đối phương. Lời khuyên cho bạn là hãy chịu khó trò chuyện và cũng đừng quên để ý đến sắc mặt của đối phương để có thể biết được họ đang suy nghĩ gì nhé. 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Ngôn từ là thứ kéo mọi người lại gần nhau hơn nhưng nó cũng có thể trở thành "con dao hai lưỡi" nếu Kim Ngưu không biết sử dụng nó một cách khéo léo. Cho nên trước khi nói điều gì đó bạn phải suy nghĩ thật kĩ, nếu không thể nói những lời tốt đẹp xin đừng chỉ trích bất cứ ai, bởi nó có thể để lại vết thương rất sâu trong tâm hồn của người khác đấy. Còn về chuyện tình cảm, hãy tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có thực sự muốn để tìm cách giải quyết hay lại tìm lý do để biện hộ cho bản thân mình. 7 giờ tối đến 8 giờ tối sẽ là thời điểm may mắn của bạn và bạn sẽ gặt hái được thành công khi lên kế hoạch bất kỳ việc gì quan trọng trong khoảng thời gian này.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Song Tử có thể đi trên đôi chân của mình và có thể đảm nhiệm được những trọng trách quan trọng. Dường như cũng chính bởi nhờ những lần vấp ngã mà bạn đã biết đương đầu với những thử thách, khó khăn không lẩn tránh đùn đẩy hay dựa dẫm vào ai cả mà tự mình bước đi để đạt được thành công. Bên cạnh đó, một "sự kiện" trong ngày này cũng sẽ giúp bạn nhận ra rằng cho dù mọi người có đáng yêu, tốt bụng và quan tâm đến người khác như thế nào thì họ vẫn sẽ đặt lợi ích cá nhân của mình lên đầu tiên. Ngoài ra, khoảng thời gian từ 1 giờ trưa đến 2 giờ chiều sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho bạn trong bất cứ việc gì bạn đảm nhận.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Cự Giải không ngại "dấn thân" để thực hiện mục tiêu mơ ước của mình. Bạn biết rằng cuộc đời của bạn là do bạn sáng tạo ra. Bạn biết rằng khi còn tuổi trẻ, còn sức khỏe là bạn còn tất cả. Nên bạn cứ vui, cứ sống hết mình làm những điều mình thích, miễn sao không trái với đạo lý thông thường. Còn về chuyện tình cảm, có lẽ bạn sẽ cần cởi mở và thoải mái thể hiện bản thân hơn nữa đúng như bản chất thật sự bạn. Chắc chắn không một ai có thể cưỡng lại được nguồn năng lượng tích cực toát ra từ chính bản thân bạn đâu. Hãy lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc hoạt động quan trọng của bạn trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa để đạt được kết quả như mong muốn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Sự cầu toàn trong con người Sư Tử đôi khi cũng chính là điểm yếu chí mạng ngăn bạn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.Bởi khi có vấn đề không hay xảy ra trong cuộc sống, người cầu toàn thường bị ám ảnh nặng nề hơn so với người bình thường. Do đó mà bạn rất dễ bị stress khi liên tục nghiêm trọng hóa lỗi lầm của bản thân. Còn về chuyện tình cảm, dường như khi đã gặp đúng người, những điều mà bạn tưởng chừng như rất khó để chia sẻ trước đó lại trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn rất nhiều. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán nằm trong khoảng từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ đêm.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Xử Nữ hài lòng với những gì bạn đang có trong cuộc sốngb ởi ngoài kia đang còn rất nhiều người không có cơm để ăn, không có áo để mặc. Bạn trân trọng cuộc sống, không vì một tý khó khăn liền kêu than rằng cuộc sống này khắc nghiệt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn chỉ ngồi đó biết ơn và hưởng thụ mà không cố gắng phấn đấu đâu nhé. Hãy phấn đấu cho tương lai sau này, nếu lựa chọn an nhàn thì sau này bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy. Hãy để dành khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối cho các hoạt động mang lại sự bình yên cho bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Thiên Bình giúp đỡ những người xung quanh mà không có động cơ ích kỷ nào khác ngoài cảm giác tốt đẹp mà nó mang lại cho bạn. Tuy nhiên, nếu vấn đề gì bạn cũng vội vàng vơ vào mình mà không suy xét, bạn sẽ tự làm cuộc đời mình trở nên rắc rối, mệt mỏi với những vấn đề của người khác. Hãy tập cách kiềm chế sự nhiệt tình thái quá của bạn, biết đem nó đặt vào đúng nơi, đúng lúc và đặc biệt là phải đúng người. Mặt khác, bạn dần có phần chủ động hơn trong chuyện tình cảm một khi đã xác định được mối quan hệ nghiêm túc. 7 giờ 30 tối đến 8 giờ 30 tối sẽ là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ và lạc quan suốt cả ngày. Trước mặt những người thân yêu, bạn thoải mái tháo bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang và không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mặt khác, có khả năng người nào đó đang đến tìm bạn để xin lời khuyên nên đừng ngại giúp họ một tay nhé. Vì những người được bạn giúp đỡ trong khoảng thời gian này sẽ có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai đấy. Tuy nhiên trong tình yêu, bạn ngày càng trở nên phụ thuộc và thậm chí là đánh mất bản thân mình. Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Nhân Mã dừng việc bận tâm đến những điều mọi người nghĩ về bạn. Bạn biết rằng bạn vẫn có thể thành công dù không ai tin điều đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không tin vào chính mình. Đồng thời, bạn cũng không còn e ngại thử thách và thất bại. bởi "thử và sai" chính là phương pháp tốt nhất để bạn định vị bản thân mình. Đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để bạn lắng nghe và thấu hiểu bản thân, để biết mình có thể làm gì và có thể cống hiến được gì cho thế giới này. Nếu bạn đang có việc gì đó rất quan trọng cần phải thực hiện trong ngày hôm nay, thì hãy thử lên lịch trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 12 giờ 30 trưa để có thể hoàn thành mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Với mục tiêu làm việc rất mạnh mẽ và động lực tràn đầy, Ma Kết luôn tích cực, hăng hái và là người đi tiên phong trong công việc. Bạn dựa vào sự quyết đoán, táo bạo để đứng trên đôi chân của mình. Bạn cũng dần thoải mái và cởi mở hơn khi biết hài lòng tới tất cả những gì bạn đang có, và cảm thấy bản thân thật may mắn. Dần dà điều này sẽ trở thành một "lực hấp dẫn" thu hút may mắn đến với bạn. Còn về chuyện tình cảm, có một điều mà có thể bạn chưa biết, trước khi muốn được người khác yêu mến, bạn phải tự yêu thương chính mình trước đã. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện bất kỳ công việc quan trọng nào.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Bảo Bình cần xác định rõ ước mơ của bản thân và cố gắng trở thành phiên bản bạn mong muốn. Đồng thời bạn nhất định phải sống đúng với sở thích, đúng đam mê của bản thân, đừng tự gò bó mình trong một khuôn khổ chỉ vì làm hài lòng người khác. Bởi cuộc sống của bạn, bạn phải tự quyết định, quan trọng là bạn nhìn nhận bản thân bạn ra sao chứ không phải bất kì ai khác. Về chuyện tình cảm, bạn luôn lắng nghe những chia sẻ và góp ý từ nửa kia của mình, đây sẽ là yếu tố giúp mối quan hệ của bạn ngày càng bền chặt hơn. Khoảng thời gian từ 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 tối được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Càng lớn Song Ngư sẽ càng dần nhận ra cuộc sống này chưa từng dễ dàng với bất cứ một ai, muốn thành công tất cả chúng ta đều phải nỗ lực hết mình chứ không phải ngồi im chờ "thời" tới. Nhưng suy cho cùng thì trưởng thành là một cuộc hành trình trải nghiệm cuộc sống vô cùng thú vị. Hy vọng rằng Song Ngư có thể suy nghĩ tích cực hơn, làm nhiều điều ý nghĩa để tận hưởng thật trọn vẹn tuổi trẻ của mình nhé. Khoảng thời gian từ 1 giờ 30 trưa đến 2 giờ 30 chiều được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

