Thứ Năm ngày 21/04/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Không gì có thể cản bước Bảo Bình

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Bạch Dương tìm mọi cách khám phá bản thân, khám phá năng lực, tìm kiếm cơ hội cho mình. Bạn luôn có niềm tin vào bản thân, sẵn sàng đổi mới, làm những việc trước đó không dám. Bạn cũng không còn lo lắng hay bị tác động bởi những người khác. Sự cống hiến và lòng trung thành của bạn trong công việc chắc chắn sẽ được đánh giá cao. Trong chuyện tình cảm, dường như việc cùng nhau xem phim, hay dạo phố, nấu nướng,… từ rất lâu đã chẳng còn là niềm vui giữa hai bạn. Những khoảng lặng được tạo ra khiến cả hai ngày càng xa cách. Do đó, song song với sự nghiệp ngày càng có nhiều bước tiến, bạn cũng nên dành thời gian cho nửa kia của mình nếu không muốn đánh mất họ. Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc hoàn thành một nhiệm vụ, hãy lên lịch cho nó trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa để có thể hoàn thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Đây sẽ là một ngày tuyệt vời đối với Kim Ngưu. Bạn biết chỉ cần bạn bước ra khỏi nỗi buồn, chăm chút và yêu thương bản thân nhiều hơn thì tất thảy mọi thứ tốt lành sẽ ùa đến với bạn. Khi bạn tích cực thì những điều tích cực cũng sẽ đến với bạn. Ngược lại nếu bạn cứ suốt ngày kêu ca, mệt mỏi và than vãn thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được những điều tươi sáng, đáng yêu và ngọt ngào. Bạn sẽ hành động như thể hôm nay chính là tận thế. Và mọi thứ sẽ chỉ càng ngày càng tệ đi. Về chuyện tình cảm, bạn thấy mình không xứng đáng được yêu và có xu hướng chạy trốn thay vì thay đổi để tiếp tục. Hãy nhớ rằng, khi bạn sống tốt và tự tin vào giá trị của bạn thân mình, tình yêu sẽ sớm tìm đến với bạn thôi. Hãy dũng cảm để tìm thấy tình yêu đích thực của mình nhé. Nếu bạn có bất cứ điều gì quan trọng phải làm, hãy lên lịch trước 3 giờ 15 chiều để có kết quả tốt nhất.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Song Tử luôn cố gắng gìn giữ các mối quan hệ. Bạn không dám thẳng thắn, sợ bạn bè mất lòng. Bạn cũng không dám chối từ khi ai đó ngỏ lời, sợ đối phương đau khổ. Nhưng thực tế, mối quan hệ là thứ không thể nào ép buộc. Có những mối quan hệ, bạn cần phải học cách buông tay. Do đó, bạn phải chọn lọc hơn,giữ lại những người bạn cho là quan trọng, là xứng đáng ở trong cuộc đời bạn bởi các mối quan hệ của bạn phải dựa trên tình yêu thương và sự tin tưởng chứ không phải là những giá trị vật chất. 4 giờ 15 chiều đến 5 giờ 15 chiều là thời điểm thích hợp để bạn lên lịch cho bất cứ việc gì quan trọng hoặc tốt lành.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Cự Giải hãy cứ làm việc hết mình, thật hăng say và thật nhiệt huyết. Dẫu cho kết quả có trả về như thế nào, cũng hãy tự hào vì bản thân bạn đã không ngừng cố gắng. Hy vọng sẽ giúp bạn luôn ngẩng cao đầu và hướng về phía trước. Vậy nên hãy luôn nâng niu và gìn giữ những hy vọng vì đôi lúc, chúng là tất cả những gì bạn đang có. Còn về chuyện tình cảm, bạn cần phải luôn sẵn sàng để buông tay khi đã đến lúc cho dù điều đó là rất khó và khiến bạn rất đau. Với những người không xứng đáng, với những thứ không xứng đáng và làm cuộc sống của bạn đau khổ, hãy đủ tỉnh táo để buông bỏ và lấy lại những gì thuộc về bạn, từ những ràng buộc không phù hợp. Bất cứ điều gì quan trọng cần được bạn thực hiện trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều để có kết quả như mong muốn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Sư Tử cần phải thận trọng trong mọi việc mà bạn làm. Bạn rất dễ bị thay đổi tâm trạng theo một cách không mấy tích cực, và trong thời gian này, một quyết định được đưa ra trong một thoáng có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối của bạn trong suốt cả cuộc đời. Do đó, bạn sẽ cần phải hít thở sâu và cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Tuy nhiên đây có thể là một ngày đầy hứa hẹn khi bạn sẽ thành công trong việc thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Hãy ủng hộ nửa kia của bạn và luôn cởi mở trong các cuộc tranh luận khi chúng nảy sinh nhé. 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Mỗi ngày, phần lớn Xử Nữ đều dành ít nhất 8 tiếng làm việc ở công sở. Vì vậy, có được môi trường làm việc nhiều cảm hứng và duy trì trạng thái hạnh phúc trong công việc là những yếu tố quan trọng đối với bạn. Song, để có thể làm việc hạnh phúc, bạn cần có kỹ năng tự tạo cuộc sống hạnh phúc cho bản thân. Còn về chuyện tình cảm, giờ là lúc để bạn lau khô những giọt nước mắt, gác lại chuyện cũ và sẵn sàng đón chờ những cảm xúc đẹp đẽ mới. Hãy nhớ, khổ đau không phải do số phận hay người khác tạo ra mà do chính bản thân bạn. Và bằng cách buông bỏ, bạn sẽ sống đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ nằm trong khoảng từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Một mục tiêu to lớn dài hạn rất dễ dàng trở thành đòn bẩy đưa động lực bay vút lên cao, nhưng đồng thời cũng là "cầu trượt" khiến tinh thần của Thiên Bình rơi vào những chuỗi ngày mệt mỏi. Do đó, bạn hãy đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn phù hợp với bản thân, đồng thời tự nhắc bản thân mỗi ngày lý do vì sao mình đặt ra mục tiêu như vậy để luôn giữ động lực làm việc. Còn về chuyện tình cảm, bạn cần nhớ rằng, trong một mối quan hệ, luôn có người yêu nhiều hơn, đôi khi là bạn và đôi khi là người khác, tình yêu không có cảm giác công bằng tuyệt đối, và bạn tuyệt đối phải biết trân trọng người xứng đáng. Khoảng thời gian từ 3 giờ 30 chiều đến 4 giờ 45 chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Ngày này, Bọ Cạp phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Từ bỏ không phải là yếu đuối mà từ bỏ là tự cho bản thân những cơ hội tốt hơn. Giai đoạn này, đôi lúc sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng nhất ập đến với bạn. Điều quan trọng là bạn có mạnh mẽ chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống hay không, tất cả là ở bạn. Hãy nhớ, những thất bại cũng là cầu nối để bạn sống thật với chính mình, biết bản thân còn những khuyết điểm, sai sót để sửa chữa mà không hề chạy trốn. Về chuyện tình cảm, bạn sẵn sàng độc thân để chờ cho đến khi "người yêu hoàn hảo" của mình xuất hiện, dù mất bao lâu đi nữa. Nhưng bạn cũng nên nhớ tình yêu hoàn hảo không phải là tìm một người đáp ứng tất cả các tiêu chí của bạn. Mà quan trọng là lòng chân thành và yêu thương dành cho nhau. Khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều sẽ mang lại may mắn cho bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Việc nắm bắt cơ hội đúng lúc sẽ giúp Nhân Mã đi nhanh đến đích hơn, thuận lợi hơn, thành công hơn trong ngày này. Nắm bắt cơ hội để bạn biết được những nỗ lực, phấn đấu của bạn là xứng đáng. Vậy nên, hãy biết cách nắm bắt lấy cơ hội, làm việc thật chăm chỉ để theo đuổi những ước mơ của mình. Về khía cạnh tài chính, vận tài lộc của bạn vẫn đang ổn định tuy nhiên bạn vẫn tập trung vào những khoản tiết kiệm để có một nguồn tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Trong chuyện tình cảm bạn cũng đang có khá nhiều "vệ tinh" vây quanh, cố gắng tinh tế trong cách bạn chọn để giải quyết không bị mất lòng ai hết nhé. 9 giờ sáng đến 12 giờ 45 trưa được dự đoán là khoảng thời gian làm việc hiệu quả nhất trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Lạc quan đang chính là năng lượng tạo nên sức bật mạnh mẽ, tích cực, trong sáng giúp Ma Kết vượt mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Nó giúp bạn có đủ bản lĩnh để đối mặt với bất kỳ thách thức nào. Miễn là bạn không để những kỳ vọng của mình đi quá xa, bạn vẫn có thể hoàn thành hầu hết các mục tiêu của mình rất nhanh chóng. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và duy trì sự kiên nhẫn của bạn và bạn chắc chắn sẽ được đền đáp cho mọi nỗ lực của mình. Còn về chuyện tình cảm, hãy dùng hành động thiết thực và để cho thời gian chứng minh tình yêu chân thành của bạn. Bởi vì cuối cùng thì chỉ có trái tim bạn mới biết được chính xác những gì nó muốn. Nếu có việc quan trọng cần làm, hãy lên lịch từ 3 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối để có kết quả tốt nhất.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Dường như không có gì có thể cản chân Bảo Bình vào thời điểm này. Nghịch cảnh không còn là một tảng đá cản lối bước chân bạn mà lại chính là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Về chuyện tình cảm, dù đang yêu như thế nào, bạn hãy nhớ rằng rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng bạn sẽ luôn là trụ cột của một ai đó: là trụ cột của bố mẹ, là điểm tựa của con cái, là chỗ dựa vững chắc của "nửa kia" hay thậm chí là của chính bản thân bạn. Khi đó, bạn sẽ có đủ sức mạnh để biến yêu thương thành hành động thiết thực cho những người mà bạn yêu. Vì thế, bắt đầu từ giây phút này, đừng ngại trao nhiều yêu thương cho chính mình và mọi người xung quanh nhé. Hãy trao đi chân thành rồi bạn sẽ nhận lại chân thành.10 giờ sáng đến 12 giờ đêm được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Dù Song Ngư có chuẩn bị và lên kế hoạch một cách cẩn thận, kỹ càng đến mấy, vẫn luôn có những sự cố bất ngờ, những rủi ro bất chợt xảy đến. Đó là điều không thể tránh khỏi. Trong cuộc sống, bởi vì vội vàng cuống quýt mà biết bao người đã gặp phải thất bại. Vì thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận suy trước tính sau để không phải nằm trong số người đó nhé. Mặc dù công việc không mấy thuận lợi nhưng rất may là về khía cạnh tình cảm, tình yêu giữa các cặp đôi sẽ ngày càng trở nên mặn nồng và thắm thiết hơn. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều là thời điểm thích hợp cho bất cứ việc gì quan trọng của bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

