Thứ Năm ngày 10/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Ma Kết chủ động tìm kiếm cơ hội

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bạch Dương sẽ có được sự sáng suốt trong suy nghĩ vào ngày này. Bạn cho mình một khoảng thời gian để bình tĩnh trước mọi vấn đề, xem xét lại thực tế chứ không vội tin vào những giả thiết trong suy nghĩ của bạn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng trước khi nói để không phải cảm thấy hối tiếc về sau. Nhưng không may là với chuyện tình cảm, bạn sẽ có khả năng phải đối mặt lại với tác dụng phụ từ những vết thương tâm lý cũ mà bạn luôn muốn chôn vùi. 4 giờ 45 đến 5 giờ 50 chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Nếu Kim Ngưu không dành thời gian để suy nghĩ một cách thông suốt thì rất có thể sẽ gặp rắc rối vào ngày này. Hãy nhớ, hành động bốc đồng sẽ khiến bạn phải cảm thấy hối tiếc nhiều điều về sau. Vậy nên cách tốt nhất là hãy kết hợp giữa suy luận với trực giác của bản thân bạn để đưa ra những quyết định hợp lý nhất có thể. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có khả năng bị thu hút bởi "những người không dành cho bạn" - những người không sẵn sàng về mặt tình cảm, không thể cho bạn những gì bạn thực sự khao khát. Khoảng thời gian từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 15 chiều là thời điểm tốt để bạn thu được nhiều năng lượng tích cực từ vũ trụ nhất.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Khi nhận ra tốc độ của mình chậm hơn người khác, đã đến lúc Song Tử phải suy nghĩ đến việc thay đổi cách thức làm việc của mình rồi đấy. Việc này sẽ giúp bạn chứng tỏ sự tiên phong cũng như sẽ mang lại lợi ích cho bạn trong dài hạn. Đồng thời, bạn cũng sẽ được chú ý như một nhân viên nhiệt tình, luôn phấn đấu hết mình. Trong chuyện tình cảm, người ấy không những không cảm nhận được tình cảm và sự hi sinh của bạn mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Đây sẽ là thời điểm để Cự Giải buông bỏ những gì tiêu cực ở quá khứ và cố gắng nắm lấy hiện tại. Hãy tập trung hoàn thiện bản thân thay vì quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi nên đừng để những suy nghĩ bên trong và những đánh giá tiêu cực khiến bạn chùn bước. Mặt khác, về phương diện tình cảm, những sự khác biệt trong suy nghĩ và tính cách của các cặp đôi lại đang dần khiến mối quan hệ đi vào bế tắc. 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Trong nghịch cảnh, Sư Tử sẽ đột phá được khả năng chân chính của mình. Bạn tự viết nên được câu chuyện thần thoại của riêng bạn. Thế mới nói, khó khăn luôn là vốn liếng và cách chứng minh năng lực tốt nhất. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Dường như sự cô độc đang khiến Xử Nữ trưởng thành lên từng ngày. Lúc bạn cô đơn nhất cũng là lúc bạn sẽ nhận ra những khả năng tiềm tàng trong mình. Cô độc khiến bạn trưởng thành.Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ chiều là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện một số quyết định quan trọng.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Dù cẩn thận đến đâu, Thiên Bình vẫn không thể dự đoán cũng như lường trước được mọi việc diễn ra trong tương lai. Do đó, bạn sẽ không nên quá kỳ vọng và mong chờ vào tương lai. Hãy nhớ, không ai cấm bạn hi vọng, chỉ là không nên hi vọng quá nhiều mà thôi. Mặt khác, những bạn độc thân sẽ cần dành nhiều thời gian hơn để cải thiện nhân duyên của mình. Cuối cùng, bạn nên tránh thực hiện bất kỳ quyết định quan trọng nào trong khoảng thời gian từ 5 giờ 15 chiều đến 6 giờ 15 tối hôm nay.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp có phần chần chừ hơn khi cần quyết định về một vấn đề nào đó. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng sẽ có chút rắc rối phát sinh nếu bạn không đưa ra giải pháp kịp thời cho vấn đề này. Về chuyện tình cảm, các cặp đôi sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh nếu cứ mãi vô tư và ngó lơ những cảm xúc bất chợt của đối phương. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Nhân Mã duy trì sự kiên nhẫn và bản lĩnh của mình và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bạn tin rằng sẽ luôn những cơ hội tuyệt vời và phù hợp nhất với khả năng của bạn, chỉ là bạn có đủ sự kiên trì và nhẫn nại để tìm kiếm nó hay không mà thôi. Về chuyện tình cảm, nếu như bạn đã nắm chắc được phần thắng trong tay thì đừng ngần ngại gì nữa mà hãy cứ cố gắng theo đuổi người ấy cho đến cùng nhé. 4 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là thời gian may mắn cho bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Ma Kết không còn thụ động chờ đợi cơ hội đến với mình, thay vào đó, bạn sẽ xông pha tìm kiếm nó. Bạn tự tạo cơ hội cho chính mình để chứng tỏ bạn là một người "thủ lĩnh", có tư chất của một người thành công. Bên cạnh đó, bạn cũng đã đủ sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt trước những khó khăn của công việc. Nhưng về chuyện tình cảm, nếu không "vững vàng" và xác định thật rõ tình cảm của chính mình, bạn sẽ rất dễ lạc lối khiến tình yêu của mình đi vào ngõ cụt đấy. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch ngày của bạn cho phù hợp.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

"Ngồi chờ đợi" sẽ là một trong những chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản Bảo Bình tiến tới thành công. Hãy nhớ, cuộc sống này không bao giờ là quá dài để bạn chững lại, suy tư từ ngày này qua tháng nọ về sự may mắn trong khi những người khác đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Chuyện tình cảm cũng vậy, đừng mãi chờ đợi cho đến khi chia xa mới tiếc nuối những phút giây bên nhau bạn nhé. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 1 giờ 15 chiều.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Song Ngư biết rằng cơ hội là do chính bạn tạo ra và tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn tạo ra nó. Nhờ thế mà với nguồn năng lượng căng tràn không bao giờ cạn của tuổi trẻ, bạn sẽ tự vẽ ra cơ hội cho chính mình. Chính điều này sẽ khiến những khoảng sống trong cuộc đời bạn ngày càng thêm phần sâu sắc và ý nghĩa hơn. Mặt khác, chuyện tình yêu đôi lứa lúc này cũng đang rất hạnh phúc và ngọt ngào. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 12 giờ 30 trưa đến 2 giờ chiều.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

