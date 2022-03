Thứ Năm ngày 03/03/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Song Ngư có động lực làm điều mình muốn

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Nỗi sợ hãi sẽ xâm chiếm và ám ảnh trong cuộc sống khiến Bạch Dương vuột mất nhiều cơ hội. Do đó, bạn phải học cách đánh bại nỗi sợ hãi với lòng quyết tâm và kiên định. Đừng để nỗi sợ trở thành một thử thách cuộc sống mà hãy nghĩ rằng chính bạn sẽ là người thách thức chúng. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, bạn sẽ không nên quá vội vã mà đốt cháy giai đoạn tìm hiểu để rồi khiến bản thân gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm tình yêu đích thực. Nếu có một nhiệm vụ quan trọng nào đó cần được quan tâm ngay lập tức, thì khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 12 giờ đêm sẽ là thời điểm lý tưởng cho bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu dần dũng cảm đối diện vấn đề, dám thay đổi bản thân và vượt qua nỗi sợ hãi. Bạn sẽ thấy rằng mình mạnh mẽ như thế nào và có thể làm nhiều điều vượt ngoài giới hạn của chính mình. Hãy nhớ, mọi việc đều có thể thay đổi khi chúng ta đổi thay. Mặt khác, tình cảm mù quáng lại đang làm lu mờ đi những quyết định đúng đắn của bạn trong chuyện tình cảm. 6 giờ đến 8 giờ tối sẽ là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Tin vui là bất kỳ sự khác biệt nào về quan điểm hay những xung đột nhỏ đã xảy ra trong quá khứ có thể sẽ sớm tan biến vào ngày này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hơi thất vọng vì sự thiếu tiến bộ của bản thân mình. Đừng lo lắng về khoảng thời gian uể oải, thay vào đó hãy ngồi xuống và lập chiến lược để đạt được các mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Nếu bạn còn việc gì quan trọng trong ngày, hãy thử thực hiện trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối để có kết quả tốt nhất.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Cự Giải có thể không có tâm trạng tốt nhất trong ngày hôm nay. Một loạt các vấn đề mới sẽ có khả năng xuất hiện trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là những vấn đề liên quan công việc. Lời khuyên là đừng lo lắng quá nhiều về những khó khăn hay liệu bản thân đủ thực lực vượt qua, mà hãy tập trung mọi tâm trí của bạn vào điều cần làm và cố gắng làm tốt điều đó, còn kết quả thì tùy duyên. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ chiều sẽ là thời điểm may mắn của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Một ngày của Sư Tử có thể bắt đầu với những điều may mắn và nó sẽ khiến bạn có tinh thần phấn chấn suốt cả ngày. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đối mặt thẳng thắn với vấn đề của mình, tránh né không bao giờ là cách giải quyết vấn đề khôn ngoan. Chỉ khi dũng cảm đối mặt, bạn mới có thể biết được giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Mặt khác, đây cũng có thể là một ngày nhiều may mắn của bạn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với các bạn độc thân. Giờ tốt lành của bạn trong ngày này được dự đoán là từ 8 giờ đến 10 giờ sáng.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Sẽ có rất nhiều nguyên nhân khiến Xử Nữ dễ dàng đánh mất đi sự kiên nhẫn vào ngày này, nhưng khả năng cao là do bạn không tin tưởng vào khả năng của bản thân, cứ mãi nhìn vào điểm yếu của mình mà tự ti và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lời khuyên là hãy biết chọn cách sống đem đến cho bạn tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất vì không phải chuyện gì cũng có thể vội vã được. Nhưng rất may là tín hiệu tốt lành từ khía cạnh tài chính sẽ cứu vớt cả một ngày "thiếu kiên nhẫn" của bạn. 3 giờ 45 đến 5 giờ 15 chiều sẽ đặc biệt may mắn cho bạn trong ngày hôm nay.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Thiên Bình sẽ có một ngày tuyệt vời ở phía trước. Bạn vẫn luôn cố gắng lạc quan và giữ vững lòng nhiệt tâm dù trong giai đoạn ngặt nghèo nhất của cuộc sống. Bạn cũng muốn tập trung vào việc cải thiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng của mình với những hoàn cảnh bất lợi. Mặt khác, một điều bất ngờ trong đời sống tình cảm của bạn ngày hôm nay khi "một người cũ" sẽ có khả năng trở lại cuộc sống của bạn. 4 giờ 30 và 5 giờ 15 chiều được dự đoán là sẽ tích cực cho bạn ngày hôm nay.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp có thể sẽ trải qua một loạt cảm xúc lẫn lộn vào ngày này. Mọi thứ hiện tại đang có thể hơi quá sức đối với bạn. Nhưng nếu nhìn lại lý do bạn bắt đầu và khao khát thành công thực sự thì hãy tiếp tục cố gắng. Vì sự khác biệt duy nhất giữ những điều "bình thường" và "phi thường" là những cố gắng tích góp hàng ngày của bạn. Về mặt tài chính, bạn sẽ chẳng thể đòi lại được số tiền bạn đã chắt chiu tiết kiệm nếu bạn trao nó cho nhầm người. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối là thời gian may mắn của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Nhân Mã sẽ có rất nhiều lý do để mỉm cười trong ngày hôm nay. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bạn biết mình cần phải làm gì và nên làm gì. Bạn cũng không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn, cho dù điều đó có khiến mọi người xung quanh chùn bước đi chăng nữa. Chuyện tình cảm của bạn vẫn khá êm đẹp, các cặp đôi vẫn sẽ luôn duy trì được những cảm xúc đáng quý với nhau. Khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 45 chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Mọi thứ dường như không diễn ra theo ý muốn khiến Ma Kết thất vọng và chán nản không ngừng. Hãy nhớ, ngay cả đến giấc mơ cũng chẳng thể diễn ra theo ý nguyện của chúng ta huống chi là cuộc đời. Vậy nên nếu đã không thể thay đổi được sự vật, sự việc thì bạn hãy học cách chấp nhận nó và rút ra bài học từ những thất bại. Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm, những thói quen xấu của bạn đang vô tình khiến chuyện tình yêu ngày càng trở nên bất hạnh. 4 giờ 45 đến 5 giờ 30 chiều sẽ là khoảng thời gian tốt lành cho bạn trong ngày hôm nay.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Bảo Bình sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong "cuộc chiến" hiện tại của mình. Bạn dần bước ra khỏi "bức tường" ngăn cách bạn với thế giới để nhận ra rằng vẫn có rất nhiều người thân yêu đang sẵn sàng giúp đỡ bạn. Điều này sẽ lấp đầy những khoảng trống trong lòng và tiếp thêm cho bạn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong chuyện tình cảm, bạn cần học cách tận hưởng cuộc sống độc thân hiện tại vì nhân duyên của bạn còn rất lâu mới xuất hiện. Khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ chiều được coi là may mắn để bạn tiến hành hoặc lên lịch trình cho bất cứ việc gì quan trọng.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Song Ngư ngày càng có động lực để thực hiện những việc mình muốn. Trong công việc, bạn rất nhiệt tình, làm việc hết mình nên nhận được kết quả tốt. Bạn cũng sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình, sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Về chuyện tình cảm, có lẽ bạn đang hi sinh quá nhiều cho tình yêu nhưng lại không nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình. Bạn đang dần cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi luôn là người phải cố gắng, một mình vun đắp cho mối quan hệ tình cảm hiện tại. Khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

