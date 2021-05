Thu Minh làm gì trong lúc Nathan Lee tuyên chiến, tag cả Hương Tràm, còn đòi kiện nếu hát bài "Xinh"?

Tối 8/5, Nathan Lee gây náo loạn VBiz bằng phát ngôn không cho Thu Minh hát ca khúc "Xinh" do anh sáng tác. Nếu Thu Minh còn hát bài này thì Nathan Lee nhất định kiện. Chưa hết, Nathan Lee còn tuyên bố đã mua độc quyền ca khúc Love you in silence, mà ca khúc này từng được Thu Minh làm MV. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện nếu muốn hát Love you in silence, Thu Minh sẽ phải xin phép Nathan Lee.

Nathan Lee.

Chẳng biết giữa Nathan Lee với Thu Minh có chuyện gì căng thẳng mà nam ca sĩ tuyên bố rằng: "Sự im lặng là điều tốt nhất mà em có thể làm cho chị lúc này". Bên dưới bài đăng của mình, Nathan Lee còn tag cả Hương Tràm vào.

Vậy giữa lúc Nathan Lee đòi tuyên chiến thế này, Thu Minh đang làm gì? Nữ ca sĩ không nói gì cả. Trước đó không lâu, Thu Minh có đăng lên Fanpage chính thức 1 bức ảnh vui tươi, trẻ trung của mình. Từ khi Nathan Lee lievstream kể chuyện về Thu Minh - Hương Tràm ở The Voice 2012 đến giờ, Thu Minh vẫn giữ im lặng.

Thu Minh vẫn vui vẻ đăng ảnh đi chơi.

Có 1 lần khi Nathan Lee đang livestream thì Thu Minh vào xem và đã bị fan của Nathan Lee phát hiện. Nhưng mặc cho Nathan Lee gọi tên, Thu Minh vẫn tuyệt nhiên xem như chẳng có chuyện gì.

Trong các livestream của mình, Nathan Lee nói rằng anh từng làm cố vấn cho Thu Minh ở The Voice 2012. Nhưng đến khi chương trình kết thúc, vì nhiều lý do mà Nathan Lee chẳng có gì: "Tiền không có mà tiếng cũng không có nốt".

Thu Minh và ông xã hiện đang ở Singapore.

Trong 1 livestream trước đó không lâu, Nathan Lee chia sẻ: "Khi nhắc đến chuyện Hương Tràm thắng The Voice, người ta chỉ kể Thu Minh thôi, đâu có ai biết đến mình. Nhưng Thu Minh quá xứng đáng mà. Tuy nhiên, Minh ơi hãy nghĩ lại. Em còn rất nhiều email từ cái thời đấy cơ. Em giữ hết, ai làm cho chị nổi tiếng đấy. Những cái đứa bên cạnh chị bây giờ, nó làm được gì cho chị. Chị hãy nghĩ lại về thằng em này, sáng tác nhạc không lấy của chị 1 xu. Rồi còn làm truyền thông cho chị khi mà Việt Nam chưa có ai làm. Chị hãy xem lại cái thằng quản lý truyền thông cho chị bây giờ là ai giới thiệu đấy".