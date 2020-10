Thử khả năng chống oxy hoá của 4 lọ serum Vitamin C: Loại rẻ chiếm ưu thế, hội mê làm đẹp có thêm bảo bối chống già

Serum vitamin C được ví như món thần dược cho làn da vì vừa giúp chống già, giảm nếp nhăn lão hóa lại ngừa nám sạm, làm đều và làm sáng màu da. Chính vì lẽ đó, dù tối giản hóa chu trình skincare đến đâu thì các chị em cũng đừng bỏ qua serum vitamin C. Chưa kể, việc kết hợp serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ tạo thành bộ đôi hoàn hảo giúp tăng khả năng bảo vệ da. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều loại vitamin C khác nhau, việc đánh giá từng loại cũng tuỳ thuộc vào da của từng người, cùng xem thí nghiệm dưới đây để kiểm tra khả năng chống oxy hóa của vài loại serum nhé.

Thí nghiệm: Bôi serum lên miếng táo sau đó kiểm tra miếng táo theo 3 giai đoạn (Giai đoạn 1 là sau 2 tiếng, giai đoạn 2 sau 12 tiếng và giai đoạn 3 là sau 24 tiếng).

OleHenriksen Banana Bright Vitamin C Serum (Giá khoảng 1,6 triệu VNĐ/ 30ml)

Sản phẩm có chứa 15% vitamin C, 5% PHA (đàn em của AHA), Hyaluronic Acid, và Banana Powder giúp làm sáng, săn chắc, cấp ẩm và giảm sự xuất hiện của các đốm nâu, nám, tàn nhang, và nếp nhăn.

Sau 2 tiếng, miếng táo gần như vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ sau 12 tiếng và sau 24 tiếng thì miếng táo đã bị oxy hóa. Tuy nhiên sự oxy hóa này vẫn ở mức chấp nhận được, miếng táo không quá thâm.

No B.S Vitamin C + E Serum (Giá khoảng 1,1 triệu VNĐ/ 30ml)

Thành phần của lọ serum có chứa 20% Vitamin C. Ngoài ra nó còn chứa các chất chống oxy hóa như lựu và trà xanh làm giảm viêm, giúp chữa lành da bị tổn thương và ngăn ngừa lão hóa sớm trong khi Hyaluronic Acid và Vitamin tăng cường collagen C và E mang lại cho bạn vẻ ngoài căng mịn

Mặc dù có chứa thành phần Vitamin C cao nhưng khả năng chống oxy hóa của chai serum này lại không ổn định, chỉ sau 24 tiếng, miếng táo đã thâm lại.

Serum Mario Badescu Vitamin C (Giá khoảng 1 triệu VNĐ/ 29ml)

Loại serum này có chứa 7.5% acid ascorbic và hyaluronic acid, sự kết hợp này làm cho sản phẩm làm việc hiệu quả trong việc làm mờ vết nhăn và làm giảm đốm đen, ngoài ra còn có thêm thành phần Aloe vera, dưa chuột giúp làm dịu da, cấp nước tức thì.

Sản phẩm này có khả năng chống oxy hóa ở mức trung bình.

Revolution Beauty 12.5% Vitamin C (Giá khoảng 300.000 VNĐ/ 30ml)

Serum có chứa 12,5% Vitamin C nguyên chất (L-ascorbic acid - LAA) là hoạt chất chống oxy hóa cực mạnh, đồng thời có khả năng kìm hãm enzyme tyrosinase, phần nào ngăn sự sự sản sinh sắc tố da melanin. 2 công dụng này giúp vitamin C bảo vệ da tốt khỏi các tác động môi trường bao gồm tia UV, khói, bụi ô nhiễm, trung hòa gốc tự do từ đó giúp da khoẻ mạnh, sáng sủa rạng rỡ và duy trì sự trẻ trung.

Bằng thí nghiệm này, mặc dù sản phẩm giá rẻ có khả năng chống oxy hóa tốt nhưng không có nghĩa là các sản phẩm đắt tiền không có hiệu quả, bởi cùng với thành phần vitamin C thì trong các loại serum đắt tiền còn chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm hoặc các thành phần khác tốt cho da, các thành phần làm dịu và không khiến da bị châm chích khi dùng vitamin C. Vậy nên tuỳ theo loại da mà bạn nên chọn loại serum vitamin C phù hợp, bởi một số làn da nhạy cảm nếu dùng Vitamin C liều cao có thể khiến da bị kích ứng.