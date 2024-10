Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 3525/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem ngừa tàn nhang, làm mờ nám sạm (Nhãn hàng: Nhật Việt Cosmetics) - Hộp 1 lọ 8g, Số lô: 01/QUANG NGAI; NSX: 09/04/2024; HSD: 09/04/2027; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (địa chỉ: 19B Đường 42, Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Địa chỉ sản xuất: 21 Đường 42, Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Ảnh minh hoạ

Cục Quản lý Dược cho biết, lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa Acid salicylic không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem ngừa tàn nhang, làm mờ nám sạm (Nhãn hàng: Nhật Việt Cosmetics) - Hộp 1 lọ 8g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Đồng thời, tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem ngừa tàn nhang, làm mờ nám sạm (Nhãn hàng: Nhật Việt Cosmetics) - Hộp 1 lọ 8g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem ngừa tàn nhang, làm mờ nám sạm (Nhãn hàng: Nhật Việt Cosmetics) - Hộp 1 lọ 8g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/11/2024.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem ngừa tàn nhang, làm mờ nám sạm (Nhãn hàng: Nhật Việt Cosmetics) - Hộp 1 lọ 8g không đáp ứng quy định.

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm SCB: 003761/23/CBMP-HCM theo quy định tại điểm b, điểm m Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.