Theo văn bản do Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng ký ngày 20/3, lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da Young One - Hộp 1 lọ 20g, do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi trụ sở TP.HCM sản xuất và phân phối có mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sản phẩm chứa thành phần chất bảo quản Propyl paraben không có trong thành phần công thức được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời các đơn vị thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Kem dưỡng trắng da Young One bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ.

Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da Young One - Hộp 1 lọ 20g.

Công ty tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định, đồng thời báo cáo về Cục Quản lý Dược trước 30/4.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Sở Y tế TP.HCM giám sát, xử lý công ty vi phạm, thực hiện thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da Young One - Hộp 1 lọ 20g không đáp ứng quy định, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/5.