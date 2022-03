Thứ Hai ngày 28/03/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Song Tử theo đuổi đam mê

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Bạch Dương à, hãy cười lên vì thần may mắn đang đứng về phía bạn. Dường như không gì có thể cản được bước chân của bạn. Sự nghiệp của bạn cũng có khả năng thăng tiến rõ rệt nếu bạn luôn nỗ lực hết mình. Bên cạnh đó, những điều tích cực từ những sự việc đang diễn ra hằng ngày sẽ khiến bạn cảm thấy may mắn và biết ơn những gì mình đang có hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, về khía cạnh tình cảm, bạn sẽ không nên hy vọng quá nhiều cũng như đừng bao giờ đặt hết tất cả hy vọng vào một ai cả. Bởi vì những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn tổn thương rất sâu đậm. Khoảng thời gian từ 5 giờ 15 chiều đến 6 giờ 45 tối được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Bạn có đủ sự bình tĩnh và quyết tâm để xử lý mọi công việc một cách kiên nhẫn và hiệu quả nhất. Bạn chắc chắn sẽ được khen thưởng xứng đánh cho những nỗ lực của mình. Những lời khen ngợi mà bạn nhận được từ cấp trên sẽ "lên dây cót" tinh thần và tạo động lực để bạn làm việc hăng say hơn nữa. Điều này cũng dần giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ, một người có thể giải quyết mọi tình huống một cách lý trí nhất. Tuy nhiên, về khía cạnh tình cảm, các cặp đôi cần dành cho nhau khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại chứ đừng vội vàng quyết định khi bị cảm xúc nhất thời chi phối. Các hành tinh sẽ ưu ái bạn nhất trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ 30 chiều ngày hôm nay.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Dường như một công việc quá êm ả lại đang khiến Song Tử cảm thấy nhàm chán. Vì thế bạn suy nghĩ đến khả năng từ bỏ sự ổn định ở hiện tại để tìm kiếm một thứ mơ hồ gọi là "đam mê". Tuy nhiên, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định vì những điều bạn chưa bao giờ làm không phải lúc nào cũng thú vị như bạn tưởng tượng. Nhiều khi, những gì bạn thấy về thành công của người khác chỉ mới là "bề nổi của tảng băng trôi" mà thôi. Mặt khác, về khía cạnh tình cảm, tin vui sẽ có thể đến với những bạn độc thân vào ngày này. Nếu có bất cứ điều gì quan trọng cần được quan tâm, hãy lên lịch từ 2 giờ đến 4 giờ chiều để có kết quả tốt nhất.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Sự nghiệp dường như đang là vấn đề khiến Cự Giải bận tâm nhất những ngày này. Nhưng giờ đây, bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì những bước ngoặt mới mẻ sắp đến sẽ giúp bạn cảm thấy hy vọng và lạc quan hơn vào một tương lai tươi sáng. Cơ hội thì luôn tồn tại xung quanh bạn, việc của bạn chỉ là kiên trì và nỗ lực để tìm ra chúng. Đồng thời, đừng ngại va chạm với những thách thức mới và hãy mạnh dạn nắm lấy những gì bạn cảm thấy là tốt nhất cho bản thân mình. Về khía cạnh tình cảm, bạn cần sáng suốt để biết lúc nào nên nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 12 giờ đêm được dự đoán là thời điểm tốt lành của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Một tình huống hoặc trải nghiệm mới mẻ có khả năng mang lại sự thay đổi tích cực trong cách nhìn nhận của bạn. Ai biết được đây có thể là sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời bạn, nơi bạn thực hiện ước mơ của mình hay không. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng, nếu bạn muốn thành công hơn trong cuộc sống, bạn phải xem mình là người thành công trước đã. Dần dần bạn sẽ tư duy và hành động như một người thành công thực sự. Mặt khác, một số bạn lại có phần quá thụ động và thực tế trong chuyện tình cảm khiến nửa kia thất vọng toàn tập. Khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ tối sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Xử Nữ nên tránh tham gia quá nhiều vào những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình vào ngày này. Đừng để những vấn đề cá nhân lấn át và khiến bạn nản lòng. Hãy nhớ, cuộc sống là sự đan xen của cái tốt và cái xấu nhưng không phải ai cũng may mắn như bạn khi bên cạnh bạn luôn có sự ủng hộ của những người thân yêu. Mặt khác, những bạn độc thân vẫn sẽ còn thất vọng dài dài với sự ế mốc người của mình nếu không chịu hạ thấp tiêu chuẩn chọn người yêu của mình xuống một bậc nữa. Nếu bạn có bất cứ điều gì quan trọng cần giải quyết, hãy lên lịch trong khoảng thời gian từ 2 giờ 35 đến 4 giờ 45 chiều vì đây là thời điểm may mắn của bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Thiên Bình có khả năng bị "dồn ép" đến tình huống phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng với tâm trạng bối rối và dễ bị kích động, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào, dù là về đời sống cá nhân hay công việc. Mặt khác, chìa khóa để bạn vượt qua ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng nhất là không nản lòng và tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Hãy vững tin rằng, sự kiên trì và chăm chỉ của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng ở tương lai xa. Hãy lên kế hoạch cho những công việc quan trọng của bạn từ 4 giờ đến 5 giờ chiều để đạt được kết quả tốt nhất.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Những kỳ vọng đang giúp bạn sống lạc quan và tích cực hơn, nhưng mặt khác, nó cũng sẽ chính là nguyên nhân khiến bạn thất vọng nặng nề vào ngày này. Có một sự thật là, khi không trông đợi quá nhiều từ mọi thứ xung quanh, bạn sẽ đạt được kết quả cao hơn, từ đó cảm thấy dễ dàng hài lòng hơn. Với chuyện tình cảm hiện tại của bạn cũng vậy, hãy cố gắng thực tế và sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm của đối phương để mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn nhé. Bất cứ lúc nào từ 1 giờ đến 2 giờ chiều đều là may mắn cho bạn trong ngày hôm nay.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Đây là một ngày mà bạn nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Về phương diện tình cảm, các cặp đôi cần dành thời gian với nhau để giải quyết triệt để mọi mâu thuẫn xảy ra trước đó. Bên cạnh đó, hãy cố gắng duy trì một thói quen sống lành mạnh để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp và tương lai tươi sáng đang chờ bạn ở phía trước nhé. Hãy lên lịch làm việc quan trọng trong khoảng thời gian từ 2 giờ 10 đến 3 giờ 35 chiều để đạt được kết quả tích cực nhất.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Ngày này, bạn đừng sống quá vội vàng để rồi phải nói "giá như ...". Bởi vì bất kỳ quyết định nào được bạn đưa ra một cách vội vàng đều sẽ khiến bạn cực kỳ hối hận ở tương lai. Hãy cân nhắc thật kỹ càng và tuyệt đối tránh đưa ra quyết định khi bạn đang bị một cảm xúc nào đó chi phối, chẳng hạn như khi bạn tức giận hoặc buồn bã. Mặt khác, sự ghen tuông vô cớ đang chính là nguồn cơn gốc rễ của mọi cuộc cãi vã không hồi kết khiến mối quan hệ của bạn dần trở nên ngột ngạt và bức bối vô cùng. Khoảng thời gian từ 11 giờ 30 sáng đến 1 giờ 15 trưa là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện một nhiệm vụ mới.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Công việc của bạn đang tiến triển khá mạnh mẽ vào giai đoạn cuối tháng. Bạn dường như có được "thẻ xanh" quyền lực cho phép bạn thành công trong bất cứ việc gì bạn đảm nhận. Bạn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn, bạn hướng tới thành công nhưng vẫn sẵn sàng đối mặt với thất bại để vươn lên một cách mạnh mẽ. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, lý trí là điều mà bạn đang cần nhất vào lúc này để tránh mình khỏi những tổn thương do con tim mù quáng tạo ra. 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 tối được dự đoán là thời gian tốt lành nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Với một tinh thần thư giãn, sống lạc quan và năng động hơn, bạn cho phép bản thân được mơ mộng về tương lai mà bạn mong muốn. Thực tế, việc mơ mộng về những thành tựu bạn sẽ đạt được trong tương lai có thể góp phần thúc đẩy bạn nỗ lực theo đuổi chúng. Tuy nhiên, điều này sẽ bị phản tác dụng nếu bạn suy nghĩ nhiều đến mức không biết mình phải làm gì hoặc khiến bản thân bị căng thẳng. Mặt khác, những cảm xúc nhất thời đang ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến chuyện tình cảm hiện tại của bạn. Hãy lên lịch cho bất cứ việc gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa để đạt được kết quả mong muốn.

