Thứ Hai ngày 14/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Xử Nữ có một mùa lễ Tình nhân ấm áp

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Nhờ có con mắt tinh tế và tầm nhìn xa trông rộng, Bạch Dương có thể lường trước được những tình huống nguy hiểm và những khu vực mà mình không nên đặt chân đến. Bên cạnh đó, mặc dù đây là dịp lễ đặc biệt và đáng mong đợi nhất của các cặp đôi yêu nhau nhưng cũng sẽ là ngày "thảm họa" với những bạn độc thân. 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối được dự đoán là sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Với mong muốn được "đứng trên đỉnh cao của thế giới", Kim Ngưu không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có và luôn quyết tâm phấn đấu, vươn lên hơn nữa. Khi bắt tay làm một việc gì đó, bạn luôn trong tư thế chủ động và tin tưởng rằng chiến thắng luôn dành cho mình. Bên cạnh đó, đây sẽ là một ngày tuyệt vời để bạn trao cho nửa kia của mình những tình cảm nồng ấm và chân thành nhất. Bạn có thể nảy ra những ý tưởng khá tuyệt vời để trao đi tình cảm nồng ấm của mình. 3 giờ đến 5 giờ chiều sẽ là khoảng thời gian may mắn của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Đôi khi cẩn thận quá cũng khiến Song Tử dễ mắc phải sai lầm. Khi tập trung vào một mục tiêu, dự án nào đó cũng là lúc bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, trong đó có thể có những cơ hội tốt đẹp hơn những thứ bạn đang theo đuổi. Về chuyện tình cảm, bạn sẽ không nên vì một vài giận hờn nho nhỏ mà để ngày lễ tình nhân mất vui. Hãy nhớ, chưa ai cướp nửa kia của bạn thì chính bạn đã làm cho họ cảm thấy nghẹt thở rồi đấy. 10 giờ đến 11 giờ 15 sáng được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Cự Giải luôn cảm thấy trân trọng và biết hài hòng với thực tại, biết đủ với những gì mình đang có. Đây chính là bí quyết sống hạnh phúc của bạn. Trong công việc, bạn dường như là nguồn động lực giúp nhiều người có tinh thần cố gắng. Bạn cũng không bao giờ có những suy nghĩ từ bỏ hay chán nản khi gặp khó khăn. Còn trong chuyện tình cảm, dường như bạn đang dần thay đổi khi bạn đã gặp và yêu đúng người. 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Sự nghiệp dường như đang là vấn đề khiến Sư Tử bận tâm nhất vào thời điểm này. Nhưng thành công đến từ sự nỗ lực chứ không phải do may mắn nên nếu bạn đang mong muốn có được một thứ gì đó, hãy vạch kế hoạch để tự mình đạt lấy nó. Về phương diện tình cảm, ngày Valentine sẽ là thời điểm thích hợp để các cặp đôi cùng nhìn lại quãng thời gian đã bên nhau. Sẽ rất tuyệt vời khi cả hai cùng ôn lại kỷ niệm tại chính nơi hai người gặp nhau lần đầu hoặc nơi diễn ra buổi hẹn hò đầu tiên. 8 giờ đến 9 giờ sáng được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Xử Nữ ngày càng có động lực để thực hiện những việc mình muốn. Trong công việc, bạn cũng rất nhiệt tình, làm việc hết mình nên nhận được kết quả tốt. Bên cạnh đó, với những kẻ đang say đắm trong hơi men của tình yêu, ngày lễ Valentine 14/2 sẽ là ngày được trông chờ nhất trong năm. Đây chính là dịp tuyệt vời để các cặp đôi trao cho nhau những tình cảm nồng ấm và chân thành nhất. Khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Một số thách thức được chỉ ra cho Thiên Bình vào ngày này. Nhưng đừng bỏ cuộc nếu mọi thứ không theo ý bạn. Với trí thông minh và nghị lực mạnh mẽ, hãy yên tâm rằng bạn hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại này. Về phương diện tình cảm, nếu như không một lần nghiêm túc ngồi lại giải quyết thì bạn sẽ chẳng bao giờ hóa giải được những xung đột và bất đồng đã xảy ra trước đó với người mình yêu. 3 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp không muốn sống một cuộc đời đơn thuần. Bạn đang cố gắng rất nhiều, thậm chí là hi sinh nhiều thời gian riêng tư của mình cho công việc với mong ước sẽ có được cuộc sống sung túc, chi tiêu rủng rỉnh và không phải lo lắng quá nhiều nữa. Về chuyện tình cảm, những hành động tích cực của bạn đang khiến tình yêu ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn. 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều sẽ là thời điểm hoàn hảo để bạn thực hiện bất cứ điều gì mới.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Dường như Nhân Mã đang không có nhiều tham vọng, điều mà bạn mong muốn nhất lúc này là một cuộc sống ổn định và được thoải mái làm những điều mình muốn và sống theo cách mình thích. Cho dù gặp những chuyện không vui đi chăng nữa, bạn đều chọn cách quên đi những thứ khiến mình khó chịu vì bạn luôn biết trân quý những gì mình đang có. Về chuyện tình cảm, có lẽ bạn chắc chắn đã biết cách làm thế nào để lung linh nhất trong ngày Valentine rồi nhỉ. 2 giờ 15 đến 3 giờ 45 chiều sẽ là khoảng thời gian may mắn trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Ma Kết hành động quyết liệt mà không cần tính toán kĩ lưỡng, bởi bạn nghĩ rằng nếu do dự sẽ vụt mất cơ hội. Sự hấp tấp, vội vàng này của bạn sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng nhưng bạn lại không đối mặt thừa nhận những sai lầm đó của mình. Về chuyện tình cảm, dường như bạn đang khá yếu đuối khi không dám bộc lộ tình yêu của bản thân. 6 giờ đến 7 giờ tối được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Việc ổn định sự nghiệp đang là mục tiêu hàng đầu mà Bảo Bình mong muốn đạt được. Một cuộc sống cao sang cũng chính là động lực thúc đẩy bạn ngày càng cố gắng và nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Tuy nhiên về chuyện tình cảm, các bạn độc thân sẽ có cảm giác khá cô đơn trong ngày Valentine này. Lời khuyên là thay vì nhốt mình trong phòng, bạn hãy tự làm cho bản thân hạnh phúc bằng cách chốt kèo "lên đồ" cùng "hội bạn ế" của mình. Biết đâu được, bạn sẽ có cơ hội "chạm mặt" một nửa của đời mình cũng đang FA như bạn trong những cuộc giao lưu tình cờ như thế này đấy. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Chìa khóa cho sự thành công của Song Ngư chính là sự sáng suốt và con mắt nhìn xa trông rộng. Đối mặt với những bước ngoặt lớn, bạn rất tỉnh táo và quyết đoán, dường như không ai có thể làm việc này xuất sắc hơn bạn. Trong chuyện tình cảm, khi cho nhau đủ không gian và thời gian riêng để tự nhìn nhận tình cảm của bản thân, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc hiện tại. Khoảng thời gian từ 3 giờ 15 đến 5 giờ chiều được dự đoán sẽ rất may mắn cho bạn.

