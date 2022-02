Thứ Hai ngày 07/02/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Song Ngư đón nhận điều tốt đẹp

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

May mắn mỉm cười với Bạch Dương khi bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều việc cần được bạn giải quyết, đòi hỏi bạn phải lên kế hoạch chi tiết mọi việc để quản lý thời gian thật chặt chẽ. Điều này cũng sẽ giúp bạn hình dung được những gì mình cần làm trong ngày, cũng như những gì cần ưu tiên hoàn thành trước. Về chuyện tình cảm, sự thấu hiểu của bạn sẽ ngày một rút ngắn khoảng cách giữa bạn với nửa kia của mình. Nếu bạn đang dự định thực hiện bất cứ điều gì quan trọng trong ngày hôm nay, hãy lên lịch nó từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều nhé.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Thần may mắn gọi tên Kim Ngưu, vì vậy bạn không cho phép bản thân cúi đầu trước bất cứ nỗi sợ nào vào thời điểm này. Bạn biết rằng, khi bạn do dự và chần chừ, bạn bắt tay vào hành động với bất kỳ mục tiêu nào bạn muốn đạt được cũng như suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến hành. Về chuyện tình cảm, bạn cần phải mạnh dạn hơn trong cách tiếp cận của mình nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội để "crush" hiểu được tấm chân tình của bạn. Khoảng thời gian từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Song Tử ngày càng có tham vọng và động lực mạnh mẽ hơn để hoàn thiện bản thân của mình. Khi đã đạt được mục tiêu rồi thì bạn lại tiếp tục đề ra những thử thách cao hơn cho bản thân. Tinh thần này sẽ là kim chỉ nam dẫn đường cho bạn vượt qua được những khó khăn, nguy hiểm trong công việc để tiến tới thành công của chính mình. Tuy nhiên, việc có tham vọng là điều tốt nhưng đừng để nó vượt quá khả năng của bản thân bạn nhé. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ 30 chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch các công việc của bạn cho phù hợp.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Với chí tiến thủ, bền bỉ trong sự nghiệp làm việc và học tập, Cự Giải sẽ luôn đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để cuộc sống của mình tốt hơn?" và bạn cũng sẽ cố gắng để trả lời câu hỏi đó. Chính tinh thần này sẽ giúp bạn đánh thức những giá trị trong con người mình thay vì làm những việc bình thường như bao người muốn để không ngừng nâng tầm hoài bão của bản thân lên những vị trí cao hơn. Về chuyện tình cảm, để không bỏ lỡ vận may đầu năm, bạn cần cởi mở, tinh ý hơn với những mối nhân duyên quanh mình. Bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là may mắn cho bạn để bắt đầu bất kỳ điều gì mới.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Sư Tử không ngừng nâng tầm hoài bão của bản thân lên những vị trí cao hơn. Bạn tạo dựng niềm tin, nỗ lực không ngừng để vượt qua sự lưng chừng, bỏ lửng. Đây chính là bí quyết thành công của bạn trong năm mới. Mặt khác, dù biết rằng bạn biết rõ bản thân muốn gì và nên làm gì để tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, bạn vẫn cần phải thực tế hơn một chút thì đường tình duyên mới tươi sáng hơn được. Hãy lên lịch cho bất kỳ việc gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều để có kết quả tối ưu.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Đây là lúc Xử Nữ cần dừng việc đưa ra lí do biện hộ để trì hoãn. Nếu vẫn còn trì hoãn, biếng nhác trước một dự định, hứa hẹn nào đó với bản thân, bạn cần thực hiện dần để không "cản đường" những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Hãy hành động mỗi ngày, cho dù những việc đó có nhỏ bé đến thế nào thì nó đều sẽ mang bạn tới gần ước mơ của mình thêm một bước nữa. Về chuyện tình cảm, dường như lối sống hiện tại đang khiến tình trạng ế ẩm của các bạn độc thân kéo dài mãi. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối hôm nay.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Với mong muốn đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết, Thiên Bình mạnh dạn đi theo bất kỳ con đường nào mà bạn nghĩ là phù hợp với mình nhất. Đồng thời, bạn vẫn luôn cố gắng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ bản thân cũng như từ người khác để có thể trưởng thành và tự tin hơn trong công việc của mình. Về chuyện tình cảm, bạn cần tin tưởng vào tiếng nói bên trong bạn bởi chỉ người trong cuộc mới hiểu được chuyện trong kẹt. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán nằm trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều hôm nay.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp nhận thức mãnh liệt rằng trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Vì thế, bạn thể hiện tinh thần phấn đấu, niềm đam mê, thích thú với công việc của mình hơn bao giờ hết vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Nhưng về chuyện tình cảm, hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bạn vì bạn chắc chắn sẽ không muốn những giây phút thiếu kiểm soát ấy trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai bạn đâu. Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc hoàn thành một nhiệm vụ, hãy lên lịch thực hiện nó trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng để có thể hoàn thành nó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Nhân Mã duy trì sự tập trung vào bức tranh toàn cảnh và tận hưởng nhiều khía cạnh tích cực mà bạn đang có trong cuộc sống. Những phản hồi tích cực mà bạn nhận được từ đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn để đạt được những mục tiêu cao hơn của mình. Về chuyện tình cảm, nếu bạn không thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn thì cũng đừng mong có được cảm giác an toàn do người khác mang lại. Khoảng thời gian từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa được dự đoán là thời điểm tốt lành nhất trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Tham vọng của Ma Kết sẽ được kích hoạt trong ngày làm việc đầu tiên ở năm mới. Bạn biết rằng cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị nếu bạn không ngừng cố gắng để tiến tới thành công. Nhờ thế mà bạn có một ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đạt được kết quả mình mong muốn, kể cả đó là những mục tiêu vượt quá với khả năng thực tế của bản thân. Bên cạnh đó, sự thấu hiểu, uyển chuyển trong các quyết định và nhiều kỹ năng cuộc sống khác cũng sẽ đóng góp không nhỏ trong hiệu quả công việc của bạn. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch một ngày của bạn cho phù hợp.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Ngày làm việc đầu tiên ở năm mới của Bảo Bình sẽ hệt như trò chơi tàu lượn siêu tốc, có những đỉnh cao đầy ấn tượng và cả những lần tuột dốc khiến bạn thót tim. Vậy nên hãy giữ vững thái độ tích cực và mở lòng đón nhận điều kì diệu trong bất kì hoàn cảnh nào. Điều này không những vực dậy tâm trạng của bạn, mà còn rèn luyện cho bạn lối tư duy cởi mở hơn rất nhiều. Và một khi không còn bị quật ngã bởi bất cứ điều gì nữa, thần may mắn chắc chắn sẽ ngay lập tức mỉm cười với bạn thôi. 7 giờ tối đến 9 giờ tối được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Song Ngư có thể mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Bạn cảm thấy rất hài lòng với hướng đi hiện tại của bản thân. Sự tự tin của bạn tăng lên và điều này sẽ giúp bạn có thêm lợi thế để sẵn sàng thực hiện các ý tưởng của mình. Về chuyện tình cảm, chỉ cần bạn mở lòng hơn thì ngày thoát cảnh "đơn côi lá chiếc" sẽ không còn xa nữa. Các hành tinh sẽ ưu ái bạn nhất vào khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều ngày hôm nay.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/thu-hai-ngay-07-02-2022-cua-12-cung-hoang-dao-song-ngu-don-nhan-dieu-tot-dep-20220206224832786.chn