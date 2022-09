Thứ đồ uống khiến nhiều người mê lại có thể tiềm ẩn nguy cơ gây đột tử

Người chồng xấu số trong câu chuyện này là John Reynolds, 41 tuổi. Theo thông tin đưa trên trang The Sun, John Reynolds không uống rượu hay hút thuốc. Là thợ cơ khí, anh thường làm việc ca đêm và có thói quen uống một ly nước tăng lực trên đường đi làm. Với anh, đó là cách tốt nhất giúp bản thân tỉnh táo cho ca làm đêm của mình. Nhưng rồi cuối cùng, Cassondra, vợ anh, phải đưa ra cảnh báo "đó lại chính là thói quen đã giết chết anh ấy".



Một buổi sáng, vợ của John thức dậy và nghe thấy tiếng chồng thở hổn hển. Sau đó cô phải thực hiện hô hấp nhân tạo trong khi chờ cấp cứu. Sau đó, cô phát hiện anh đã ngừng tim và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện. Đáng tiếc là vài tuần sau, bác sĩ tuyên bố anh đã chết não.

"Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói với tôi rằng lượng đường của anh ấy cao ngất trời và đang hỏi tôi đủ thứ câu hỏi về lối sống của anh ấy, liệu anh ấy có dùng ma túy hay là có vấn đề gì về sức khỏe không. Anh ấy đã được đưa vào trạng thái hôn mê và điều trị bằng phương pháp hạ thân nhiệt để cố gắng ngăn chặn bất kỳ tổn thương nào thêm cho não do thiếu oxy. Cuối cùng, bác sĩ hỏi tôi liệu anh ấy có uống nước tăng lực không, tôi trả lời là có, nhưng chỉ uống một lần một ngày", Cassondra cho biết.

John Reynolds và 3 con.

Bác sĩ giải thích với Cassondra rằng chỉ cần uống một lần nước tăng lực mỗi ngày là đã có thể gây rối loạn nhịp tim và làm tim đập ngừng đập.

"Khi anh ấy được tuyên bố là chết não, tôi đã cho các con đến thăm anh ấy để nói lời tạm biệt. Tôi yêu cầu y tá tháo càng nhiều dây càng tốt để bọn trẻ không sợ hãi . Anh ấy là một người cha thực sự tốt và là người chồng tốt nhất, nhìn anh ấy trút hơi thở cuối cùng là điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua. Tôi cảm thấy trái tim mình như đang tan nát", người vợ đau lòng kể lại.

Trong những năm trở lại đây, các trường hợp tử vong do ngừng tim liên quan đến nước tăng lực không phải là hiếm gặp. Tờ New York Times cho biết trong những năm gần đây, ở Mỹ đã có nhiều ca tử vong hoặc nhập viện do uống nước tăng lực. Điều này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người một điều rằng tuy thức uống này có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể, đem lại sự sảng khoái tinh thần nhưng cần kiểm soát liều lượng để không đe dọa đến tính mạng.

Nước tăng lực là loại đồ uống thế nào?

Nước tăng lực là đồ uống chứa các thành phần nhằm mục đích thúc đẩy các khía cạnh tinh thần và thể chất này, chẳng hạn như caffeine, đường, vitamin B, chiết xuất thảo mộc và các dẫn xuất axit amin như L-taurine, có tác dụng cải thiện năng lượng, tăng sự tỉnh táo và tập trung.

Mặc dù chúng có thể mang lại lợi ích, nhưng tiêu thụ nước tăng lực quá liên tục lại có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe vì có liên quan đến lượng caffein và đường, cũng như hàm lượng chất làm ngọt nhân tạo quá nhiều.

Uống nước tăng lực liên tục có hại như thế nào?

1. Dễ dẫn đến bệnh tiểu đường

Thức uống này chứa rất nhiều đường, hàm lượng đường trong một chai nước giải khát vượt quá mức tiêu chuẩn hàng ngày. Bởi vậy, uống nước tăng lực mỗi ngày dễ gây béo phì và ảnh hưởng đến hệ tim mạch do nạp quá nhiều đường làm tăng gánh nặng cho cơ quan tuyến tụy, suy yếu chức năng insulin, thậm chí gây nhiễm toan ceton cho người tiểu đường.

2. Nghiện caffeine

Caffeine là chất gây nghiện, ngoài tác dụng lên vỏ não, sức khỏe của gan, dạ dày và thận thì hấp thụ quá nhiều caffeine có thể gây rối loạn giấc ngủ, đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, khó chịu và lo lắng.

3. Làm tổn thương trái tim

Nó chứa quá nhiều taurine, caffein và đường,… có thể tác động trực tiếp lên tim, dễ gây rung thất, thậm chí rối loạn nhịp tim.

4. Thừa cân, tăng huyết áp

Theo thống kê của Cục Quản lý Lạm dụng chất gây nghiện và Dịch vụ sức khỏe tâm thần của Mỹ (SAMHSA), một lon nước tăng lực 250 ml có thể chứa khoảng 27,5 g đường. Nếu uống nhiều, bạn rất dễ bị thừa cân, béo phì, tăng huyết áp không kiểm soát.

5. Làm hỏng răng

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí General Dentistry tiết lộ rằng lượng đường cao được tìm thấy trong nước tăng lực có khả năng ăn mòn men răng hơn các loại đồ uống khác.

Nên uống nước tăng lực thế nào để giảm nguy cơ tới sức khỏe?

Thỉnh thoảng uống nước tăng lực sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Điều này có nghĩa là bạn cần đảm bảo rằng lượng caffeine được kiểm soát trong phạm vi 300mg và lượng taurine ít hơn 600mg, tương đương với việc uống không quá 220ml nước tăng lực mỗi ngày. Những người có khả năng dung nạp thấp với hai chất này như trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú, người bị rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh, bệnh nhân tim bẩm sinh... không nên uống nước tăng lực.

Những người thức khuya trong thời gian dài do yếu tố công việc không nên uống nước tăng lực vì thức khuya sẽ gây mệt mỏi về thể chất, cơ thể sẽ không xử lý được hết các chất trong nước tăng lực.

Không nên uống nước tăng lực sau khi uống rượu bia bởi vì tác dụng kết hợp của rượu và caffein có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tổn thương tim, có thể gây loạn nhịp tim trong những trường hợp nghiêm trọng. Trước và sau khi tập thể dục, khi ra nhiều mồ hôi, bạn có thể uống nước tăng lực một cách hợp lý để bổ sung lượng nước và chất điện giải đã mất.