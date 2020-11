Thử chồng bằng một câu hỏi về chuyện sinh con, người vợ bị tấn công dồn dập, cô đưa ra tờ giấy với lời kết luận khiến cả nhà chồng "chết điếng"

Sự lựa chọn về chuyện con cái sau khi kết hôn khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Nhiều người cho rằng hôn nhân thì phải sinh con, nó là kết quả của tình yêu giữa cả hai. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng họ kết hôn chỉ với mục đích duy nhất là được ở bên nhau. Nếu như có con thì tốt mà không có con cũng chẳng sao.



Mới đây, một dân mạng chai sẻ lại câu chuyện chia tay vì vấn đề con cái sau hôn nhân. Chuyện như sau:

"Một câu chuyện hơi gắt từ chính chị gái mình. Chị mình 27 rồi nhưng mang tư tường hiện đại của thế hệ Z.

Chị lấy chồng ngay khi mới ra trường, anh rể hơn chị 8 tuổi. Bme chồng chị muốn có cháu ngay nên hai vợ chồng chị 'thả' luôn từ lúc cưới, nhưng mãi cả năm vẫn không có bầu.

Bố mẹ chồng giục đi khám nhưng anh rể tự ái không chịu đi, nói có ốm yếu bệnh tật gì đâu mà phải khám với xét.

Thế là chị mình tự đi khám, rủ mình đi cùng cho vui, kết quả bình thường. Tất nhiên lý do khó có bầu chưa biết, có thể do chồng, do cơ địa đôi bên không tương thích hay thậm chí do... xui xẻo canh trượt lúc trứng rụng.

Mình hỏi chị giả như anh rể khó có con thì sao? Chị vui vẻ bảo chả sao cả, sau có tiền thì nhờ y học, không thì nhận con nuôi. Vợ chồng mới là người ở với nhau cả đời chứ con cái chỉ là một yếu tố.

Khi đó chị mình còn trẻ nên có lẽ nghĩ đời màu hồng, lại còn ương bướng và hơi... 'trẻ trâu' nữa.

Chả hiểu nghĩ thế nào mà chị lại bảo với anh rể là đi khám về bác sĩ nói chị khó có con. Chắc chị muốn nghe những lời mật ngọt kiểu không sao, mình cùng cố gắng này nọ từ anh. Nhưng đời không như mơ, anh rể chỉ trầm tư rồi mang thuốc ra hút.

Rồi từ lời nói dối (nói đùa?) đó mà mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn. Chị mình trẻ con, cứ ngỡ chuyện vô sinh không có gì to tát nên bắt đầu sốc khi thấy tình huống diễn ra không như mong muốn.

Chuyện đến tai bố mẹ chồng, mẹ anh xồng xộc bắt chị đi khám lại, còn tỏ ý nghi ngờ hay hồi trẻ chị 'làm gì' nên mới vô sinh?

Chị ức phát khóc, nhất là khi anh rể chỉ im lặng không nói đỡ gì dù chị với anh yêu nhau ngay từ hồi chị mới lên đại học. Chuyện không chỉ dừng ở vô sinh hay không nữa.

Cuối cùng chị hỏi thẳng anh giờ tính sao? Anh khó nhọc bảo đi chữa. Chị hỏi tiếp nhỡ chữa không được thì sao? Anh bảo anh cũng không biết, bố mẹ anh có mỗi anh là con trai.

Sau đấy mẹ chồng chị cũng ra tối hậu thư bảo là muốn ở với nhau thì phải đẻ, vô sinh thì đi chữa, không chữa được thì giải phóng cho nhau chứ đừng làm tội nhau.

Vẫn nhớ chị mình kể đến đó rồi cười ầm lên, cười mà nước mắt lã chã. Chị mình xinh đẹp, học giỏi, ở nhà được cưng như trứng mỏng. Nghe những lời đó có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của chị rồi. Chị liền lấy giấy khám ra, kèm luôn tờ đơn ly hôn rồi về nhà.

Lúc đó anh rể níu kéo chị dữ lắm, nhưng chị dứt khoát không chịu. Mẹ chồng chị ban đầu còn dỗ dành, sau mặc kệ, còn trước mặt chị mình xúi anh rể vợ không lấy đứa này thì lấy đứa khác.

Hai người ly thân một thời gian rồi cũng ly hôn. Cả nhà mình đều ủng hộ quyết định của chị.

Cũng không ai phán xét việc 'thử lòng' của chị là đúng hay sai cả, dù gì nó đã xảy ra rồi. Giờ chị mình vẫn chưa lấy ai, toàn tâm tận hưởng cuộc sống độc thân.

Còn chồng cũ của chị đã kịp lấy thêm 1 đời vợ và ly dị lần nữa với đúng lý do cũ: Vô sinh.

Nhưng lần này, người vô sinh là anh. Chạy chữa cả năm không được, vợ mới của anh khăng khăng đòi bỏ với lý do chồng có thể không có chứ con thì phải có.

Nhưng chị mình bảo cũng vì ban đầu bị giục giã quá làm chị vợ mới kia tự ái, sau biết anh vô sinh thì cả nhà họ lại 'mặt dày' kêu vợ chồng tình nghĩa mới quan trọng, nên ở bên nhau vượt qua khó khăn. Cạn lời...

Mỗi nhà mỗi cảnh, mình không nói lấy nhau mà không có con ruột thì có hạnh phúc được hay không. Nhưng sự thật đến vì cái gì thì sẽ ra đi vì cái ấy thôi, tuỳ vào lựa chọn của mỗi người...".

Đọc xong câu chuyện, nhiều người đã có suy nghĩ khác nhau. Rõ ràng ngay từ đầu, tư tưởng của cô vợ và người chồng khi đến với cuộc hôn nhân đã khác. Người vợ cho rằng kết hôn là vì tình yêu, để cả hai được ở bên nhau. Anh chồng lại nghĩ kết hôn để sinh con, duy trì nòi giống. Cả hai tư tưởng đó đều không hề sai.

Tuy nhiên, điều quan trọng là khi vấn đề đã đến, người đàn ông không hề có ý định bảo vệ vợ chút nào. Chính điều đó khiến những tình cảm, hi vọng của người phụ nữ vào mối quan hệ này bị tan nát rồi cả hai chia tay.

Thế mới nói, các cặp đôi sau khi kết hôn hãy cố gắng yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau sát cánh vượt qua khó khăn. Đừng để một vấn đề làm nên dấu chấm hết cho một mối quan hệ.