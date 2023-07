Thú chơi xa xỉ của quý tử Beckham: "Trùm" thời trang có phụ kiện còn đắt giá hơn ông bố triệu phú nhưng vẫn dùng đồ cũ từ ngày bé

Ngày 4/7 vừa qua đánh dấu cột mốc 24 năm ngày cưới của cặp sao triệu phú David - Victoria Beckham. Nhân dịp này, họ cùng con trai Romeo (21 tuổi) và Cruz (18 tuổi), con gái Harper (11 tuổi) đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn xa hoa tại thủ đô London (Anh). Trong khi đó, con trai lớn Brooklyn và vợ Nicola Peltz vắng mặt vì đang ở Mỹ.

Trong buổi tối quây quần bên nhau, bà Beck phối áo đen cùng blazer và quần tây trắng, ngồi cạnh là con gái Harper trong chiếc váy hoa xanh cùng túi xách Louis Vuitton. Cựu cầu thủ David cùng các con trai đều xuất hiện trong những bộ suit lịch lãm.

Để hoàn thiện vẻ ngoài, các thành viên trong gia đình Beckham đều lựa chọn cho mình những món phụ kiện phù hợp. Cruz và Harper đều đeo vòng cổ vàng, cha David tạo dáng với cặp kính râm màu, mẹ Victoria tạo điểm nhấn với bộ vòng tay và đồng hồ sang trọng.

"Cậu hai" Romeo giúp vẻ ngoài ấn tượng hơn bằng cách đeo chiếc Patek Philippe Aquanaut Travel Time Ref. 5164 trên cổ tay. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra không ít lần "cậu ấm" nhà Beckham diện mẫu đồng hồ này.

Romeo Beckham bên cạnh bạn gái Mia Regan trong bữa tối kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, tay đeo đồng hồ Patek Philippe Aquanaut Travel Time Ref. 5164. Ảnh: @romeobeckham.

Món phụ kiện đeo tay của Romeo Beckham có mặt số tròn, được lấy cảm hứng từ dòng Nautilus - một trong những chiếc đồng hồ được săn lùng nhiều nhất của hãng.

Aquanaut được thiết kế phù hợp với những nhà thám hiểm hoặc người đam mê thể thao. Đồng hồ sử dụng vỏ bằng thép không gỉ bền bỉ, có dây đeo bằng vật liệu tổng hợp siêu chống mài mòn, chống lại nước mặn và bức xạ tia cực tím.

Biến thể Travel Time có khả năng hiển thị hai thời điểm cùng một lúc nhờ cơ chế múi giờ kép. Nếu đồng hồ thông thường có 3 kim chỉ giờ, Aquanaut Travel Time Ref. 5164 trở nên nổi bật hơn nhờ kim chỉ thứ 4 giúp người dùng đọc múi giờ thứ hai. Ngoài ra, đồng hồ còn có khả năng chống nước ở độ sâu 120 m.

Aquanaut Travel Time Ref. 5164A bằng thép không gỉ, có mặt số đen và dây đeo màu tương đồng. Ảnh: Patek Philippe.

Trong những lần trước đó, thiếu gia nhà Beckham thường được thấy diện phiên bản 5164A có mặt số màu đen, đi cùng vòng bezel thép không gỉ. Song trong hình ảnh mới nhất, mẫu đồng hồ thân quen của Romeo Beckham có vẻ ngoài khác lạ, với mặt số và vòng bezel đều màu nâu.

Hiện, nhà sản xuất đồng hồ Thuỵ Sĩ cung cấp 2 phiên bản Aquanaut Travel Time Ref. 5164, có chất liệu vỏ và màu sắc mặt số khác nhau. Phiên bản mà Romeo thường diện là mẫu mang mã tham chiếu 5164A, dây đeo polyme màu đen, có giá bán lẻ 986,4 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản còn lại có mặt số màu nâu đi cùng vỏ vàng hồng (rose gold), dây đeo polyme nâu đậm, mang mã 5164R hiện được bán lẻ với giá trên 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, mẫu 5164 trên tay Romeo sử dụng khung vỏ màu nâu, khác với thiết kế ban đầu mà nhà sản xuất giới thiệu.

Phiên bản Aquanaut Travel Time Ref. 5164 có vỏ được làm từ vàng hồng. Ảnh: Patek Philippe.

Không chỉ Romeo Beckham, nhiều người nổi tiếng khác cũng chuộng mẫu Aquanaut Travel Time Ref. 5164 này. Chẳng hạn, ca sĩ John Mayer và Sir Paul McCartney, diễn viên hài Ellen DeGeneres từng được nhìn thấy diện thiết kế này. Trong khi đó, rapper Drake sở hữu phiên bản tùy chỉnh có dây đeo màu cam, có giá 100.000 bảng Anh (tương đương 3 tỷ đồng).

Ngoài thiết kế đến từ nhà Patek Philippe, con trai thứ của nhà Beckham còn sở hữu đồng hồ của các thương hiệu xa xỉ khác, bao gồm Rolex GMT-Master II Pepsi 126710BLRO có mặt số màu đen, trị giá hơn 270 triệu đồng.

Trên thị trường bán lại StockX, mẫu Rolex GMT-Master II Pepsi 126710BLRO được rao với giá lên đến 630 triệu đồng. Ảnh: Superwatchman.

Ngay khi vừa tròn 17 tuổi, Romeo Beckham được bắt gặp đeo trên tay chiếc Richard Mille RM-010 có vỏ bằng vàng 18K, trị giá 195.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng).

Mẫu Richard Mille RM-010 trên tay Romeo Beckham. Ảnh: @celebwatchspotter, montredo.

Bên cạnh đó, tủ đồ của "cậu hai" còn có sự góp mặt của chiếc Jacob and Co. Five Time Zone bằng thép không gỉ.

Bao quanh viền đồng hồ là loạt kim cương có tổng cộng 3,25 carat, mặt số xà cừ nhiều màu với 5 chức năng múi giờ hiển thị thời gian ở thành phố New York và Los Angeles (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp). Theo Superwatchman, mẫu phụ kiện này có giá 14.800 USD (tương đương 350 triệu đồng).

Romeo mới đây đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật em gái Harper Beckham (giữa), trên tay đeo chiếc Jacob and Co. Five Time Zone. Ảnh: Superwatchman, @romeobeckham, Hodinkee.

Nếu so với bộ sưu tập của cha David, những mẫu phụ kiện của Romeo Beckham chỉ là một góc nhỏ. Tuy nhiên, chúng đắt giá hơn một số thiết kế của cựu chân sút, chẳng hạn mẫu Tudor Black Bay Chrono trị giá khoảng 142 triệu đồng hay Tudor Heritage Chrono Blue có giá tương đương 110 triệu đồng.



Thậm chí, mẫu Rolex GMT-Master "Pepsi" của con trai Romeo có giá bán "nhỉnh" hơn chiếc Rolex GMT-Master Vintage của cha David, có giá 14.000 USD (tương đương 331 triệu đồng).

Romeo Beckham (sinh năm 2002) là con trai thứ 2 của cựu cầu thủ David và nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong tổng số 3 con trai, Romeo là người duy nhất nối nghiệp sân cỏ của cha David và hiện chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Brentford B.