Thứ Ba ngày 26/04/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Sư Tử có thái độ nghiêm túc trong mọi việc

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Bạch Dương đang dần hài lòng hơn với cuộc sống và tình trạng công việc hiện tại. Nhờ thế mà bạn cũng trở nên tự tin hơn khi giao tiếp và không còn nỗi lo bị phán xét hay đánh giá. Bên cạnh đó, bạn còn phát huy được hết sở trường của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con đường thăng quan tiến chức của bạn chưa bao giờ gần hơn đến thế.

Về chuyện tình cảm, bạn chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện sự quan tâm đến nhau dù chỉ là những điều rất nhỏ nhặt. Bởi hành động được thể hiện ra, là cách minh chứng cho tình yêu đơn giản nhưng lại giúp nửa kia cảm nhận được sự chân thành một cách rõ ràng nhất. 2 giờ 15 chiều đến 3 giờ 45 chiều được dự đoán là thời gian may mắn của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Ngày thứ ba của Kim Ngưu sẽ đặc biệt bận rộn, thậm chí là choáng ngợp. Một số thay đổi trong ngày khiến bạn bối rối và không biết lựa chọn thế nào cho tốt nhất, bởi vậy mà công việc không được suôn sẻ. Do đó bạn hãy vui vẻ và cố gắng hợp tác khi được giao các nhiệm vụ mới. Điều này phần nào sẽ giúp bạn giữ được nhiệt huyết trong quá trình làm việc và sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Duy trì được thái độ tích cực còn là yếu tố dẫn bạn đến con đường thành công. Bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những trở ngại cũng như sẵn sàng tìm ra những cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề khó khăn.

Về phương diện tình cảm, những cặp đôi cần chân thành chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, cảm xúc cũng như tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình để có thể cùng thấu hiểu và cùng tìm hướng giải quyết. Hãy lên lịch cho bất kỳ công việc quan trọng nào trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ chiều để đạt được kết quả tích cực nhất.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Song Tử ở trạng thái hăng hái và làm việc hiệu quả nhất vào ngày này. Mức độ tự tin của bạn biến đổi liên tục phụ thuộc vào tình huống mà phải bạn đối mặt trong ngày. Tuy nhiên, dù chuyện gì xảy ra thì bạn vẫn tin vào bản thân mình một cách mạnh mẽ và không ngại gian khó, điều này giúp bạn luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi tình huống để phán đoán và tìm ra hướng giải quyết.

Về phương diện tình cảm, bạn dần học được cách chấp nhận hiện thực và buông bỏ để đón chờ một tương lai hạnh phúc hơn. Một tình yêu đẹp luôn cần sự vun vén của cả hai, cho nên cần phải biết quan tâm lẫn nhau, dù chỉ là những điều rất nhỏ. Từ đó mới giúp tình yêu ngày càng trở nên bền vững hơn cùng với sự đổi thay của thời gian. Hãy thử lên lịch cho bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành trong khoảng thời gian từ 3 giờ 30 chiều đến 4 giờ 15 chiều để đạt được kết quả tối ưu.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Ngày thứ ba là thời gian để Cự Giải duy trì sự tập trung. Nhưng nếu bạn có năng lực nhưng không tự tin vào bản thân mình và nắm bắt cơ hội nhanh chóng thì bạn vẫn sẽ thất bại. Không chỉ có trong công việc, trong cuộc sống bạn cũng cần có sự tự tin.

Khi gặp gỡ người mình thầm yêu, thiếu đi tự tin sẽ làm hai bạn tuột mất cơ hội đến được với nhau. Sở hữu khả năng ấy, bạn cũng sẽ có được sự tin tưởng của tất cả mọi người xung quanh. Bạn nên thực hiện các công việc quan trọng trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 tối để đạt được kết quả tích cực nhất.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Là một người đam mê công việc, Sư Tử rất có tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong mọi việc bạn đảm nhận. Những công việc phát sinh trong ngày hôm nay sẽ không khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn có thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc nên bạn có nhiều lợi ích lớn và dễ dàng thành công hơn trong công việc. Đồng thời, với thái độ làm việc tích cực có thể biến những bất lợi thành cơ hội tốt cho bạn.

Ngoài ra, Bạn cũng biết cách nắm giữ hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Các cặp đôi đang trải qua một giai đoạn khá êm đẹp và hạnh phúc. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì bạn có khả năng phải đối mặt với một rắc rối rất nghiêm trọng về mặt tài chính vào ngày này. Bất cứ điều gì quan trọng đều cần được bạn hoàn thành trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 40 trưa để có kết quả tốt nhất.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Chính sự kiên trì sẽ giúp Xử Nữ vượt qua mọi trở ngại vào ngày này. Thái độ này mang lại cho bạn sự tự tin và kinh nghiệm để đối phó với mọi tình huống khó khăn trong cuộc sống một cách tương đối dễ dàng. Bạn có một nền tảng kiến thức phong phú và bạn không sợ bản thân mình không bằng người khác, có thể nói chuyện và thể hiện sự hiểu biết của mình cho người khác và không sợ bị lạc lõng giữa mọi người vì bạn không biết nói gì. Việc bạn biết nhiều sẽ giúp bạn tự tin thể hiện bản thân và thoải mái hơn trong mọi mối quan hệ.

Nhưng trái với sự may mắn trong công việc, cách cư xử thất thường của bạn rất dễ khiến mối quan hệ tình cảm hiện tại dần trở nên khó khăn và căng thẳng hơn. Để giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu, hai bạn phải giữ bình tĩnh bởi chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện, mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn. Bạn nên lên lịch thực hiện các công việc đang chờ xử lý trong khoảng thời gian từ 1 giờ 30 chiều đến 3 giờ chiều để đạt được kết quả tốt nhất.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY



Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Tính cách dễ chịu sẽ giúp Thiên Bình chiếm được cảm tình của nhiều người xung quanh. Nhưng lại không dễ để bạn đạt được những bước đột phá trong cuộc sống và công việc. Vì thế, hãy biết cách chấp nhận và kiên trì theo đuổi lối sống tích cực hơn. Hãy rèn luyện bản thân và tự tin làm chủ mọi tình huống để vượt qua mọi thử thách, khó khăn một cách đúng mực bạn nhé. Và nhớ rằng để có thể tự tin bạn sẽ phải rèn luyện và thay đổi rất nhiều thói quen trong thời gian dài đấy. Cứ kiên trì đi rồi bạn sẽ tự tin, hãy luôn nghĩ: "vâng tôi sẽ làm được" bạn nhé.

Về chuyện tình cảm, trong tình yêu, ai mà không muốn mình là duy nhất và sẽ được yêu thương bằng một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy. Đừng để mình bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại mà khiến người yêu hiện tại của bạn phải tổn thương, day dứt. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán nằm trong khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ tối.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp vô cùng nghiêm khắc với bản thân, bạn không ngừng nỗ lực để vươn xa hơn trong sự nghiệp. Công việc cũng đang tiến triển theo hướng tích cực như bạn mong đợi. Do đó, dù tâm trạng có như thế nào đi nữa thì bạn vẫn tập trung hết sức và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về mặt tình cảm, khao khát được yêu thương của những bạn độc thân trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, bạn hướng tới sự lạc quan tích cực và không ngừng tin tưởng vào một tình yêu chân thành ở tương lai. Tình yêu thực sự là một điều rất kỳ diệu, nhưng nếu không có tình yêu, ta vẫn sẽ ổn với cuộc sống độc thân của mình. Do đó bạn cứ sống hết mình rồi tình yêu sẽ đến với bạn sớm thôi. Khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Đây là một ngày tốt để Nhân Mã phát huy kỹ năng đưa ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng hơn, bước đầu tiên bạn cần làm là loại bỏ sự do dự của chính bản thân mình. Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội vì cơ hội là do chính bạn tạo ra. Với nguồn năng lượng căng tràn không bao giờ cạn ấy bạn đã vẽ ra những cơ hội cho chính mình làm cho khoảng sống của tuổi trẻ lại thêm phần sâu sắc, ý nghĩa hơn. Hãy nhớ rằng cơ hội do chính bạn tạo ra và tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn tạo ra nó.

Chuyện tình cảm cũng vậy, đừng mãi chần chừ để rồi bỏ lỡ người mình yêu. Trái Đất này nhỏ bé lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng được dự đoán là thời điểm tốt lành trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Mức năng lượng của Ma Kết rất cao và bạn đang ở trong một tinh thần chiến hơn bao giờ hết. Năng suất làm việc của bạn cũng cao như tinh thần của bạn. Bạn sẵn sàng đương đầu với khó khăn để tạo ra cơ hội cho bản thân, bạn không ngần ngại thất bại để rồi có được sự thành công. Bạn vươn mình với những khao khát tìm kiếm cơ hội mới trong một tuổi trẻ đầy sôi động.

Đối với chuyện tình cảm, rất may là bạn sẽ không còn phải quay cuồng với quá nhiều những điều đã khiến bạn phiền não trước đó nữa. Hãy thật sự để trái tim lên tiếng và hành động bảo vệ những giá trị tốt đẹp mà tình yêu mang đến cho chúng ta bạn nhé. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng là thời điểm may mắn của bạn trong ngày hôm nay.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Thứ ba là một ngày tuyệt vời đối với Bảo Bình, vì vậy hãy tận hưởng bản thân một cách trọn vẹn nhất. Cảm xúc của bạn rất ổn định và sự tự tin của bạn cũng rất mạnh mẽ, hãy tận dụng điều này để hoàn thành các công việc đang trì trệ của bạn. Tuy nhiên, để tránh gây ra những hậu quả không mong muốn, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Những quyết định được đưa ra một cách vội vàng chắc chắn sẽ khiến bạn hối hận.

Vì vậy trước khi làm bất kỳ một việc nào đó dù là việc nhỏ nhất, bạn hãy chuẩn bị một cách kỹ càng, cẩn thận. Luôn đặt bản thân ở thế chủ động để có thể làm mọi việc một cách tự tin và thoải mái nhất. Về chuyện tình cảm, tình yêu dẫu có ồn ã, nồng nhiệt đến đâu thì cũng chẳng thể thiếu được những nốt trầm lặng yên, để yêu, để thương nhau hơn. Cuối cùng những sự cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. 7 giờ tối đến 9 giờ tối được dự đoán là thời gian may mắn của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Dù có bao nhiêu thế kỷ trôi qua, Song Ngư vẫn sẽ chỉ là một "gã lười mộng mơ" nếu không có một động thái nào để thực hiện ước mơ lớn lao và đam mê cháy bỏng của mình. Hãy nhớ, mọi việc có thể tới với những người ngồi yên chờ đợi, song đó chỉ là những thứ rơi rớt lại từ những người đi trước hành động. Vậy nên, đừng ngại va chạm và giấu mình. Hãy đốt cháy nguồn năng lượng, sức trẻ của bạn trong hành trình tìm kiếm những cơ hội dẫu biết rằng nó sẽ rất chông gai, nhiều khó khăn thử thách.

Về chuyện tình cảm, bạn nên thoải mái với cảm xúc của chính mình cho dù đó có là tình cảm đơn phương đi chăng nữa. Hãy nhớ rằng, đáng thương nhất không phải những người yêu mà không được đáp trả, mà kẻ đáng thương hơn là những người không dám theo đuổi tình yêu của mình. Bạn nên tránh ra ngoài trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều vì khoảng thời gian này được dự đoán là không may mắn cho bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/thu-ba-ngay-26-04-2022-cua-12-cung-hoang-dao-su-tu-co-thai-do-nghiem-tuc-trong-moi-viec-20220425202356762.chn