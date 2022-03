Thứ Ba ngày 22/03/2022 của 12 cung Hoàng đạo: Bảo Bình trở thành "người hùng"

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Bạch Dương rất khó chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài sự hoàn hảo, vì vậy, bạn luôn tạo áp lực để bản thân phải hoàn thành mọi thứ xuất sắc. Mặc dù biết rằng sống cầu toàn sẽ giúp bạn có nhiều động lực để học tập và làm việc, nhưng bạn cũng cần chấp nhận sự thật rằng cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo như bức tranh bạn tự vẽ ra cho mình đâu nhé. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, không ai là hoàn hảo và một danh sách dày đặc các tiêu chí chỉ càng khiến bạn thu hẹp cơ hội tìm kiếm người phù hợp với mình và tự đẩy bản thân vào sự cô đơn đấy. Bất cứ điều gì quan trọng cũng cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa để có kết quả tối ưu.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Chỉ có biết người, biết ta, biết lượng sức mình, biết cách dừng lại đúng thời điểm mới có thể giúp Kim Ngưu tìm được chốn bình yên trong tâm hồn. Đôi khi, biết dừng lại trước những giới hạn của cuộc sống chính là bạn biết bảo vệ lòng tự trọng của bản thân mình. Vượt qua những giới hạn nhiều quá, bạn sẽ tầm thường hóa bản thân và mất dần những giá trị tốt đẹp mà lẽ ra nó thuộc về bạn. giờ chiều đến 5 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Với tâm thế lạc quan và vui vẻ, Song Tử dần rèn luyện những thói quen tích cực để cuộc sống ngày càng trở nên tốt hơn. Chuyện tình cảm cũng vậy, dù là khi yêu hay đã kết hôn, bạn vẫn luôn giữ được sự lãng mạn trong tình yêu của mình. Bạn biết cách làm mới chính mình cũng như mối quan hệ, không để đối phương cảm thấy nhàm chán. Bạn nên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa để có kết quả tốt hơn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Cự Giải điềm tĩnh, an nhiên, suy nghĩ tích cực trước những vấn đề không mong muốn xảy ra trong cuộc sống. Bạn cũng luôn tìm thấy được sự thanh thản, nhẹ nhàng để tận hưởng một ngày mới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Bên cạnh đó, bạn cũng không ôm đồm, đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc mà bình tĩnh đánh giá đâu là công việc quan trọng và khẩn cấp để hoàn thành càng sớm càng tốt. Còn những việc đơn giản và không gấp thì bạn để mai làm cũng không muộn. Bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành đều cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối để có kết quả tốt nhất.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Sư Tử cần sắp xếp công việc một cách hợp lý và khoa học, không ôm đồm mọi việc hay chồng chéo việc này với việc khác. Không phải cứ ai giao việc là bạn có nghĩa vụ nhận hết mọi thứ. Mặc dù biết rằng sẽ rất khó để bạn nói lời khước từ với ai đó nhưng bạn cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa nhé. Còn về chuyện tình cảm, thật không may là mối quan hệ của bạn sẽ gặp khá nhiều sóng gió do cả hai đều không hiểu ý nhau nên khó tìm được tiếng nói chung. 4 giờ chiều đến 6 giờ tối là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Xử Nữ đừng thấy người khác giỏi hơn mà tự ti về bản thân mình. Một dự án quan trọng mà bạn đang thực hiện có khả năng gặp phải trở ngại. Đừng mất kiên nhẫn vì điều này sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Việc cảm thấy thất vọng khi những nỗ lực của bạn không mang lại kết quả như mong đợi là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, hãy nhớ đến lý do khiến bạn bắt đầu, chúng sẽ nhanh chóng nhắc nhở bạn về mục đích hay thành quả đang chờ đợi ở tương lai để bạn lấy lại động lực và tiếp tục cố gắng hơn. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 2 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối, vì vậy hãy lập kế hoạch phù hợp để có kết quả tối ưu.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Sự tập trung sẽ không có trong từ điển của Thiên Bình vào ngày này. Dù có cố gắng bao nhiêu thì bạn vẫn không thể tập trung được. Nhưng rất may mắn là vào cuối ngày, hầu hết các công việc của bạn đều sẽ được hoàn thành với sự nỗ lực tối thiểu từ phía bạn. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, ngày này báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc hành trình lãng mạn khi một tình bạn dần chuyển thành tình yêu. 1 giờ 30 chiều đến 4 giờ chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Những tham vọng, mơ ước mà Bọ Cạp ấp ủ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu đủ quyết tâm và kiên trì để theo đuổi. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho những ai đang tìm kiếm công việc hoặc muốn đổi chỗ làm. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại không được khá khẩm như trong công việc, có lẽ cái tôi quá lớn đang chính là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của bạn đi vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát. Hãy nhớ thực hiện bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa để có kết quả tốt nhất nhé.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Ngày mới sẽ mang đến cho Nhân Mã cái nhìn lạc quan và yêu đời hơn. Thái độ sống tích cực này sẽ mang lại cho bạn sự thanh thản và không bị chi phối bởi những sự đố kỵ, ganh ghét của cuộc sống đầy bon chen. Bạn chắc chắn nên tận dụng tối đa năng lượng tích cực này để hoàn thành một số nhiệm vụ đã trì hoãn từ lâu. Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, hãy tin tưởng vào trực giác của bản thân vì bạn chắc chắn sẽ nhận biết được điều gì không ổn đang diễn ra trong mối quan hệ của mình. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 6 giờ 30 tối đến 9 giờ tối.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Ngày này, Ma Kết không phải là khó tính dạng vừa đâu, mà là siêu khó tính. Bạn không chấp nhận gì ngoài sự hoàn hảo từ bản thân và người khác. Cầu toàn không có hại nhưng đôi khi chính sự cầu toàn trong con người bạn mới là yếu tố ngăn bạn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Còn về chuyện tình cảm, bạn rất biết lấy lòng mọi người nên rất khó có ai có thể cưỡng lại sự thu hút của bạn. Điều này sẽ giúp bạn đi đến đâu là thu hút "vệ tinh" đến đó. Hãy lên lịch cho bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành trước 2 giờ 30 chiều để thu hút nhiều may mắn và rung cảm tích cực nhất.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Bảo Bình trở thành "người hùng" ở bất cứ nơi đâu bạn đặt chân đến. Bạn sẵn sàng đứng lên giữa đám đông, dám phát biểu ý kiến của mình để "bảo vệ chính nghĩa". Dường như mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn vì độ tự tin đỉnh cao của bạn. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, bạn lại khá băn khoăn không biết làm thế nào để trở nên trở thành một người hấp dẫn trong mắt người khác, đặc biệt là trong mắt người mà bạn đang cảm mến. Thực tế, nó sẽ dễ hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy. 1 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Song Ngư sẽ rất khó để giữ được sự tập trung của mình vào ngày này. Nhưng hãy cố gắng đừng để tâm trí của bạn "lạc trôi" quá xa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc. Hãy nhớ, nếu bạn đặt hết tâm trí vào một việc gì đó, bạn nhất định sẽ thành công. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, nếu bạn cứ mãi cố chấp, thì những mâu thuẫn và xung đột sẽ có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của bạn. Thời gian tốt nhất trong ngày để bạn hoàn thành bất cứ điều gì khó khăn là từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều.

