Thứ 6 sale sốc: Toner và kem chống nắng "dắt tay nhau" giảm nửa giá, nhiều sản phẩm kinh điển mua 1 tặng 1

Toner Cấp Nước Accoje Hydrating Aqua

Sản phẩm toner giúp cấp ẩm dịu nhẹ, cân bằng độ pH và làm sạch da, cho làn da mềm mại và mịn màng.

Kem Chống Nắng L'Occitane Rein Blanche

Đây là sản phẩm kem chống nắng đa tác động giúp làn da bạn trở nên săn chắc và tỏa sáng hơn. Sản phẩm bảo vệ da bạn khỏi tia UV (SPF50), chống lại các tác hại bên ngoài, ngăn ngừa sắc tố da không đồng đều, do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cải thiện sự trong trẻo của làn da, cải thiện vẻ trắng sáng của làn da.

Serum Cosmedica Pure Hyaluronic Acid

Với thành phần 100% Hyaluronic Acid tinh khiết - nguyên chất - hiệu quả cao, có tác dụng dưỡng ẩm da vượt trội mà không gây nhờn dính, lý tưởng dành cho mọi tình trạng da thiếu độ ẩm - thiếu nước. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp kích thích sản sinh collagen, tăng cường tái tạo bề mặt da, giảm các dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn - rãnh nhăn.

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Sản phẩm này có tác dụng phục hồi, làm dịu, giảm mụn, kiềm dầu, giúp da khỏe mạnh, nuôi dưỡng làn da săn chắc mịn màng.

Bộ serum khoáng phục hồi chuyên sâu và làm sáng da Vichy Mineral 89

Bộ sản phẩm nổi bật với serum Vichy Mineral 89 chứa đến 89% khoáng Vichy cô đặc với 15 khoáng chất kết hợp hoàn hảo cùng Hyaluronic acid từ lòng núi lửa giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, tái tạo và phục hồi, cho da mịn màng, căng mượt và tràn đầy sức sống.

Bộ dưỡng chất chuyên sâu giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Bộ sản phẩm này phù hợp với da thiếu độ ẩm cần được phục hồi, da nhạy cảm, thích hợp sử dụng sau các liệu trình chăm sóc thẩm mỹ. Giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da, giúp da đàn hồi, săn chắc hơn, cung cấp độ ẩm cho da mềm mịn.

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion

Sản phẩm kem dưỡng này không chỉ dưỡng ẩm gấp đôi cho làn da, cấp nước cả ngày để phục hồi độ tươi trẻ mà còn giúp cho hàng rào bảo vệ độ ẩm của da khỏe hơn 54%, da được nuôi dưỡng trong trạng thái cân bằng để sở hữu kết cấu bề mặt đáng mơ ước: mềm mại, căng mịn và mướt mát.

Tinh chất tái tạo YSL Night Reboot Serum

Tinh chất giúp xóa tan dấu hiệu mệt mỏi cho làn da với 3.4% Glycolic Acid (AHA) cùng tinh chất hoa xương rồng quý hiếm - Moonlight Cactus kích thích sự tái sinh tế bào mới mang lại vẻ căng mịn, rạng rỡ vào sáng hôm sau.

Serum Vitamin C Varihope

Với 13.5% Vitamin C nguyên chất, Varihope 8 days Pure Vitamin C Ampoule Plus 15ml giúp ức chế sự hình thành hắc sắc tố Melanin, tăng cường sản sinh Collagen, hạn chế tác hại tia UV giúp trắng da, mờ thâm mụn, đốm nâu, dưỡng da sáng mịn từ bên trong.

Bộ dưỡng chất giảm thâm nám chuyên sâu L'Oreal Paris

Kem ngày giúp giảm thâm nám đồng thời dưỡng da trắng sáng, mịn màng nhờ vào hợp chất Pro - Vanish3TM. Kem đêm chứa Bio-peeling Ex, Vitamin B3 và Procystin giúp ngăn ngừa tận gốc các nguyên nhân gây sạm da, thâm nám.

