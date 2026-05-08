Biểu hiện cau mày (nếp nhăn giữa chân mày, nếp nhăn ấn đường) trên gương mặt không chỉ gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng ít nhiều đến chức năng nhìn, gây phiền toái cho cuộc sống, khiến không ít người mất tự tin trong giao tiếp.

Khi nếp cau mày trở thành "dấu ấn" tiêu cực trên gương mặt

Theo Bác sĩ Mạnh, cau mày (nhíu mày) là phản xạ tự nhiên của cơ thể, tạo ra nếp nhăn dọc ở giữa hai lông mày, gây ra bởi thói quen biểu lộ cảm xúc (giận dữ, lo lắng, tập trung), quá trình lão hóa tự nhiên, tác động môi trường và căng thẳng kéo dài. Khi hành động này lặp lại thường xuyên, nó làm co rút cơ trán và hình thành các rãnh sâu tĩnh.

Ngoài ra, nhiều người không nhận ra rằng việc nhíu mày thường xuyên trong thời gian dài có thể hình thành thói quen co cơ vùng ấn đường, khiến gương mặt luôn mang vẻ đăm chiêu, mệt mỏi dù đang ở trạng thái bình thường. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến khuôn mặt trông già hơn tuổi thật, thiếu sức sống và dễ tạo cảm giác khó chịu với người đối diện.

Không ít khách hàng chia sẻ rằng dù đã đầu tư chăm sóc da hay trang điểm kỹ lưỡng, gương mặt vẫn khó tươi tắn vì vùng cau mày hằn sâu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin, đặc biệt trong giao tiếp, gặp gỡ đối tác hoặc môi trường công việc cần xây dựng thiện cảm.

Ths. Bs Phạm Tiến Mạnh

Không chỉ là thẩm mỹ, mà còn là sức khỏe tinh thần

Theo ThS.BS Phạm Tiến Mạnh, tác động của tình trạng cau mày không dừng lại ở yếu tố ngoại hình. Nhiều người sống chung với tình trạng này lâu ngày dễ rơi vào cảm giác tự ti, ngại giao tiếp, thường xuyên bị nhận xét là "khó tính", "căng thẳng", "khó gần" dù tính cách ngoài đời hoàn toàn ngược lại.

"Một nếp cau mày nhỏ có thể tạo nên khoảng cách lớn trong các mối quan hệ. Khi ngoại hình không phản ánh đúng năng lượng tích cực bên trong, người ta dễ đánh mất cơ hội kết nối, hợp tác và cả những bước tiến trong sự nghiệp," chuyên gia Ths.Bs Phạm Tiến Mạnh cho biết.

Giải pháp cắt triệt cau mày Ultraplus

Dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện, năm 2023 Ths.Bs Phạm Tiến Mạnh đã cho ra mắt kỹ thuật cắt triệt cau mày Ultraplus. Kỹ thuật cắt cau mày Ultraplus được ra đời khắc phục những hạn chế của các cách xử lý cũ có mặt trên thị trường. Theo thông tin từ Bác sĩ, kỹ thuật này tác động trực tiếp vào vùng cơ gây co kéo trong cung mày, giúp giảm tình trạng nhíu mày lặp lại.

"Nhiều người chọn phương pháp tiêm botox, tuy nhiên phương pháp này là giải pháp tạm thời, thường duy trì hiệu quả rất ngắn, nhiều nhất là 1 năm thì tình trạng cau mày lại trở lại như cũ. Bản chất của phương pháp này không đi vào bản chất, xử lý khối cơ cau mày. Còn các phương pháp công nghệ thì tốn kém mà hiệu quả thì chưa thật sự lý tưởng và phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Vì vậy tôi thường khuyên khách hàng nên cắt, bởi cơ cau mày phải cắt mới hết triệt để", Bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Một số ưu điểm vượt trội của kỹ thuật này đó chính là hiệu quả chỉ ngay 1 lần thực hiện. Thời gian thực hiện khoảng 45 phút, đây là một tiểu phẫu nhẹ nhàng, không đau, sẹo tàng hình và không cần nghỉ dưỡng. Đặc biệt bác sĩ Mạnh khuyến cáo, cắt cơ cau mày phải được thực hiện trong môi trường vô khuẩn, trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện, chuẩn y khoa.

Tất cả các khách hàng cắt cau mày đều được Bác sĩ Phạm Tiến Mạnh trực tiếp thăm khám và xây dựng phác đồ cá nhân hóa và thực hiện cắt cơ cau mày. Chính vì vậy, vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả của dịch vụ gần như đạt mức tuyệt đối.

Ths. Bs Phạm Tiến Mạnh tiết lộ sao ngày càng nhiều người cần xóa cau mày

Theo ThS.BS Phạm Tiến Mạnh, từ năm 2024 - 2026 đối tượng tìm đến cắt cau mày ngày càng nhiều dân văn phòng, những người làm kinh doanh. Độ tuổi cắt cơ cau mày ngày càng trẻ hóa, lượng khách nam và nữ ở mức độ chênh lệch không quá nhiều.

Bên cạnh đó, xử lý cắt cơ cau mày còn là giải pháp 2 trong 1. Vừa có thể giải quyết tình trạng nhíu mày, cau mày, cau có khó chịu mà cũng khiến cho gương mặt được giải phóng cơ trán khiến trẻ trung và tươi tắn hơn.

Khách hàng hiện đại tìm đến dịch vụ này không đơn thuần vì muốn đẹp hơn, mà vì họ mong muốn giải phóng bản thân khỏi hình ảnh mệt mỏi, áp lực đã in hằn trên gương mặt.

"Rất nhiều người đến gặp tôi nói rằng họ không muốn trông dữ dằn hay khắc khổ thêm nữa. Họ muốn khi bước vào phòng họp, gặp khách hàng hay nhìn mình trong gương, điều đầu tiên thấy được là sự tự tin và năng lượng tích cực", bác sĩ 8x cho biết.

Trong bối cảnh ngoại hình ngày càng gắn liền với hình ảnh cá nhân và cơ hội nghề nghiệp, việc cải thiện vùng cau mày đang trở thành lựa chọn của nhiều người đang gặp phải tình trạng này và muốn trẻ trung hơn và lấy lại sự tin trong cuộc sống.